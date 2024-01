¿Quién es Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante a senador en México e hijo del candidato presidencial asesinado en 1994? 

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, México. (Crédito: Facebook)

(CNN Español) -- Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, capital del estado de Nuevo León y centro de la segunda zona metropolitana más grande de México, anunció este lunes 22 de enero, a través de su cuenta de Instagram, que buscará un escaño en el Senado de la República con el apoyo del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Colosio, de 38 años, forma parte de un grupo de jóvenes políticos que integran el partido Movimiento Ciudadano. Nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 31 de julio de 1985, y su apellido tiene una historia en la política mexicana.

Una infancia marcada por la muerte

Luis Donaldo Colosio Riojas es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 1994, y de la economista Diana Laura Riojas.

Su infancia estuvo marcada por la muerte de sus padres. Tenía 8 años cuando falleció el padre y 9 cuando perdió a la madre. Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, en el estado norteño de Baja California.

El ataque al candidato oficialista se produjo al terminar un evento de campaña en ese lugar, cuando caminaba entre la multitud y un hombre se acercó y le disparó en la cabeza; un segundo disparo fue al abdomen, de acuerdo con el informe de investigación publicado por la Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio de la Procuraduría General de la República. El acusado por el magnicidio del candidato del Partido Revolucionario Institucional- el PRI- fue Mario Aburto. Herido de gravedad, el candidato fue trasladado a un hospital, para morir horas después.

publicidad

Ocho meses después, el 18 de noviembre de 1994, Diana Laura murió de cáncer de páncreas. Tras su deceso, Luis Donaldo y su hermana menor Mariana quedaron a cargo de su tía, Hilda Elisa, y se quedaron a vivir en Monterrey, ciudad donde había estudiado y crecido la madre.

Su inicio en la política con MC

Luis Donaldo Colosio Riojas se graduó en 2010 de la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Estudió una maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Monterrey.

Se especializó en Derecho Corporativo, Gestión de Negocios, Financiamiento de Proyectos y Métodos Alternos de Solución de Controversias, sobre todo en arbitraje comercial internacional y derecho comercial internacional.

Fue socio fundador del bufete Basave, Colosio, Sánchez Abogados en 2009, junto con su amigo Agustín Basave Alanís. Ahí fue encargado de Derecho Corporativo, Gestión de Negocios, Financiamiento y Métodos Alternos de Solución de Controversias.

En junio de 2016 cofundó Komenko, una plataforma virtual que da asesorías jurídicas a emprendedores, se desempeñó como Director de Finanzas y Disrupción.

Hasta entonces había rechazado propuestas para entrar a la política. En una entrevista con la periodista Mónica Garza para su canal de YouTube, en septiembre de 2023, Colosio dijo que se alejó del PRI - partido en el que militaba su padre - porque no quería tener que ver con una institución que “mal utiliza de una forma bastante grosera a la figura de Colosio y eso ni yo lo he hecho jamás, se me hace de mal gusto”.

A Movimiento Ciudadano Colosio llegó dando asesorías legislativas de manera externa en los congresos de la Ciudad de México y Nuevo León, entre otros, contó el político a Mónica Garza. En 2017 empezó a ayudar a su amigo Agustín Basave Alanís, quien buscaba empezar su carrera política para, a la postre, ser diputado federal.

En ese momento, MC volvió a ofrecerle entrar a la política, y esta vez no lo rechazó.

“(MC) sí es la plataforma con la cual más cómodo me siento porque me han permitido ser y esa fue la principal y primera condición que yo platiqué en su momento con Dante Delgado hace 5 años”, aseguró.

En 2018, Luis Donaldo inició su carrera política de la mano de Movimiento Ciudadano, partido que se define a sí mismo como una “tercera vía” en la política que busca hacer alianzas solo con los ciudadanos.

Ese año Colosio se postuló y ganó una diputación local en el Congreso de Nuevo León. Fue diputado del 1 de septiembre de 2018 hasta el 1 de febrero de 2021.

En enero de 2021, Colosio Riojas ganó la alcaldía de Monterrey. El siguiente paso en su carrera, será buscar un escaño en el Senado de la República, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Siempre buscaré regresar a mi ciudad algo de lo mucho que me ha dado por eso quiero con gran entusiasmo compartirles que he aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país el Senado de la República”.

Colosio agregó: “La razón es muy sencilla: México necesita que hagamos política responsable, política responsable que dialoga y que construye acuerdos, política responsable que defiende y representa a la gente y a sus causas, política responsable para representar con fuerza y dignidad al estado de Nuevo León”.

Aseguró que la polarización le hace mucho daño a México, por lo que prometió ser “ese contrapeso razonable que construya y que concilie”.

