Se observó una rana con un pequeño hongo brotando de su flanco en un estanque al borde de una carretera en Karnataka, India, en un descubrimiento único en su tipo. (Crédito: Lohit Y T)

(CNN) -- Al observar una multitud de ranas de lomo dorado en un estanque al borde de una carretera en Karnataka, India, un grupo de naturalistas notó algo extraño en uno de los anfibios: el animal tenía un pequeño hongo que brotaba de su costado.

La forma en que la rana aparentemente sana llegó a desarrollar su compañero hongo, un hecho que nunca antes se había documentado, ha dejado desconcertados a los científicos, según una nota publicada en enero en la revista Reptiles and Amphibians.

“Cuando observé por primera vez la rana con el hongo, quedé asombrado e intrigado por el avistamiento”, dijo Lohit Y T, especialista en ríos y humedales del Fondo Mundial para la Naturaleza India en Bengaluru, por correo electrónico. Y T fue parte del grupo que descubrió la rana. “Mi idea era documentarlo, ya que este fenómeno es algo de lo que nunca habíamos oído hablar. Solo esperábamos que esto fuera un incidente raro y no un fenómeno peligroso para la rana”.

La especie, conocida como rana intermedia de lomo dorado de Rao, o nombre científico Hylarana intermedia, se encuentra en abundancia en los estados de Karnataka y Kerala, en el suroeste de la India. Las ranas son pequeñas y crecen hasta medir solo 7,4 centímetros de largo.

Mientras los naturalistas observaban a la rana con el crecimiento del hongo, el animal se movió desde el centro de la ramita en la que estaba sentado hasta la punta, girando y cambiando de posición, pero el hongo permaneció perfectamente en su lugar, dijo Y T. El grupo no tocó a la rana.

Los autores descubrieron al anfibio en junio de 2023 y no lo recolectaron, por lo que no se conoce ni la causa del fenómeno ni el destino de la rana.

Pero, a través de imágenes, los micólogos identificaron más tarde el hongo que crece en el flanco de la rana como un capó común, parte del género Mycena, un tipo de hongo que crece principalmente en la madera podrida de árboles muertos, escribieron los autores en el artículo publicado. El hongo es un descomponedor saprotrófico que normalmente obtiene sus nutrientes de materia orgánica muerta o en descomposición, pero un estudio de 2023 encontró que podría evolucionar para prosperar también en plantas vivas.

El estudio de 2023 sugirió además que el hongo Mycena podría desarrollarse para tener una relación simbiótica con plantas o árboles vivos, lo que significa que tanto la planta como el hongo que crece en ella se beneficiarían de la disposición: los hongos tomarían nutrientes y los transferirían a la planta huésped. En los árboles, Mycena podría resultar útil podando las ramas muertas, añadieron los autores.

Se desconoce el pronóstico de la rana con el polizonte hongo, pero existen varias teorías sobre la causa de su afección.

Destino de la rana hongo

Al ver por primera vez el informe de la rana con un hongo adherido a su flanco, Alyssa Wetterau Kaganer, asociada postdoctoral en el departamento de salud pública y de ecosistemas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, encontró fascinante el descubrimiento.

"Los hongos son organismos dinámicos que se adaptan a los cambios en su entorno y, al exponerse a nuevos huéspedes potenciales en diferentes entornos o climas, pueden crecer en lugares que antes no esperábamos", dijo en un correo electrónico.

Si bien es difícil predecir el destino de la rana sin más estudios de su condición, es posible que “una rana sana pueda resistir una leve colonización de su piel por este hongo sin ningún efecto adverso para la salud”, dijo Kaganer. Sin embargo, las infecciones por hongos en las ranas son muy comunes, y si el hongo "creciera extensamente en la piel o se enterrara dentro del cuerpo del animal, la rana podría desarrollar signos de una enfermedad fúngica", añadió. Kaganer no participó en el descubrimiento.

Hay muchos tipos de hongos que pueden infectar a las ranas, y es posible que aún haya interacciones entre hongos y ranas por descubrir. Una rana con signos de enfermedad fúngica, como "comportamiento alterado de la rana" o "daño en la piel que incluye ulceración o nódulos similares a tumores", tiene una infección que a menudo puede provocar la muerte de al menos algunos de los animales infectados, dijo Kaganer.

Cualquier cosa fuera de lo común, incluido un crecimiento de hongos como este, es motivo de preocupación para las especies de ranas, dijo Karthikeyan Vasudevan, científico jefe del Laboratorio para la Conservación de Especies en Peligro del Centro de Biología Celular y Molecular en Telangana, India. Vasudevan no participó en el descubrimiento y también quedó sorprendido por el hallazgo.

“Los animales enfermos en la naturaleza tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Es difícil detectar a un animal enfermo, ya que muere o es devorado rápidamente. Por lo tanto, algo como esto es interesante y debería ir seguido de observaciones y exámenes de ranas”, dijo Vasudevan en un correo electrónico.

Inicialmente, Vasudevan había pensado que el hongo estaba pegado a la piel de la rana en lugar de un crecimiento, pero las fotos de la criatura lo convencieron de lo contrario. "De hecho, es el caso de un hongo vivo sobre una rana viva", dijo Vasudevan. "Pero una de las posibilidades es que haya un pequeño trozo de restos de madera debajo de la piel de la rana y de ella brotó un hongo".

Una enfermedad causada por hongos

India se enfrenta actualmente a una epidemia de una enfermedad que mata ranas conocida como quitridiomicosis, una infección fúngica que afecta a más de 700 especies de anfibios en todo el mundo. La enfermedad se ha observado en niveles bajos en todos los puntos críticos de ranas en toda la India, escribieron los autores de la nueva nota.

La enfermedad quitridiosa es un ejemplo de una interacción común entre anfibios y hongos. Pero los autores no saben si está relacionada con este descubrimiento, dijo Y T.

"Este tipo específico de hongo no está estrechamente relacionado con las especies de hongos que causan quitridiomicosis, por lo que no me preocupa que este hongo sea un signo directo de quitridiomicosis", dijo Kaganer, que estudia la enfermedad. "Sin embargo, es posible que una rana con Mycena haya alterado la susceptibilidad a una infección por quitridio".

La rana con el hongo en su costado podría tener un aumento en la susceptibilidad a la quitridiomicosis al verse comprometida por Mycena, o podría ser más inmune "porque Mycena ha acelerado el sistema inmunológico de la rana", agregó.

"No tenemos ninguna esperanza de perseguir a la rana, ya que no es un fenómeno común", dijo Y T. Los autores visitarán el lugar nuevamente durante la próxima temporada de monzones, cuando el clima sea cálido y lluvioso y las ranas sean más abundantes, añadió.

"Si logramos encontrarla, será genial", dijo Y T. “El lugar ha sido frecuentado tanto por entusiastas como por expertos. Sería fantástico si algún investigador la pusiera en sus manos y pudiera avanzar en la investigación, pero repito, es muy poco probable que suceda”.