El acto de equilibrio de Biden con Irán tiene como objetivo la disuasión, no una guerra más amplia

(CNN) -- La decisión del presidente Joe Biden de atacar 85 objetivos en Iraq y Siria este viernes en respuesta a la muerte de tres soldados estadounidenses el fin de semana pasado equivalía a un término medio: salvo un ataque directo dentro de Irán, que casi con certeza provocaría una guerra más amplia, pero aun así más expansiva que cualquier acción que Estados Unidos haya tomado hasta ahora contra los grupos a los que acusa de desestabilizar la región.

Hay poca creencia dentro del Gobierno estadounidense de que las acciones de Biden cerrarán por completo la constelación de grupos próximos a Irán que han sido responsables de la escalada de ataques contra bases estadounidenses y rutas marítimas comerciales en el mar Rojo. Una solución a más largo plazo sigue siendo difícil de alcanzar, ahora que Biden entra en un año de reelección y al mismo tiempo busca un amplio avance diplomático que espera pueda transformar la región en general.

Si los 125 misiles guiados con precisión disparados durante 30 minutos este viernes por la noche tendrán el efecto de prevenir nuevos ataques contra estadounidenses es una pregunta que los funcionarios aún no están listos para responder.

Pero hay esperanzas de que al destruir centros de inteligencia, instalaciones de armas, operaciones de comando y control y búnkeres utilizados por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otros grupos de milicias afiliados, Estados Unidos pueda disminuir las capacidades de los militantes y enviar un mensaje de que los ataques ganaron. No quedará sin respuesta.

"Creo que es una disuasión realmente fuerte", dijo la senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois y veterana de la guerra de Iraq. “Estamos diciendo: escuchen, no queremos ir a la guerra. Pero tenga una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Aquí tienes. Ochenta y cinco objetivos. Y creo que eso es parte del acto de equilibrio que debemos realizar ahora mismo”.

La represalia estadounidense no ha terminado y los funcionarios no han descartado elementos invisibles, como ataques cibernéticos, para degradar las capacidades de Irán y sus representantes. La Casa Blanca dijo claramente antes de los contraataques que esperaba una respuesta de múltiples fases, cuya trayectoria y duración probablemente estarían dictadas por las circunstancias sobre el terreno.

La forma en que se desarrollen los próximos días tendrá amplias ramificaciones para la región y para el propio presidente, quien pasó las horas previas a que los bombarderos estadounidenses B-1 comenzaran a atacar sus objetivos consolando a las afligidas familias de los tres estadounidenses muertos en Jordania.

Solo aproximadamente una hora después de que Biden abandonara la base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, comenzaron los primeros ataques estadounidenses en Iraq y Siria. El momento fue coincidente, dijeron los funcionarios, pero no obstante fue un símbolo de la gravedad de su decisión.

“Nuestra respuesta comenzó hoy. Continuará en los momentos y lugares que elijamos”, dijo Biden en una declaración escrita. “Estados Unidos no busca conflictos en Medio Oriente ni en ningún otro lugar del mundo. Pero que todos aquellos que puedan intentar hacernos daño sepan esto: si dañan a un estadounidense, responderemos”.

Al seleccionar cómo responder a la muerte de tres estadounidenses, Biden se enfrentó a una elección importante: cómo tomar represalias y enviar un mensaje a Irán, evitando al mismo tiempo verse arrastrado a una guerra regional más amplia.

Dentro de la Sala de Situación, Biden y su equipo evaluaron un conjunto de opciones, cada una de las cuales conllevaba un cierto grado de riesgo. Si se ataca con demasiada fuerza, lo que había sido un intercambio de disparos de grado relativamente bajo entre los grupos proxy de Estados Unidos e Irán podría convertirse en algo mucho más serio. Si no se ataca con suficiente fuerza, el grupo detrás del mortífero ataque con aviones no tripulados (y los estadounidenses en casa) podrían interpretar un mensaje de impunidad.

