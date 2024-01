Emma Stone defiende las escenas de sexo "honestas" en "Poor Things"

Emma Stone como Bella Baxter en "Poor Things". Crédito: Searchlight Pictures/Landmark Media/Alamy

(CNN) -- La estrella de Hollywood Emma Stone respondió a las críticas por las escenas de sexo explícito de su última película, "Poor Things", declarando a la BBC que el sexo es una parte crucial de la historia de su personaje.



La divertidísima y a menudo obscena adaptación de la novela del escritor escocés Alasdair Gray de 1992 sigue al personaje de Stone, Bella Baxter, una mujer fallecida reanimada con el cerebro de un niño nonato.

El sexo desempeña un papel importante en la película, ya que es una de las formas en que Bella aprende a entender su cuerpo y cómo otros lo codician.

Hay en ella un feminismo sexopositivo de la tercera ola, llevado al extremo cuando Bella se entera de que puede lucrar con la actividad que ama y recurre a la prostitución para financiar sus estudios. "Somos nuestro propio medio de producción", bromea.

Aunque la película, que se estrenó el 22 de diciembre en Estados Unidos y el 12 de enero en el Reino Unido, ha recibido en su mayoría críticas positivas, sus francas y abundantes escenas de sexo han resultado demasiado para algunos espectadores y críticos.

La presentadora de Radio 4 de la BBC Samira Ahmed abordó los temas del sexo y la prostitución en la entrevista del martes, afirmando que las escenas eran "bastante explícitas", y añadió: "Creo que es justo decir que es inusual hoy en día en Hollywood".

Stone respondió que la decisión había sido muy discutida durante el rodaje de la película.

"Se trataba de ser fiel a la experiencia de Bella", dijo.

"Obviamente, el sexo es una parte importante de su experiencia y de su crecimiento, como lo es, creo, para la mayoría de las personas en la vida", explicó Stone.

"Pero yo lo veo solo como un aspecto de muchos para ella: su descubrimiento de la comida o la filosofía, los viajes y la danza. El sexo es otro aspecto", continuó.

"Una de las cosas de las que hablamos desde el principio y que me pareció muy importante es que Bella es completamente libre y no se avergüenza de su cuerpo", explica Stone. "Ella no sabe avergonzarse de estas cosas o taparlas o no sumergirse en la experiencia completa cuando se trata de cualquier cosa".

"Así que el hecho de que la cámara rehuyera eso, o que dijera algo así como: 'Vale, bueno, vamos a recortar todo esto porque nuestra sociedad funciona de una manera determinada'... me pareció una falta de honestidad sobre quién es Bella", dijo.

"No soy una persona que quiera estar desnuda todo el tiempo, pero soy alguien que quiere honrar al personaje de la forma más completa posible", dijo Stone.

"Eso forma parte de su viaje, así que ¿quién soy yo para decir que eso debería ser vergonzoso?", añadió.

Ahmed preguntó entonces al director de la película, Yorgos Lanthimos, si le preocupaba su representación de la prostitución como una "experiencia de aprendizaje liberadora" en comparación con "la realidad de la prostitución como una explotación abrumadora de las mujeres".

"La verdad es que no", dijo Lanthimos. "Está en el mismo tono que el resto de la película".

"Hay una lógica detrás que está totalmente apoyada por su viaje y su forma de llegar a un acuerdo con el mundo y educarse a sí misma", añadió. "No veo cómo se puede conectar con la prostitución contemporánea o histórica (...) La historia es muy clara en lo que es".

