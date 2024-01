Las sorpresas que dejaron las nominaciones a los Premios Oscar 2024 5:05

(CNN) -- Después de combinarse para salvar la taquilla del verano, el monstruo de dos cabezas conocido como "Barbenheimer" verá si puede hacer lo mismo con los ratings de televisión, proporcionando a los premios un tándem explosivo de cultura pop en un año en el que las nominaciones a los Oscar parecieron acertar en muchas cosas, al tiempo que cometieron algunos de aparentemente inevitables descuidos flagrantes.

En el lado positivo, las nominaciones para la edición 96 de los Premios de la Academia reveladas el martes dejaron en evidencia que "Hollywood" e incluso su máximo premio representan cada vez más una industria global. De las 10 nominaciones a mejor película, por primera vez en un mismo año, más de una fue para una película filmada principalmente en un idioma distinto del inglés: "Anatomy of a Fall" (francés), "Past Lives" (coreano) y "Zone of Interest" (alemán).

Catorce películas de habla no inglesa han sido nominadas a mejor película a lo largo de la historia de los Oscar, siendo "Parasite" (2020), de Corea del Sur, la única ganadora.

Después de haber rechazado a menudo películas que resonaban entre el público a gran escala, el palmarés también reconoció auténticos éxitos de taquilla en "Oppenheimer" y "Barbie", que acumularon 13 y 8 candidaturas, respectivamente. "Barbie" quedó por detrás de la extravagante "Poor Things" (con 11) y de la epopeya histórica del director Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" (10).

Dado el énfasis en tratar de reactivar la visualización de los Oscar después de que los índices de audiencia cayeron a mínimos históricos durante la pandemia, brindar a la audiencia un mayor interés en los nominados parece prudente y práctico, aunque ese no siempre ha sido el caso en los últimos años.

Por eso, gran parte de la atención seguramente estará puesta en "Barbie" —cuyo palmarés incluye importantes omisiones— y en "Oppenheimer", la favorita después de ganar los Critics Choice Awards y los Globo de Oro. Estrenada el mismo fin de semana de julio, la epopeya del director Christopher Nolan sobre el desarrollo de la bomba atómica y la versión feminista de Greta Gerwig de la popular muñeca de Mattel recaudaron entre ambas US$ 2.400 millones en todo el mundo (de los cuales "Barbie" representó aproximadamente el 60 %). ("Barbie" fue distribuida por Warner Bros. que, al igual que CNN, es parte de Warner Bros. Discovery).

Como prueba de lo escasos que han sido esos éxitos en la carrera por la mejor película, "Oppenheimer" por sí sola igualó aproximadamente el total combinado de taquilla de las últimas cinco ganadoras, dos de las cuales —"CODA" y "Nomadland"— se distribuyeron principalmente a través de streaming durante la pandemia.

A pesar de eso, tanto la estrella de "Barbie", Margot Robbie, y la directora, Greta Gerwig, estuvieron entre los que quedaron fuera de la lista de nominados, siendo la ausencia de Robbie, como la cara literal de Barbie, quizás la más sorprendente. Gerwig recibió un reconocimiento en la categoría de guion (al igual que Celine Song, directora de "Past Lives"), pero el único reconocimiento de dirección para una mujer fue para Justine Triet por "Anatomy of a Fall".

Un problema para la Academia ha sido la ampliación a hasta 10 nominados a mejor película, mientras que mantuvo la categoría de mejor director a cinco contendientes, una receta que garantiza muchas quejas.

El cambio, implementado hace 15 años para incorporar más películas (y con suerte algunas más populares) a la lista después de que "The Dark Knight" no pasara el corte, ha creado inevitables desaires, ya que las nominaciones a mejor película y director tradicionalmente han ido de la mano.

En la larga historia de la Academia, los ganadores de mejor película/director se han superpuesto casi el 75 % de las veces, incluidos tres de los últimos cuatro años. En una mala señal para "Barbie", solo seis películas han ganado la primera sin al menos haber sido nominadas para la segunda, siendo la última "Green Brook", en 2019.

En su haber, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que vota los premios, reconoció a algunas nuevas promesas, como el debut en la dirección de Cord Jefferson en "American Fiction", y la película romántica "Past Lives", cuya protagonista, Greta Lee, fue una de las omisiones más notables.

Siete de las 20 nominaciones fueron para personas de color, entre ellas la actriz indígena Lily Gladstone por "Killers...", y un trío en la categoría de actrices de reparto: America Ferrera, Da'Vine Joy Randolph y Danielle Brooks, cuya película, la adaptación musical de "The Color Purple", pasó desapercibida.

La lista también incluía a Colman Domingo por la película de Netflix "Rustin", mientras que Leonardo DiCaprio no estaba entre los aspirantes de "Killers of the Flower Moon", un caso justificado (y ocasionalmente raro) de votantes que no se dejan deslumbrar por el poder de las estrellas.

Sin embargo, las nominaciones hicieron historia de otras maneras, con guiños a estadistas de edad avanzada como Scorsese y el compositor John Williams, que se sumó a su récord total al convertirse en el nominado de más edad de todos los tiempos, con 91 años.

Scorsese, de 81 años, recibió su décima nominación como mejor director (ganó una vez, por "The Departed "), lo que le sitúa por delante de Steven Spielberg y solo por detrás de las 12 nominaciones de William Wyler, que incluyeron "Los mejores años de nuestra vida" y "Ben-Hur".

Jodie Foster también se coló en la categoría de reparto por su papel en "Nyad", lo que supuso su quinta nominación, la primera por "Taxi Driver", de Scorsese en 1977, y la última por "Nell", en 1995.

El mal año para las películas de superhéroes también se extendió a la categoría de efectos visuales, donde la precuela de Marvel "Guardianes de la Galaxia" (el único éxito del grupo) fue reconocida, pero "The Marvels", "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "The Flash" y "Aquaman", de DC, no lo fueron.

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 10 de marzo y será televisada por ABC.