Añadiendo otra capa de complejidad estaban las difíciles negociaciones en curso para asegurar la liberación de los rehenes retenidos en Gaza e imponer una pausa prolongada en los combates allí, conversaciones que, según los funcionarios, Biden detestaba interrumpir con medidas potencialmente intensificadas.

“Es a la vez una ciencia y un arte”, dijo el exsecretario de Defensa Mark Esper, quien participó en debates similares en la Sala de Situación durante su mandato en la administración de Donald Trump. Al desarrollar opciones para el presidente, los funcionarios sopesaron la complejidad del ataque, el daño estimado que causaría, la cantidad de iraníes o miembros de la milicia que podría matar y las posibles represalias que podría provocar.

“Esa es una discusión que continúa dentro de la sala: ¿Cuál será el impacto? ¿Qué esperaremos de los iraníes?” Dijo Esper. "Será importante ver qué sucede cuando salga el sol mañana por la mañana en Iraq y Siria".

En lo que coincidieron Biden y sus asesores fue en que la respuesta de Estados Unidos a las muertes de estadounidenses tendría que ser en una escala correspondientemente diferente al intercambio de disparos que se había estado desarrollando en la región desde el 7 de octubre.

No les faltaban opciones: desde hace tiempo se han elaborado planes para perseguir objetivos asociados con la serie de grupos respaldados por Irán que han estado fomentando la inestabilidad en la región. Identificar un enfoque calibrado no llevó mucho tiempo. Biden dijo a los periodistas el martes que había tomado una decisión sobre cómo contrarrestar el ataque con aviones no tripulados, sólo dos días después de haber prometido en Carolina del Sur: "Responderemos".

El mal tiempo en la región jugó un papel importante a la hora de determinar cuándo se producirían las huelgas, dijeron funcionarios después. Los cielos despejados el viernes significaron un menor riesgo de atacar objetivos no deseados y evitar víctimas civiles.

La pregunta que sólo podrá responderse en los próximos días y semanas es si la respuesta cambiará la situación en Irán, a quien Estados Unidos ha acusado de suministrar y proporcionar recursos a los grupos militantes detrás del ataque que mató a los tres estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses ya habían estado detectando señales de que los líderes de Teherán estaban cada vez más nerviosos por algunas de las acciones de sus grupos próximos en Iraq, Siria y Yemen, según varias personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense. Y hay indicios claros de que Irán no busca una guerra con Estados Unidos, del mismo modo que Washington insiste en que no busca un conflicto más amplio.

Pero cómo resolver el problema de las milicias todavía no es fácil. Ha habido poca evidencia de que la acción militar estadounidense contra ellos durante los últimos meses –que Estados Unidos considera un esfuerzo de disuasión– haya realmente disuadido algo. Biden lo reconoció el mes pasado y dijo que los ataques estadounidenses en Yemen contra el grupo rebelde hutí no han detenido sus ataques a la ruta marítima del mar Rojo.

A pesar de los llamamientos de los republicanos en Washington para atacar directamente sitios dentro de Irán, esa opción parecía poco probable desde el principio, ya que la Casa Blanca busca evitar verse envuelta en una guerra en toda regla.

Y hay pocas señales externas de que Washington esté intentando renovar cualquier compromiso diplomático con Teherán después de que se estancaran los intentos de Biden a principios de su mandato de resucitar el acuerdo nuclear de la era Obama. "No ha habido comunicación con Irán desde el ataque que mató a nuestros tres soldados en Jordania", dijo el viernes por la noche el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Eso crea un camino cada vez más estrecho que debe recorrer el presidente.

“Esta es una línea muy fina. Aquí están enhebrando una aguja. Y algo de esto está informado por la historia”, dijo Beth Sanner, exfuncionaria de alto rango de inteligencia que fue la informante de inteligencia de Trump en los tensos días que rodearon su decisión de atacar a un alto general iraní, Qasem Soleimani.

"Esto es lo que hace toda administración", dijo Sanner. “Estás tratando de descubrir dónde está esa línea. … No hay nada que puedas señalar que sea el punto. Vas a tener que tantear el camino”.