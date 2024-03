¿Estamos en la época del Antropoceno? No tan rápido, dicen geólogos

El lago Crawford, en Ontario, es el lugar geológico que los científicos han identificado como encarnación de la época del Antropoceno propuesta, según un anuncio de julio de 2023. (Crédito: Peter Power/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Científicos votaron en contra de la propuesta de declarar una nueva época geológica denominada Antropoceno para reflejar la profundidad con la que la actividad humana ha alterado el planeta.

La propuesta fue rechazada por los miembros de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, que forma parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, según tres miembros votantes de la subcomisión contactados por CNN el martes.

La votación se produjo tras un proceso de 15 años para seleccionar el lugar geológico que mejor reflejara el impacto de la humanidad en el planeta. El Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno de la Unión Internacional, que encabezó el proceso, anunció en julio de 2023 que el lugar elegido sería el lago Crawford, en Ontario, por la forma en que los sedimentos del lecho del lago revelan las huellas geoquímicas de las pruebas de bombas nucleares, en concreto de plutonio, realizadas a partir de 1950.

La votación no fue unánime, según Kim Cohen, profesor adjunto de Geociencias de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y miembro con derecho a voto de la subcomisión.

"Hubo algunas abstenciones. Hubo una minoría de (votos por) 'sí' frente a una mayoría de (votos por) 'no'", dijo Cohen, que votó a favor de la propuesta.

Phil Gibbard, profesor emérito de Paleoambientes Cuaternarios del Instituto Scott de Investigación Polar de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y miembro con derecho a voto de la subcomisión, dijo que la "propuesta de un Antropoceno formal fue rechazada por un 66% de los votos".

"Muy decepcionante"

La escala del tiempo geológico constituye el marco oficial para comprender los 4.500 millones de años de historia de la Tierra. Los geólogos dividen la historia de nuestro planeta en eones, eras, periodos, épocas y edades, siendo un eón el periodo más largo y una edad el más corto.

Aunque pocos científicos dudan del impacto que el ser humano ha tenido en el planeta, la comunidad geológica se mostró dividida sobre si los cambios alcanzaban el nivel de época, sugiriendo que era demasiado pronto en términos geológicos para tal declaración.

Algunos expertos argumentaron que el inicio del Antropoceno podría definirse mejor de otras formas, como el comienzo de la Revolución Industrial. Otros han sugerido que el impacto del ser humano en la Tierra se clasificaría mejor como un acontecimiento geológico que se desarrolla gradualmente durante un largo periodo.

Colin Waters, el presidente del AWG que dirigió el desarrollo de la propuesta para hacer del Antropoceno una parte oficial de la historia geológica de la Tierra, dijo que el resultado de la votación era "muy decepcionante".

"Tenemos como grupo a muchos investigadores eminentes en su campo de especialización que desean continuar como grupo, a título informal, que seguirá defendiendo que las pruebas del Antropoceno como época deben formalizarse, por ser coherentes con los datos científicos presentados en la propuesta", dijo Waters, profesor honorario de la Escuela de Geografía, Geología y Medio Ambiente de la Universidad de Leicester, a través de correo electrónico.

"Si se confirma la votación anterior (...) entonces la propuesta actual no puede progresar, pero dadas las pruebas existentes, que siguen aumentando, no me sorprendería que en el futuro se pidiera la reconsideración de la propuesta", dijo.

El término "Antropoceno" está muy extendido

Según David Harper, catedrático emérito de Paleontología de la Universidad de Durham y presidente del Comité Internacional de Estratigrafía, que habría celebrado una votación sobre la propuesta si la subcomisión la hubiera aprobado, la propuesta no seguirá adelante por el momento.

La comisión también forma parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que representa a más de un millón de geocientíficos de todo el mundo.

"Este es el grupo de expertos de la comisión para este intervalo de tiempo geológico y estamos obligados a acatar su decisión. La propuesta actual no seguirá adelante de acuerdo con nuestros estatutos", dijo Harper por correo electrónico, añadiendo que no había sido informado oficialmente de la decisión y que no haría más comentarios.

Cohen dijo que durante las seis semanas de debate en la subcomisión se plantearon varios argumentos a favor y en contra de la propuesta, pero no quiso dar más detalles. Independientemente de que el término se clasifique oficialmente como época geológica, el Antropoceno ya se utiliza ampliamente, señaló Cohen.

"Todo el mundo ya habla de él. En las revistas, mucha gente lo utiliza. Pero en Geología no tanta como en las demás ciencias", dijo.