La misión SLIM de Japón aterriza en la Luna, pero aún se desconoce el estado de la nave espacial

(CNN) -- La misión no tripulada Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón llegó a su destino después de las 10:20 a.m. ET, utilizando tecnología de precisión sin precedentes para demostrar un aterrizaje "puntual" dentro de una llanura lunar llamada mar de Néctar.

Durante la transmisión en vivo, JAXA señaló que todavía están verificando el estado del módulo de aterrizaje y que pronto proporcionarán más actualizaciones.

Misiones lunares anteriores han podido apuntar y alcanzar zonas específicas que abarcan muchos kilómetros, pero el lugar de aterrizaje del módulo de aterrizaje SLIM se extiende solo 100 metros (328 pies) de ancho. Se esperaba que los "ojos inteligentes" del módulo de aterrizaje, una tecnología de navegación basada en la coincidencia de imágenes, fotografiaran rápidamente la superficie lunar al acercarse y realizaran ajustes de forma autónoma a medida que la nave espacial desciende para un aterrizaje más preciso.

El explorador robótico SLIM de pequeña escala, que se lanzó en septiembre, recibe el apodo de "Moon Sniper" porque su nueva tecnología de precisión busca lograr un aterrizaje "preciso".

El viaje de "Moon Sniper"

El Moon Sniper tiene como objetivo un lugar de aterrizaje cerca del pequeño cráter Shioli dentro de una llanura lunar llamada mar de Néctar que fue creada por una antigua actividad volcánica y se encuentra justo al sur del mar de la Tranquilidad, donde aterrizó el Apolo 11 en 1969. Si la nave aterriza con éxito, estudiará brevemente las rocas del lugar que podrían revelar información sobre el origen de la Luna.

Cuando los meteoritos y otros objetos golpean la Luna, crean cráteres y escombros rocosos que cubren la superficie. Estas rocas intrigan a los científicos porque estudiarlas es, efectivamente, como mirar hacia el interior de la Luna. Los minerales y otros aspectos de la composición de las rocas pueden potencialmente arrojar más luz sobre su formación.

Aterrizar cerca de las áreas inclinadas y cubiertas de rocas alrededor de los cráteres es un proceso peligroso que la mayoría de las misiones generalmente evitan, pero JAXA cree que su módulo de aterrizaje tiene la tecnología para hacerlo de forma segura en terreno rocoso.

Nueva carrera espacial

Múltiples agencias espaciales y países han intentado misiones de alunizaje durante el año pasado, lo que provocando primeros logros y varios fracasos.

India se convirtió en el cuarto país (después de Estados Unidos, la exUnión Soviética y China) en ejecutar un alunizaje controlado en la Luna cuando su misión Chandrayaan-3 llegó cerca del polo sur lunar en agosto.

Mientras tanto, el módulo de aterrizaje lunar Hakuto-R, de la compañía japonesa Ispace, cayó 4,8 kilómetros (3 millas) antes de estrellarse contra la Luna durante un intento de aterrizaje en abril.

El Luna-25 de Rusia también se estrelló en agosto durante el primer intento del país de regresar a la Luna desde la caída de la Unión Soviética. La nave espacial Peregrine de Astrobotic Technology, el primer módulo de aterrizaje lunar estadounidense que se lanza en cinco décadas, tuvo un final fatal el jueves luego de que una fuga crítica de combustible hiciera imposible un aterrizaje seguro en la Luna.

Parte de la motivación detrás de la nueva carrera espacial lunar es el deseo de acceder al agua atrapada en forma de hielo en regiones permanentemente sombreadas en el polo sur lunar. Podría usarse como agua potable o como combustible a medida que la humanidad supere los límites de la exploración espacial en el futuro. Esta región está plagada de cráteres y sembrada de rocas, lo que conduce a estrechos lugares para aterrizajes.

Si se confirma el éxito de la misión, el módulo de aterrizaje SLIM podría ser un diseño eficaz que no sólo podría aterrizar en pequeñas áreas de interés de la Luna sino también en planetas como Marte, según JAXA.

