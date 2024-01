Este tren no va a ninguna parte. Ahora es una atracción de lujo

Un visitante se relaja en una de las piscinas del hotel, encaramada sobre el río Sabie. (Cortesía Kruger Shalati: The Train on the Bridge)

(CNN) -- Sudáfrica alberga algunos de los viajes en tren más lujosos y nostálgicos que se ofrecen en cualquier parte del mundo. Pero para algunos entusiastas, un tren que no va a ninguna parte es la atracción estrella del país.

Kruger Shalati: The Train on the Bridge es un hotel en Skukuza en el Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza más grandes de África y parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Compuesto por un conjunto de vagones de tren renovados en 24 modernas suites con balcones y una piscina con vista al río Sabie, combina alojamiento de lujo con una vista íntima de la vida silvestre, que incluye avistamientos de los "Cinco Grandes" de África: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

Jerry Mabena, director ejecutivo de Motsamayi Tourism Group, propietario del hotel, dice que la empresa se remonta a los primeros días del parque, cuando los trenes de vapor pasaban por Kruger en la década de 1920 en la línea ferroviaria Selati.

Los trenes alguna vez fueron vitales para los turistas que accedían a Kruger, e incluso se estacionaban durante la noche en el mismo puente donde se encuentra hoy el hotel. Una nueva línea ferroviaria construida en el borde de Kruger en la década de 1970 obligó a la línea Selati y al puente a retirarse, pero en 2016 surgió una idea para restaurar el puente a su antigua gloria.

"La idea para nosotros era recrear la experiencia de una forma u otra", dice Mabena. "Cuando tuvimos la oportunidad de comprar vagones viejos suspendidos de Transnet, que es nuestro operador logístico ferroviario en Sudáfrica, no pudimos decir que no a la idea".

Los interiores de los vagones han sido renovados con un acabado moderno, aunque con algunos toques Art Déco (“estábamos tratando de encontrar una apariencia que no fuera colonial”, dice Mabena).

Si los huéspedes dejan las cortinas abiertas, pueden despertarse con el amanecer y captar las primeras señales de vida en el exterior desde las ventanas que van del suelo al techo orientadas al este. El río es un punto focal de vida silvestre, lo que significa que los huéspedes pueden pasar todo el día descansando en los balcones o nadando en la piscina mientras observan la actividad a continuación. "Tener hipopótamos gruñendo debajo del carruaje atrae a personas que quieren estar en la naturaleza pero no sumergirse en ella", dice Mabena.

Sin embargo, muchos visitantes se calzan las botas y se adentran en el monte con un guía en un safari.

Se contrató personal, incluido el guía senior Thuli Mnisi, como parte de los esfuerzos para involucrar a la comunidad local en la empresa. Mnisi había trabajado como guía para otras empresas desde 2014 antes de incorporarse a Kruger Shalati. "(Es) totalmente diferente de otros albergues", dice. "Cuando (los huéspedes) visitan el tren por primera vez, es impresionante, la vista es única".

El Parque Nacional Kruger permite experiencias de safari sin conductor, pero Mnisi dice que no hay nada mejor que tener un guía. "Nos comunicamos entre nosotros, sabemos dónde podemos encontrar a los animales", afirma.

“Si vas en auto, puedes simplemente pasear por el Parque Nacional Kruger, que es un área muy grande. Si vas con un guía, ellos saben lo que están haciendo, saben dónde encontrar qué y exactamente a qué hora”.

Los jardineros han plantado especies autóctonas en los terrenos del hotel y cultivan un huerto, cuyos productos se utilizan en el elegante restaurante del Kruger Shalati. Las delicias locales servidas en un ambiente refinado incluyen carpaccio de cocodrilo, venado y gacela.

"La madre naturaleza es la verdadera artista", dice el chef Vusi Mbatha. "Es una de esas filosofías que compartimos: tomar ingredientes simples y transformarlos en algo sorprendente".

Después de retrasos en el desarrollo debido al covid-19, el hotel abrió sus puertas en diciembre de 2020 y recibe huéspedes en su cuarta temporada de verano.

Las habitaciones dobles y twin a bordo del tren cuestan desde 9.950 rands (US$ 530) por persona, por noche para huéspedes internacionales, con descuentos para estancias más largas. Una de las siete habitaciones de la adyacente Bridge House cuesta menos. Las tarifas incluyen todas las comidas, ciertas bebidas, dos safaris y traslados al aeropuerto.

Si todo esto parece demasiada vida salvaje y pocos trenes, Motsamayi Tourism Group también es propietario de la estación Kruger, justo al sur del puente y donde se encuentra el último tren que opera en el parque.

Atrapada después de que se eliminaron la mayoría de las vías del parque en la década de 1970, la locomotora de vapor South African Railway Class 24 ha vivido muchas vidas (incluido un vagón funerario para un ex primer ministro) y ahora disfruta de una feliz jubilación junto a un restaurante y un bar.

“Creo que la cultura de los trenes de vapor y la cultura de los trenes históricos está empezando a resurgir”, dice Mabena.

"No tenemos un tren de vapor en movimiento, pero creo que algún día lo tendremos".