Por qué comprar boletos para un evento deportivo se volvió tan caro

Las entradas para el Super Bowl 2024 son las más caras de la historia 1:03

Nueva York (CNN) -- En todo Estados Unidos los precios de los boletos se han disparado, lo que hace imposible que muchos puedan permitirse ir a ver jugar a su equipo favorito sin gastarse una fortuna.

(Y ni siquiera preguntes por los boletos para el Super Bowl, que serán los más caros jamás registrados. Pista: más de US$ 9.000)

El precio de los boletos se disparó mucho más allá de la inflación en las últimas décadas, y en gran parte es por diseño. Los equipos crean una oferta limitada de asientos, y el aumento de la competencia por esos asientos entre las personas con ingresos disponibles hace subir los precios ferozmente. Los precios dinámicos de las entradas en las plataformas de reventa y la sobreconstrucción de nuevos estadios y arenas con más suites de lujo y asientos premium también han hecho subir los precios.

Esto hace que asistir a un partido en persona sea, cada vez más, un bien de lujo. Y así lo quieren los propietarios de los equipos y las grandes ligas deportivas.

"Los boletos no son algo que todo el mundo compre. Lo que la NFL quiere es mucho dinero para unas 70.000 personas en una ciudad", afirma Victor Matheson, economista deportivo del College of the Holy Cross.

A los equipos "no les importa que las familias no puedan permitirse los asientos, siempre y cuando puedan engancharlas viendo la televisión", afirma. Las grandes ligas deportivas obtienen alrededor de dos tercios de sus ingresos de los contratos televisivos.

US$ 630 dólares para una familia de cuatro miembros

Los consumidores han reorientado su gasto hacia los servicios y se han alejado de los bienes, desembolsando más en boletos para conciertos, parques de atracciones, acontecimientos deportivos y otras experiencias desde que pasó el momento álgido de la pandemia. En el deporte, el impacto es enorme: en 2023 se batieron récords de asistencia a todo tipo de eventos, desde partidos de voleibol femenino en Nebraska hasta partidos de Lionel Messi en la MLS.

La mayor demanda hizo subir los precios de estos eventos, una tendencia que algunos analistas bautizaron como "funflation" (la combinación de las palabras diversión e inflación en español).

El precio de los boletos para eventos deportivos aumentó un 15% en diciembre respecto al año anterior, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

En 2023, la entrada media para la NFL subió un 8,6%, hasta los US$ 120, según Team Marketing Report, una empresa de investigación del mercado deportivo. Llevar a una familia de cuatro miembros a un partido y comprar comida, dos recuerdos y una plaza de estacionamiento cuesta US$ 631.

Las entradas de la MLB aumentaron un 3,5% hasta una media de US$ 37 en 2023. Cuesta US$ 266 llevar a una familia a un partido.

Todo forma parte de una tendencia a más largo plazo.

Entre 1999 y 2020, los precios de admisión a eventos deportivos crecieron más del doble de rápido que los precios generales al consumidor, según la BLS. Los precios de las entradas tardaron en recuperarse en 2021, cuando los estadios volvieron a abrir tras los cierres por la pandemia. Muchos equipos también recortaron los precios para recuperar aficionados. Pero los precios volvieron a subir.

Los "precios dinámicos" toman el relevo

Algunos consumidores también pueden estar viendo precios más altos para los partidos debido a las plataformas de venta de boletos. Ticketmaster y StubHub utilizan sofisticados algoritmos de precios dinámicos que cambian minuto a minuto en función de la demanda. Equipos como los Yankees de Nueva York apuestan por las plataformas de reventa de entradas. Estos clubes ven una oportunidad de ganar más dinero sacando tajada de la venta secundaria de boletos entre compradores y vendedores.

Las mejores partidas pueden "dispararse porque tienes un software que permite que los boletos sean superflexibles", afirma Matheson.

A pesar de que a menudo no se llenan los asientos en los estadios, los equipos son reacios a vender localidades vacías a precios bajísimos. Les preocupa que vender los asientos baratos cuando los equipos están más desesperados por conseguir aficionados en el estadio empuje a la gente en el futuro a esperar precios más bajos antes de comprar sus boletos. Por eso, a veces los asientos están vacíos o tapados.

Por ejemplo, el cierre de la cubierta superior en Oakland ayudó a los Athletics a subir el precio de los boletos a principios de la década de 2000. El equipo limitó la oferta de entradas con la esperanza de crear escasez e incentivar a los aficionados a comprarlas con antelación. (Los Athletics se van ahora de Oakland a Las Vegas).

"Los equipos no quieren que los aficionados piensen que pueden conseguir entradas prácticamente gratis si esperan hasta el último minuto", afirma Matheson. "Si los aficionados pensaran eso, nunca comprarían las entradas a precio completo".

Terminar con los asientos baratos

En las últimas décadas, muchos equipos han construido nuevos estadios o remodelado instalaciones ya existentes. Estos nuevos estadios, muchos de ellos financiados por los contribuyentes, se construyeron con un aforo más reducido que los anteriores, lo que permite a los equipos cobrar precios más altos.

Según Dennis Coates, economista deportivo de la Universidad de Maryland, en el condado de Baltimore, hay más suites de lujo para empresas y aficionados con mucho dinero que antes.

Una razón poco conocida de este auge: en muchos deportes, los equipos individuales no tienen que compartir con el resto de la liga las ventas de asientos de primera categoría y palcos de lujo, lo que los convierte en una fuente clave de ingresos. Los equipos tienen que compartir otras fuentes de ingresos, como el dinero de los lucrativos acuerdos televisivos.

"La nueva generación de estadios está diseñada para maximizar el número de asientos realmente buenos a expensas de un gran número de asientos baratos", dijo Matheson. "Se diseñan estadios para una experiencia superpremium. No tiene sentido intentar hacer estadios con un gran número de asientos baratos".

Los nuevos estadios de los Yankees de Nueva York, los Twins de Minnesota, los Marlins de Florida y los Bravos de Atlanta tienen al menos 8.000 asientos menos que sus anteriores sedes.

Cinco de los siete estadios más recientes de la NFL tienen asientos para 71.000 personas o menos.

El nuevo Allegiant Stadium de Las Vegas, sede del equipo Raiders de la NFL y donde se jugará el próximo Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers el 11 de febrero, tiene capacidad para 65.000 aficionados. Relativamente pequeño, eso lo sitúa en el puesto 27 de 30 estadios de la NFL en cuanto a capacidad.