Destacó que además el Senado “es una oportunidad para servir a México y representar a nuestro estado ante la federación”.

Colosio y su compadre Samuel García

Luis Donaldo y Samuel García se conocieron en el Tecnológico de Monterrey, ahí coincidían en las actividades que organizaba una cátedra de Derecho de la que ambos eran expresidentes, narró Colosio a Mónica Garza.

En 2017, Colosio y Basave vuelven a coincidir con García ya en Movimiento Ciudadano.

“Nos reencontramos con Samuel en 2017 y fue cuando empezamos a platicar y formamos esta trifecta de amigos, pero sobre todo de colaboradores que tenemos un propósito de servicio”, contó.

Colosio aseguró en la entrevista que aún mantiene una buena relación con García, en lo profesional y en lo personal, tanto, que fue padrino de bautizo de su primogénita Mariel García Rodríguez.

Colosio y García también coincidieron en otra cosa: sus nombres eran los más sonados para ser candidatos presidenciales de Movimiento Ciudadano. Mientras García habló claramente de sus aspiraciones, Colosio dijo tajantemente que no.

El 4 de septiembre de 2023durante un foro organizado en la Universidad de Monterrey (UDEM), Colosio dejó claro que, por el momento, dejaba de lado esa aspiración.

Durante el foro el académico, Agustín Basave le cuestionó si buscaría ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano o de otro partido en 2024. “Mi respuesta es no”, agregó que tenía tres razones para no buscar la candidatura presidencial.

“No es el momento adecuado, no nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado (a la política), hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, como padre, esposo, amigo y como servidor público”.

Habló también de la falta de un equipo para dicha tarea.

“No hay equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien pueda se planear un buen proyecto político y sobre todo técnico y finalmente que sea un momento en donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente”.

Su segunda razón fue no dividir a la oposición. “No voy a ser artífice de la división de una oposición, sería irresponsable”.

Aseguró que su tercera razón es su familia, pues quiere pasar más tiempo con sus hijos.

“Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y es momento de estar con mis hijos”.

García continuó con su aspiración presidencial y se registró como precandidato de MC a la presidencia. Sin embargo, tuvo que volver a su puesto como gobernador de Nuevo León luego de la controversia con PRI y PAN por la designación de un mandatario interino, mientras García se iba de licencia por 6 meses para contender por la presidencia.

Finalmente, Movimiento Ciudadano nombró a Jorge Álvarez Máynez, otro joven y líder de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados.

MC, Samuel y su relación con AMLO

Movimiento Ciudadano, también conocido como el "partido naranja" se autodenomina una tercera vía.

“En Movimiento Ciudadano apostamos a la construcción de una tercera vía para el país, de la mano de hombres y mujeres que representan las causas y la posibilidad de un mejor futuro para México”, señala en su sitio web oficial.

MC era parte del llamado “bloque de contención” en el Senado formado por los opositores PAN, PRI, PRD y Grupo Plural, que estaban en contra del partido oficialista Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, tras la controversia con García y su licencia como gobernador de Nuevo León, Dante Delgado, presidente de MC y senador, rompió con el bloque.

Mientras MC rompía con la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldaba a García y criticaba a la oposición por presionar al emecista a dejar su precandidatura.

Esta no era la primera vez que el presidente daba su apoyo a García. Ya lo había felicitado por la construcción del acueducto El Cuchillo II, el cual llevará agua a la Zona Metropolitana de Monterrey.

“Como es sabido pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido de que tenemos que trabajar juntos. Más allá de las banderillas partidistas o políticas, más bien politiqueras. Eso lo ha entendido muy bien Samuel y por eso hemos podido avanzar, no nos ha costado trabajo ayudar como se merece el pueblo de Nuevo León”, dijo el presidente durante la inauguración.

Este apoyo provocó especulaciones en la oposición que señaló que con la candidatura de García, López Obrador buscaba dividir las fuerzas opositoras y debilitar las chances de la aspirante de la oposición Xóchitl Gálvez.

El presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró en una publicación de X que había una complicidad entre Movimiento Ciudadano y Morena.

Hasta ahora MC se ha mantenido como un crítico de Morena. El 8 de diciembre, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Clemente Castañeda, líder de la bancada naranja en el Senado dijo que sus legisladores votarán contra las reformas judicial, electoral y a la Guardia Nacional (GN) que impulsará el presidente este año.

"Nosotros nos asumimos como una expresión de oposición en el Senado de la República, en la vida pública del país y nos vamos a parar frente al régimen que hoy gobierna a este país. Ahí, Movimiento Ciudadano no tiene ninguna duda de cuál es su papel en este último tramo del sexenio", dijo el senador.