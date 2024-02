¿Cuándo empiezan las clases en Argentina?

Niños en una escuela en Argentina (Nicolas Villalobos/picture alliance via Getty Images)

(CNN Español) -- En Argentina, el inicio de clases podría demorarse por un conflicto en la negociación salarial entre los principales gremios docentes del país y el Gobierno. Tal como se informa en el calendario escolar oficial correspondiente al presente ciclo lectivo, cada provincia tiene una fecha específica para el comienzo de clases. Sin embargo, el presidente Javier Milei sostuvo, días atrás, en una entrevista concedida para Radio Rivadavia, que "la paritaria docente es un problema que tienen que resolver las provincias y no el Estado". Estas declaraciones avivaron la tensión entre el Estado y los sindicatos.

"La educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias. ¿Qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome en el tema de los docentes? Es un país federal", sostuvo el mandatario en la emisora radial argentina para enfatizar que no convocará a los gremios docentes a paritarias. El sitio web oficial de la Unión de Docentes Argentinos define al término "paritaria" como una "negociación entre la patronal y los trabajadores realizada en igual de condiciones".

En el mismo sentido que Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó el viernes pasado, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, que "la paritaria docente nacional como tal no existe" y agregó que "va a ocurrir una reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo". CNN en Español se comunicó con la Secretaría de Educación de la Nación, pero no pudo obtener más detalles del posible encuentro entre el Gobierno y los sindicatos.

¿Qué dicen los gremios docentes?

En el otro extremo, los sindicatos docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardaron en reaccionar y lanzaron un comunicado titulado: "Sin Paritaria Nacional Docente no comenzarán las clases en todo el país". En el mismo, instan al actual secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, a "cumplir inmediatamente su promesa" de convocar a una negociación salarial. "No somos —ni vamos a ser— responsables de la situación del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el Gobierno", sentencia el comunicado.

Ante la incertidumbre sobre una posible reunión paritaria en el corto plazo, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, expresó en declaraciones con la emisora argentina Radio 10: "No tenemos información si nos van a convocar. Esperamos que sí, pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, ojalá así sea". En tal sentido, la sindicalista ve "complejo" el inicio de clases y aseguró que esta semana habrá definiciones.

Tal como dejó en claro el presidente Javier Milei, las paritarias docentes son un problema de las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), María Laura Torre, afirmó en comunicación telefónica con CNN en Español que “todavía no hay ninguna convocatoria” por parte del Gobierno.

"Ya tuvimos una propuesta paritaria por parte del gobierno provincial la semana pasada que fue del 20% de aumento, sólo por este mes, y se volverá a evaluar el próximo", aseguró la docente y sindicalista; sobre esto, Torre expresó que "las paritarias fueron convocadas con muchísima dificultad porque el Gobierno Nacional no ha enviado a los gobiernos provinciales los fondos de incentivo docente para asegurar un piso salarial digno".

Tal como establece el artículo 2 de la Ley 25264 del "Fondo Nacional de Incentivo Docente", el mismo será efectivo "cuando el salario (…) sea igual o menor que el de la jurisdicción donde estén ubicados geográficamente". Por otro lado, el artículo 3 expresa que "se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a realizar la adecuación de partidas presupuestarias que estime convenientes a los fines de dar cumplimiento a la presente ley". Ahora bien, este último artículo revela una aclaración: "La reasignación de partidas presupuestarias deberá formularse sin afectar las partidas correspondientes a los programas del Ministerio de Educación". En este sentido, Adorni fue contundente en la conferencia de prensa antes citada, donde dijo "lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere".

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, de forma excepcional, puso ese dinero del fondo que debía poner Nación, entonces nosotros cobramos el salario completo en enero, pero en febrero no va a suceder esto ni en la provincia de Buenos Aires ni en el resto de las provincias. Entonces, cada vez es más complicado. Hoy no tenemos un piso salarial ni tampoco el debate de un piso", sentenció la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre.

Ayuda escolar

Tal como reza la publicación en la cuenta oficial de X, @OPRArgentina, "el presidente Javier Milei resolvió aumentar 311,76% la Asignación de Ayuda Escolar para el inicio del ciclo lectivo". Cabe destacar que este beneficio asciende de 17.000 pesos argentinos (U$S 19,34 al cambio oficial) a 70.000 pesos argentinos (U$S 79,63 al cambio oficial) y fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

El texto fue publicado en la red social dos días después de que el vocero presidencial ratificara la no convocatoria a paritarias docentes y termina con un mensaje contundente: "Mientras algunos luchan de manera incansable a fin de sostener sus privilegios, el Gobierno Nacional se compromete a acompañar y ayudar a quienes quieren salir delante de la mano del esfuerzo y el mérito".

Calendario escolar 2024, provincia por provincia

Sin definiciones ni detalles sobre una reunión entre los gremios docentes y el Gobierno, hasta el momento el calendario del ciclo lectivo vigente es el publicado por el Ministerio de Capital Humano el 10 de enero de este año. Si no avanza el conflicto paritario y los sindicatos no convocan a una medida de fuerza, esta es la fecha de inicio de clases en cada provincia:

Lunes 26 de febrero:

• Ciudad de Buenos Aires

• Córdoba

• Corrientes

• Entre Ríos

• Formosa

• Mendoza

• San Luis

• Santa Fe

• Jujuy

• Salta

Martes 27 de febrero:

• Catamarca

• La Rioja

Jueves 29 de febrero:

• Santa Cruz

Viernes 01 de marzo:

• Buenos Aires

• La Pampa

• Tierra del Fuego

• Tucumán

Lunes 04 de marzo:

• Chaco

• Chubut

• Misiones

• Neuquén

• San Juan

• Santiago del Estero

Lunes 11 de marzo:

• Río Negro