Michelle Obama dice que está aterrorizada por el posible resultado de las elecciones de 2024

La ex primera dama Michelle Obama habla en el escenario durante la gira Michelle Obama: The Light We Carry en el Warner Theatre el 15 de noviembre de 2022. Crédito: Tasos Katopodis/Getty Images

(CNN) -- La ex primera dama Michelle Obama dijo que está “aterrorizada” por el posible resultado de las elecciones de 2024, y mencionó la contienda presidencial de noviembre como uno de los temores que la mantienen despierta por la noche, en una entrevista de podcast publicada el lunes.

“¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Estoy aterrorizada por lo que podría pasar, porque nuestros líderes importan. A quién seleccionamos, quién habla por nosotros, quién ocupa ese púlpito, nos afecta de maneras que a veces creo que la gente da por sentado”, dijo Obama a Jay Shetty en su podcast “On Purpose”.

"El hecho de que la gente piense que el gobierno… 'eh, ¿realmente hace algo?' yo digo: 'Dios mío, el gobierno hace todo por nosotros y no podemos dar por sentada esta democracia'. Y a veces me preocupa que lo hagamos. Esas son las cosas que me mantienen despierta”, afirmó.

Sus comentarios se producen cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, comienza a intensificar su campaña de reelección, centrándose en un mensaje de que la democracia está en la boleta electoral de este año.

Sin embargo, muchos demócratas han expresado su preocupación de que su mensaje no esté resonando, señalando que las encuestas lo muestran en una contienda reñida con el expresidente Donald Trump.

publicidad

En la entrevista, la ex primera dama enumeró una serie de otros temas que le preocupan, entre ellos: “¿Irá a votar la gente y por qué no vota la gente?”.

“Esas son las cosas que me mantienen despierta, porque no tienes control sobre ellas. Y te preguntas: ‘¿Dónde estamos en esto? ¿Dónde están nuestros corazones?’”, afirmó.

Posteriormente, Obama sugirió que había un doble rasero en lo que respecta a los enredos legales de Trump y lo que podría suceder si una situación similar le sucediera a un hombre negro.

“Los estándares son diferentes para las personas en la vida. Eso lo he aprendido”, dijo.

Sin nombrar a Trump, continuó: “Otras personas pueden ser acusadas varias veces y aun así postularse para un cargo. Los hombres negros no pueden. Simplemente aprendes a ser bueno. Y al final, te beneficias de esa resiliencia adicional”.