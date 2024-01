Los boomers en EE.UU. no quieren desprenderse de sus casas, y eso es un problema para las familias jóvenes

¿Se debe esperar que las tasas de interés bajen para comprar una casa en EE.UU.? 2:54

(CNN) -- Comprar una casa de tamaño familiar con tres o más dormitorios solía ser factible para los jóvenes con hijos. Pero con los precios de la vivienda subiendo más rápido que los salarios, las hipotecarios aún cerca de máximos de 23 años y una escasez de viviendas en todo el país, muchos Millennials con hijos no pueden permitírselo. ¿Y los adultos de la Generación Z con hijos? Aún más difícil.

Mientras tanto, los Baby Boomers permanecen en sus casas más grandes durante más tiempo, prefiriendo envejecer en el lugar y mantenerse activos en un vecindario que les resulta familiar. Y aunque vendieran, ¿adónde irían? Hay escasez de viviendas más pequeñas en esos vecindarios.

Como resultado, los Baby Boomers con casas vacías poseen el 28% de las casas grandes, y los Millenials con hijos poseen solo el 14%, según un análisis de Redfin publicado el martes. Las familias de la Generación Z poseen sólo el 0,3% de las viviendas con tres dormitorios o más.

“Los boomers aman sus hogares. Incluso si quisieran vender, ahora es prohibitivamente caro para muchos Millennials”, dijo a CNN Sheharyar Bokhari, economista senior de Redfin, quien hizo el análisis. "Estas son casas más grandes donde sólo viven una o dos personas y, por lo general, las compraron hace un tiempo, por lo que tienen valor".

Esto supone un cambio respecto a la norma histórica, según la investigación. Hace diez años, las familias jóvenes tenían las mismas probabilidades que las personas con nidos vacíos de poseer casas grandes.

El informe define los grupos de edad en los datos del Censo de 2022 de la siguiente manera: los adultos de la Generación Z tenían entre 19 y 25 años, los Millennials entre 26 y 41, los de la Generación X entre 42 y 57, y los Baby Boomers entre 58 y 76 años.

Aunque los Millennials con hijos poseen la mitad de casas grandes que los que tienen hijos vacíos, los Millennials representan aproximadamente el 28% de la población adulta del país, la mayor proporción de cualquier generación.

Dado que muchos jóvenes ya están retrasando el momento de tener hijos mientras trabajan para encontrar estabilidad en su familia y su carrera profesional, el hito bien establecido de comprar una casa para la familia está cada vez más fuera de su alcance.

El efecto de bloqueo, debido a las tasas, es solo la mitad de la cuestión

Son pocos los propietarios de viviendas de cualquier edad que quieran vender en este momento. Esto está aplastando el inventario de casas en venta y manteniendo los precios altos.

A pesar de que los propietarios actuales tienen niveles récord de patrimonio neto en sus casas, hay muy pocos incentivos para vender.

Según ICE Mortgage Technology, una empresa de datos hipotecarios, más del 90% de los propietarios actuales tienen hipotecas con tipos del 6% o inferiores. Con la tasa promedio actual para un préstamo fijo a 30 años rondando el 6,6%, casi todos los propietarios, excepto los más recientes, aceptarían una tasa hipotecaria más alta que su tasa actual si vendieran y compraran otra casa.

Según Bokhari, esto es lo que mantiene a algunos Baby Boomers en sus casas, pero es sólo una parte de la razón.

"La mitad de estos Baby Boomers son propietarios absolutos de su casa, por lo que la tasa fija ni siquiera se aplica a ellos", dijo a CNN. "Simplemente no están reduciendo su tamaño. Incluso si se trata de sólo una o dos personas, o una pareja, les encanta su casa grande”.

Para aquellos que son propietarios absolutos de su casa, el costo mensual medio de ser propietario, que incluye seguros e impuestos a la propiedad, entre otros costos, es de sólo US$ 612, según el informe.

“Lógicamente, las personas con el nido vacío son el grupo con más probabilidades de vender casas grandes y reducir el tamaño”, dijo Bokhari. “Ya no tienen niños viviendo en casa y no necesitan tanto espacio. El problema para las familias más jóvenes que desean que la generación de sus padres ponga a la venta sus casas grandes es que los boomers no tienen mucha motivación para vender, ni financieramente ni de otro tipo”.

Los boomers siempre han amado sus hogares

Hoy en día, los estadounidenses de mayor edad poseen una proporción mucho mayor de viviendas grandes que hace una década y las familias jóvenes poseen una proporción menor.

Pero sus propietarios han cambiado

Hace diez años, en 2012, las personas con el nido vacío de la Generación Silenciosa, que en ese momento tenían entre 67 y 84 años, ocupaban el 16% de los hogares de tres dormitorios o más. Se trata de una proporción menor que la de los miembros de la Generación X con hijos, que en ese momento tenían entre 32 y 47 años y ocupaban el 19% de esas casas grandes.

Pero incluso entonces los Baby Boomers del nido vacío tenían las casas más grandes. En 2012, los boomers del nido vacío, que entonces tenían entre 48 y 66 años, poseían y ocupaban el 26,4% de las viviendas de más de tres dormitorios en Estados Unidos, cifra comparable a la proporción actual.

Los millennials son los propietarios de las casas más grandes

Las familias jóvenes ocupan la menor proporción de casas grandes en zonas costeras como California y Florida, donde las casas grandes tienden a ser más caras. En cambio, el Medio Oeste es donde los Millennials poseen la mayor proporción de casas grandes. Pero no hay ninguna ciudad en la que los millennials con hijos posean más del 18% de las viviendas grandes.

Las personas con nidos vacíos poseen al menos el 20% de las casas grandes en todo el país. Pero ocupan la proporción más pequeña de viviendas de más de tres dormitorios en destinos migratorios populares, así como en ciudades de California como Riverside, California, con un 21,9%; Salt Lake City con un 22%; y Austin, Texas, con un 22,2%.

¿Qué hay para el futuro?

Hay un pequeño resquicio de esperanza para el año que viene, dijo Bokhari: se espera que la asequibilidad mejore un poco en 2024.

Las tasas hipotecarias tienden a la baja y se espera que bajen más a medida que avance 2024. Esto abaratará el coste de la propiedad de la vivienda para las familias jóvenes.

A medida que las tasas hipotecarias caen, más propietarios verán reducirse la brecha entre su tasa hipotecaria actual y las tasas actuales de otra casa, lo que hará que la venta sea más aceptable.

Pero los posibles compradores de vivienda que esperen un "tsunami plateado" de propietarios de edad avanzada que vendan sus casas en masa no deben contener la respiración, dice Bokhari.

"Algunos Boomers están listos para mudarse a un condominio o mudarse a algún lugar nuevo para jubilarse, y el efecto de bloqueo de la tasa hipotecaria está comenzando a disminuir", dijo.

Pero “no habrá una avalancha de inventario. Habrá un goteo”, añadió.