(CNN) –– El expresidente Donald Trump tendría que pagar US$ 83,3 millones en daños y perjuicios a la escritora y columnista E. Jean Carroll por las declaraciones públicas que hizo en 2019, cuando la difamó y negó las acusaciones de violación que ella presentó en su contra, según determinó este viernes un jurado federal de Manhattan.

Según la decisión del jurado, Trump deberá pagarle a Carroll una indemnización compensatoria de US$ 18,3 millones: US$ 11 millones para financiar una campaña que reparación a la reputación y US$ 7,3 millones por el daño emocional que causó con las declaraciones públicas de 2019.

Además, el expresidente tendría que entregar US$ 65 millones en daños punitivos por actuar maliciosamente al hacer las declaraciones sobre Carroll, concluyó el jurado.

En total, el dinero es más de ocho veces lo que Carroll pidió en su demanda inicial.

Trump calificó el veredicto de “absolutamente ridículo” en una publicación en Truth Social. "Estoy totalmente en desacuerdo con ambos veredictos y apelaré", añadió.

En mayo pasado, un jurado federal independiente de Manhattan otorgó a Carroll un total de US$ 5 millones en daños y perjuicios, incluidos casi US$ 3 millones por difamación, después de determinar que Trump abusó sexualmente de Carroll y luego la difamó en 2022 por declaraciones públicas en las que la despreció y negó la acusaciones.

“Nuestro sistema legal está fuera de control y está siendo utilizado como arma política. Le han quitado todos los derechos de la Primera Enmienda. ¡ESTO NO ES ESTADOS UNIDOS!, añadió Trump.

El jurado solo debía determinar cuánto tendría que pagar Trump

En su decisión de septiembre de 2023, un juez federal declaró que Trump era responsable difamar a E. Jean Carroll, en el segundo caso de la columnista con el expresidente. Por lo tanto, el jurado únicamente debía decidir cuánto dinero debería pagar el exmandatario.

El fallo de septiembre representó un duro golpe para Trump, que también enfrenta numerosas acusaciones penales y demandas civiles, muchas de ellas en plena campaña presidencial.

En ese momento, el juez Lewis Kaplan dijo que el veredicto del jurado federal en el primer caso de difamación, a principios de 2024, se aplicará al segundo juicio.

Carroll acusó a Trump de violarla en una tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y de difamarla posteriormente cuando rechazó sus acusaciones.