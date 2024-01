(CNN) -- A los 16 años, Jude Maboné se acostaba a menudo preguntándose si se despertaría a la mañana siguiente. Acababa de sufrir su primer infarto, y antes de cumplir los 18 sufriría cinco más, lo que la llevó a elaborar una lista de cosas que hacer antes de morir que incluía una incursión en el mundo de la farándula (inspirada por la película "Miss Simpatía", según contó Maboné a CNN).



Mientras sus compañeros disfrutaban del instituto, Maboné estaba en el hospital una semana sí y otra también. Maboné, una candidata aparentemente improbable a padecer una cardiopatía, que más tarde le diagnosticaron, lo había hecho todo bien: en su familia no había antecedentes de este tipo de afecciones, comía bien, controlaba su estrés y hacía ejercicio. De hecho, todos sus infartos se habían producido mientras corría. Avergonzada por padecer una enfermedad que la mayoría de la gente asocia a una edad avanzada y a malas decisiones de estilo de vida, se aisló y nunca contó a sus amigos ni a sus profesores lo que estaba pasando.

Pero Maboné tiene ahora 28 años, y como ganadora en 2023 del certamen de Miss Distrito de Columbia y concursante en el de Miss América de este año, que se celebra el 14 de enero y que no ha coronado a una Miss Distrito de Columbia como titular nacional en 80 años, está hablando de ello.

"Esta es la enfermedad más indiscriminada en Estados Unidos, y también la que está matando a más gente", dijo Maboné. "Por eso gran parte de que yo asumiera la plataforma de Miss América fue para desestigmatizar esto".

Está utilizando su título para ampliar su labor de defensa de una salud cardíaca proactiva y de preparación para emergencias cardíacas, lo que incluye colaborar estrechamente con la Asociación Estadounidense del Corazón y otras organizaciones para promover la concienciación preventiva sobre la salud cardíaca, ayudar a realizar pruebas de detección en las comunidades y poner en marcha planes para el uso de desfibriladores externos automáticos, o DEA, en las escuelas. Los DEA son "dispositivos portátiles que salvan vidas, diseñados para tratar a las personas que sufren un paro cardíaco repentino" mediante descargas electrónicas que restablecen el ritmo normal del corazón, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

"La mayoría de la gente no sobrevive a un infarto; yo sobreviví a seis", explica Maboné. "Así que sentí que había un propósito ahí, y que había una responsabilidad de ayudar a otras personas a estar mejor que yo".

Un reto de perseverancia

Nacida en el sur de California en 1995, Maboné fue una de cuatro hijos criados por su madre soltera, que sirvió en la Marina.

"Mi madre tenía una norma desde que estábamos en quinto de primaria hasta que terminamos el instituto: para vivir en su casa, teníamos que practicar un deporte, tocar un instrumento, aprender un segundo idioma, apuntarnos a un club, tener una actividad de liderazgo y tomar clases de canto", explica. (Su talento para el concurso es la ópera italiana).

El atletismo de competición y las carreras de distancia eran los deportes de Maboné, y lo que haría evidentes sus problemas cardíacos. Durante la segunda mitad de una carrera de 10 kilómetros, el 11 de julio de 2012, empezó a tener dolores en el pecho que fueron progresando hasta convertirse en sudoración profusa, dificultad para respirar, mareos, náuseas y dolor en el hombro izquierdo.

Maboné había aprendido en clase de salud que estos eran signos de un inminente infarto, pero pensó que era poco probable debido a su edad y a su estilo de vida saludable. Sin embargo, sabía que necesitaba ayuda. Finalmente se llevó a sí misma al hospital.

"Ahora que lo pienso, debería haberme quedado donde estaba... y haber hecho que alguien corriera a algún lugar cercano para llamar al 911", dijo. "Llamar al 911 es siempre lo primero que se debe hacer cuando alguien experimenta síntomas, y estoy agradecida de disponer de esa información y de estar en una posición en la que puedo compartir con otros lo que hay que hacer en caso de emergencia cardíaca".

Pero incluso entre los posteriores infartos que sufrió Maboné en los dos años siguientes, las pruebas de salud cardíaca a las que se sometió volvían completamente normales. Algunos especialistas le dijeron que estaba bien y que los ataques eran casualidades, pero su médico de cabecera la animó a buscar otras opiniones.

Sobre una posible causa de su enfermedad, "la doctora que me diagnosticó (la cardiopatía) me dijo que cree que este tipo de afección es hormonal o ambiental, pero que no podemos precisar su origen porque no es genética", afirma Maboné. "Es algo de lo que podría salir algún día, o quizá no. Es algo que podría empeorar. Es muy poco concluyente".

Y sensibilizar sobre los casos de salud cardiovascular sin información suficiente para identificar una causa, como en el propio caso de Maboné, es una parte clave de su plataforma, junto con presionar para que se aumente la financiación de la investigación médica pertinente. "Las cardiopatías matan a más gente que el cáncer", explicó, pero en Estados Unidos "reciben un porcentaje muy pequeño de financiación (de las organizaciones de investigación médica)".

