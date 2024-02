"Está en decadencia", así calificó AMLO a The New York Times 4:09

(CNN Español) –– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes la revelación de los datos personales de una corresponsal del diario The New York Times, y justificó el acto diciendo que su autoridad moral y política como mandatario está por encima de la protección de datos que establece la legislación mexicana sobre privacidad.

México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. En 2022, 13 periodistas fueron asesinados en México, una cifra que solo superó Ucrania, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, reporta que en lo que va del mandato de López Obrador al menos 43 periodistas han muerto en México en el ejercicio de su labor.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no veía error alguno en haber hecho públicos los datos de la periodista en sus declaraciones del jueves, cuando respondió en público a un cuestionario que ella envió preguntando sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial del 2018 y pagos posteriores a su elección.

El presidente restó importancia a la divulgación del teléfono de la reportera: "No exagere, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambié su teléfono, otro número, ya. Además, es la representante del New York Times", replicó cuando una de las periodistas presentes en la conferencia le preguntó sobre a quién haría responsable si algo llegara a sucederle a la corresponsal del medio estadounidense.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) dijo que empezó a una investigación ante la divulgación de los datos de la periodista de ese medio.

"Es INACEPTABLE que el presidente mexicano haya leído en voz alta el número de teléfono celular de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina de México del New York Times durante su conferencia de prensa hoy. Esto equivale a doxxing, es ilegal según las leyes de privacidad mexicanas y pone en riesgo a los periodistas", publicó en X el jueves Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México para el programa de las Américas.

"Por encima de esa ley, está la autoridad moral y la autoridad política, y represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que, porque es el New York Times, nos va a sentar en el banquillo de los acusados", exigió López Obrador.

El presidente reclamó que la periodista no tiene derecho a calumniarlo, ni acusar a su familia "sin ninguna prueba". Tampoco descartaría revelar el teléfono de algún otro periodista “cuando se trata de un asunto en donde está de por medio, la dignidad del presidente de México", señaló.

Tras las declaraciones que hizo López Obrador este jueves, el New York Times publicó la investigación en cuestión, emitió una postura reprobando las acciones del mandatario y respaldó tanto el informe como a sus periodistas.

Según el diario, el Gobierno de Estados Unidos investigaba las declaraciones de un par de informantes según los cuales Ismael Zambada García, uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa, y un fundador del grupo criminal los Zetas, habrían entregado millones de dólares a personas cercanas al actual presidente de México, entre ellos a sus hijos. El propio diario menciona la respuesta del Departamento de Justicia de EE.UU., asegurando que no existe investigación alguna contra López Obrador.

El artículo, que CNN no pudo verificar de manera independiente, señala que, aunque recientes esfuerzos de funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y personas relacionadas con López Obrador, no hallaron conexión directa alguna entre el presidente y organizaciones delictivas.

El mismo día que el mandatario divulgó el cuestionario, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, negó la existencia de una investigación del Gobierno estadounidense en su contra.

López Obrador aprovechó para agradecer al Gobierno de Estados Unidos por aclarar sobre la investigación en su contra mencionada en el reportaje, y reiteró que esto no afectaría las relaciones entre ambos gobiernos. "Hay un interés superior que tiene que ver con el bien estar de nuestros pueblos", remarcó.

El presidente desestimó la gravedad de sus acciones diciendo que, en lugar de disculparse, el medio estadounidense se sintió ofendido y apuntó contra los periodistas "bájenle una rayita a su prepotencia".

El jueves, tras las declaraciones del presidente, el New York Times dijo a CNN que "se trata de una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento".

CNN contactó a representantes del New York Times tras las nuevas declaraciones de López Obrador pero afirmaron que no tienen más comentarios que hacer por el momento.

La decisión de López Obrador de revelar los datos personales de la corresponsal se suma a una lista de controversias entre medios de comunicación y el mandatario, justo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según agencias internacionales.

Desde que asumió la presidencia en 2018, López Obrador ha ocupado su tradicional conferencia mañanera para señalar reportes, medios y periodistas que él considera que publican aspectos negativos de su gestión.