Chris Marchese, director del NetChoice Litigation Center, habla con la prensa frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington el 26 de febrero de 2024. Crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

(CNN) -- La Corte Suprema de EE.UU. expresó el lunes escepticismo sobre las leyes estatales en Texas y Florida diseñadas para impedir que los gigantes de las redes sociales repriman las opiniones conservadoras, pero también sugirió que cualquier decisión que surja puede no ser la última palabra de la corte sobre las importantes preguntas sobre la Primera Enmienda planteadas en el caso.

Durante casi cuatro horas de argumentos orales, los jueces parecieron divididos en líneas no ideológicas mientras luchaban por determinar si las empresas de redes sociales como Meta y X habían creado una “plaza pública” que las diferenciaba de otras entidades privadas.

Los jueces lidiaron con preguntas generales de la Primera Enmienda sobre si las plataformas de redes sociales deberían ser tratadas como “operadores comunes”, como las compañías telefónicas, que deben transmitir contenido a través de sus redes independientemente del punto de vista o si actúan más como editores de periódicos que pueden elegir qué artículos ubicar en la portada.

A pesar de lo mucho que está en juego y del potencial de cambiar radicalmente la forma en que millones de estadounidenses obtienen sus noticias e información en los sitios populares, varios de los jueces parecían buscar un resultado que mantendría las leyes en suspenso temporalmente y permitiría a los tribunales inferiores examinar más a fondo el impacto en una amplia gama de sitios de Internet.

Las leyes de Texas y Florida prohíben que las plataformas en línea eliminen o degraden el contenido de los usuarios que expresen ciertos puntos de vista, una legislación que surgió en respuesta a las acusaciones del expresidente Donald Trump y otros conservadores de que las plataformas obstaculizan las perspectivas conservadoras.

Estas son las conclusiones más relevantes de la sala del tribunal:

¿Hasta dónde llega la Primera Enmienda en lo que respecta a las redes sociales?

Las plataformas en línea practican la censura cuando silencian el discurso de ciertos usuarios, argumentaron los estados ante el tribunal.

Sin embargo, varios jueces cuestionaron esa afirmación, señalando que la Primera Enmienda sólo impide a los gobiernos restringir la expresión, no a las empresas privadas. De hecho, argumentó la industria tecnológica, los requisitos gubernamentales de que las redes sociales no moderen el contenido violarían las propias libertades de la Primera Enmienda de las plataformas frente a la intromisión gubernamental.

Sin el poder de deshacerse de usuarios o publicaciones, alegó la industria, los sitios de redes sociales podrían verse obligados a dar más tiempo al aire a la desinformación y al discurso de odio, y sus propias expresiones contra esos males serían silenciadas.

Esos argumentos parecieron dividir al menos a algunos de los conservadores de la corte. El juez Samuel Alito presionó al abogado que representa a la administración de Joe Biden sobre por qué cuando una empresa de redes sociales elimina una publicación no debería describirse como “censura” en lugar de “moderación de contenido”. Alito dijo que le preocupaba “la tentación orwelliana de recategorizar la conducta ofensiva en términos aparentemente insulsos”.

El juez Brett Kavanaugh, un colega conservador cuyas preguntas parecían indicar apoyo a las empresas tecnológicas, respondió señalando que la prohibición de la Primera Enmienda de vetar la expresión solo se aplica a la acción gubernamental.

"Cuando pienso en 'orwelliano', pienso en el Estado, no en el sector privado ni en los individuos privados", dijo Kavanaugh. "Quizás la gente tenga diferentes concepciones de lo 'orwelliano'".

En un momento, la jueza Elena Kagan señaló que el tono y la variedad del contenido cambiaron en X después de que Elon Musk comprara la empresa en octubre de 2022.

“Muchos usuarios de Twitter pensaron que era genial. Y muchos usuarios de Twitter pensaron que eso era horrible”, dijo Kagan.

Su punto fue que el cambio de tono era un reflejo de un cambio en el discurso de la propia empresa, y que dicho discurso está protegido de la intrusión gubernamental por la Primera Enmienda.

¿Uber? ¿Venmo? ¿Qué plataformas están en juego?

Una de las características centrales de los argumentos –particularmente en el caso de Florida– fue un debate sobre qué sitios de Internet están cubiertos por las leyes. Dada la naturaleza del litigio y la velocidad con la que llegó a la Corte Suprema, eso no está del todo claro.

Los jueces lidiaron con cómo se podrían aplicar las leyes estatales a una larga lista de sitios, incluidas las populares aplicaciones de redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, pero también a otras más pequeñas como LinkedIn e incluso sitios que no se consideran redes sociales, como Etsy, Uber, Venmo y Google Search y el negocio de computación en la nube de Amazon.

Incluso si la mayoría de los jueces están de acuerdo en que las empresas de redes sociales participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda cuando eliminan a ciertos usuarios o eliminan publicaciones, hubo muchas preguntas sobre si la ley también se aplica a sitios como Uber o Venmo que no realizan una moderación similar.

Kagan, miembro del ala liberal del tribunal, preguntó por qué un estado no podía impedir que Uber se negara a recoger pasajeros con base en opiniones políticas, por ejemplo.

"Cuando diriges Venmo, no participas en actividades de expresión, por lo que cuando un estado te dice: '¿Sabes qué? Tienes que servir a todos, independientemente de si te gustan sus opiniones políticas o no', entonces parece que no tengo un argumento tan bueno”, le dijo Kagan al abogado que representa a la industria tecnológica. "Este estatuto también dice eso, ¿no?"

Esa opinión, compartida por jueces tanto conservadores como liberales, sugería una renuencia a desechar las leyes por completo. También sugirió que algunos piensan en enviar el litigio nuevamente a tribunales inferiores para una revisión más detallada de esos puntos. En ese caso, el tribunal probablemente mantendría las leyes en suspenso temporalmente.

La sección 230 ocupa un lugar destacado en los argumentos

Una pregunta continuó surgiendo durante los argumentos, tal como ha sucedido en los tribunales inferiores: qué podrían significar estas leyes estatales para la capacidad general de los estadounidenses para demandar a las empresas de redes sociales por la moderación de contenido.

Las leyes estatales permiten explícitamente a los usuarios demandar a las plataformas tecnológicas por presunta censura. Pero la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal de 1996, protege a las plataformas tecnológicas exactamente de este tipo de demandas, lo que plantea interrogantes sobre cómo las leyes de Texas y Florida podrían interactuar o ser reemplazadas por lo que se ha convertido en un saco de boxeo bipartidista.

Los miembros de ambos partidos políticos han criticado la Sección 230, pero por diferentes razones. Los conservadores argumentan que la ley permite que las plataformas puedan censurar, mientras que los liberales dicen que da a las empresas de redes sociales vía libre para permitir discursos de odio y otros contenidos obscenos en sus plataformas.

Si el tribunal se pone del lado de los estados en estos casos, indirectamente podría tener consecuencias amplias y potencialmente imprevistas para el alcance de la Sección 230, dijo la jueza Amy Coney Barrett.

“Si lo que decimos sobre esto es que se trata de un discurso que tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda, creo que eso tiene implicaciones de la Sección 230 para otro caso”, afirmó. “Y por eso siempre es complicado escribir una opinión cuando sabes que podría haber riesgos que afectarían las cosas más adelante”.

En otras palabras, cambiar efectivamente la amplitud de la Sección 230 puede remodelar las circunstancias bajo las cuales las plataformas de redes sociales podrían ser demandadas de manera más amplia.