De los US$ 49.200 millones de financiación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) para 2023, el Instituto del Corazón, los Pulmones y la Sangre tenía presupuestados 4.000 millones, algo más del 8% de la financiación, frente al 13% y el 15% aproximados asignados a los institutos de alergias y enfermedades infecciosas, y cáncer, respectivamente.

"Aunque los institutos y centros de los NIH tienen áreas de interés, el apoyo de los NIH a la investigación en áreas de enfermedades específicas no se limita a un único instituto o centro", explicó un portavoz de los NIH por correo electrónico. "A menudo, distintas enfermedades están relacionadas y un mejor conocimiento de una puede revelar información sobre otra. Por ejemplo, se sabe que la diabetes contribuye a las cardiopatías, y un mejor conocimiento de la diabetes puede aportar información sobre la incidencia de cardiopatías relacionadas".

Comprometida con la mejora de Estados Unidos

Maboné no es "necesariamente la persona en la que piensa la gente cuando piensa en desfiles", dice, ya que no creció con ellos. En 2021, sin embargo, ya se había presentado siete veces a Miss Distrito de Columbia. En ese momento tenía 26 años y, tras abandonar el sistema de Miss América, lamentó la pérdida de lo que se había convertido en un sueño. Pero el año pasado, cuando el certamen asumió una nueva dirección, y más tarde anunció una asociación con la Asociación Estadounidense del Corazón como su filantropía nacional, elevó el límite de edad de las concursantes a 28 años.

Y cuando en enero de 2023 Damar Hamlin, atleta de la NFL que entonces tenía 24 años, sufrió un paro cardíaco durante un partido tras recibir un golpe en la zona del pecho al hacer un tacleo, el país empezó a hablar de los problemas cardiovasculares entre los jóvenes.

"Pensé: 'Todas estas cosas se están alineando. Debería ser más humilde, superar mi orgullo e intentarlo una vez más'", dijo Maboné. "Porque, por fin, sentí que el tema del que he estado hablando durante una década era por fin uno que la gente se estaba tomando en serio".

En lugar de dejar que su enfermedad la limitara, se ha sometido a tratamiento (betabloqueantes, que ralentizan la actividad que ayuda a controlar la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y más) y ha hecho el trabajo necesario para vivir la vida dinámica que utiliza para educar a otros. "De hecho, estoy en mejor forma física y cardiovascular que antes de los infartos", afirma Maboné. "Porque tienes que trabajar muy duro para superarlo".

Ella quiere que otros jóvenes tengan esa misma oportunidad.

Por eso aboga por la instalación de desfibriladores externos automáticos en las escuelas, así como por la formación del personal que pueda utilizarlos. (La legislación propuesta para los "planes de respuesta a emergencias cardíacas", gracias en parte a la labor de sensibilización de Maboné, se someterá próximamente a una audiencia en el Consejo Municipal de DC).

En combinación con la reanimación cardiopulmonar, otro de los objetivos de Maboné, el uso de DEA en los primeros minutos de una parada cardiaca salva vidas, según la FDA. "En mi opinión, el hecho de que estas cosas no sean obligatorias a nivel federal es un problema", dijo Maboné.

"La vida de Damar Hamlin y la de Bronny James (jugador de la NBA) se salvaron porque alguien sabía que era su deber llamar al 911", declaró Maboné a CNN. "Alguien más sabía que era su tarea específica iniciar las compresiones torácicas. Alguien más cogió el DEA".

Mientras Maboné participa en el certamen de Miss América, está emocionada por "dar representación" a los más de 121,5 millones de estadounidenses que viven con enfermedades cardiovasculares, dijo.

"Como Miss DC, he podido ... llegar a miles de personas en DC e incluso más allá de DC", dijo Maboné. "Como Miss América, esos miles se convierten en millones. Veo aquí la oportunidad de cambiar de forma tangible la forma en que este país ve esta enfermedad de una manera que no necesariamente creo que conseguiría sin la plataforma de Miss America".

"Y con la colaboración con la Asociación Estadounidense del Corazón, habrá muchas oportunidades de aprovechar lo que ellos hacen y lo que yo hago para proporcionar un cambio tangible", añadió, organizando cursos de reanimación cardiopulmonar a mayor escala y pruebas de detección cardiaca para ayudar a la gente a enfocar su salud cardiaca de forma proactiva.

Si tienes síntomas de infarto, como dolor en el pecho, en los brazos o los hombros, o dificultad para respirar, tómatelos en serio y acude a un médico para que te examine, dijo Maboné. "No dejes que el médico te ignore. Hay muchos médicos increíbles", añadió, "pero tú tienes que ser tu mejor defensor".

Maboné también insistió en la importancia de controlar el estrés incluso si se cuida la dieta, el sueño y la forma física. Y puesto que muchas vidas resultan dañadas o se pierden por la falta de reanimación cardiopulmonar administrada por transeúntes, también sugirió aprender reanimación cardiopulmonar práctica, que es ahora la forma recomendada del tratamiento.

Miss America simboliza cosas diferentes para cada persona, dijo Maboné: nostalgia, tradición, celebridad o belleza.

"Para mí, Miss America es alguien que... también tiene un objetivo y está decidida y comprometida a mejorar Estados Unidos de alguna manera", dijo. "A mi modo de ver, es la salud del corazón, que creo que es exactamente lo que necesitamos ahora mismo".