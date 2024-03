10 años después, ¿está el mundo más cerca de encontrar el MH370 de Malaysia Airlines?

(CNN) -- Durante los últimos 10 años, la desaparición del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la era moderna.

Un avión comercial con un sólido historial de seguridad que transportaba a 239 personas desapareció del mapa, generando una amplia variedad de teorías, libros y documentales que competían entre sí y dejando a las familias de los que quedaron atrás preguntándose cada 8 de marzo: ¿qué pasó con los que estaban a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines?

En una era en la que se han sacado con éxito cajas negras de las profundidades del océano y se han reconstruido minuciosamente trozos enteros de un avión de pasajeros para determinar qué causó una catástrofe, el destino del MH370 sigue siendo exasperantemente difícil de alcanzar.

Es un accidente aéreo sin avión. Un desastre sin pruebas concluyentes de lo que pasó con sus víctimas. Una historia con la que cualquiera que se embarque en un vuelo comercial puede identificarse instantáneamente pero que, al menos por ahora, no tiene un capítulo final.

Sin embargo, muchos expertos creen que todavía existe una gran posibilidad de que se puedan localizar los restos del MH370, si alguien busca con suficiente atención y –lo que es más importante– desembolsa la asombrosa cantidad de dinero que podría ser necesaria para lograr ese objetivo.

publicidad

Para Jiang Hui, que perdió a su madre en la catástrofe, esta época del año es especialmente dura, y no sólo por el aniversario del 8 de marzo.

Qingming, el festival anual en el que los chinos visitan y limpian las tumbas de sus antepasados, se celebra a principios de abril.

"Pero nunca encontramos el MH370. Nunca encontré a mi madre", dijo Jiang a CNN. "No puedo conmemorar a mi madre como todo el mundo".

Su madre, Jiang Cuiyun, sigue figurando como "desaparecida" de vuelta a casa en China, dijo.

"Sólo encontraré a mi madre si puedo encontrar el MH370", añadió.

El vuelo 370 de Malaysia Airlines con destino a Beijing desapareció del radar poco después de despegar de Kuala Lumpur en la madrugada del 8 de marzo de 2014.

El despegue se produjo sin incidentes. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 35.000 pies y los pilotos hablaron brevemente con el tráfico aéreo vietnamita mientras el avión se dirigía a su ruta estándar.

A continuación, el avión dejó de comunicarse y desapareció de los radares al realizar un giro inesperado hacia el oeste.

Fragmentos aparentes han aparecido desde entonces en la costa oriental de África y en islas del océano Índico, donde se cree que el avión y las personas que iban a bordo encontraron su destino.

Pero a día de hoy, el cuerpo del avión y su caja negra nunca se han encontrado. Se cree que se estrelló. Pero seguimos sin saber por qué.

¿Una nueva búsqueda?

Esta semana, muchos seres queridos de los desaparecidos volvieron a Malasia para instar a las autoridades locales a relanzar la búsqueda antes del aniversario del viernes.

"Ha habido barcos perdidos que se han encontrado después de cientos de años. Así que no podemos decir que este avión no se encontrará nunca", declaró a Reuters un familiar, V.P.R Nathan, durante un reciente acto conmemorativo. Su esposa Anne Daisy iba a bordo del MH370.

"Por supuesto que se puede encontrar. Es cuestión de tiempo", afirmó.

Expertos en aviación explican a CNN que la mejora de la tecnología de detección probablemente acercaría a las familias al avión desaparecido más de lo que nunca han estado, si se relanzara la búsqueda.

Pero no será barato.

Hasta 2018 se gastaron cientos de millones de dólares en rastrear más de 710.000 kilómetros cuadrados del océano Índico, pero no se produjo ningún avance en el conocimiento del que ya se disponía desde los primeros días.

La empresa de exploración marítima Ocean Infinity, con sede en Estados Unidos, está ofreciendo al Gobierno malasio otro acuerdo de "si no lo encuentran, no pagan" —como hicieron en 2018—, pero los expertos señalaron que las autoridades aún tendrían que pagar si se encontraba el avión.

Para aliento de las familias, las autoridades malasias han hecho algunos comentarios positivos sobre la perspectiva de una nueva búsqueda. Este domingo, el ministro de Transporte, Anthony Loke, dijo que su país "hará todo lo posible para resolver este misterio de una vez por todas".

Dijo que su Ministerio está "listo" para discutir una nueva propuesta de búsqueda "creíble" con Ocean Infinity y que hará "todo lo posible" para que el Gabinete apruebe un nuevo contrato con la firma.

"A medida que nos acercamos a los 10 años de conmemoración de esta tragedia desgarradora, es un doloroso recordatorio del viaje de una década de dolor y resistencia que los seres queridos de las víctimas han soportado", dijo.

Oliver Plunkett, CEO de Ocean Infinity, dijo que desde la búsqueda de 2018, la compañía ha estado perfeccionando su tecnología robótica y de exploración marina, mientras trabaja con analistas para reducir las áreas de búsqueda a "una en la que el éxito se vuelve potencialmente alcanzable".

"Esperamos volver a la búsqueda pronto", dijo en un comunicado reciente.

Pero ni Ocean Infinity ni el Gobierno malasio han dado detalles más concretos sobre sus posibles planes.

Teorías contrapuestas

Con pocos hechos establecidos, la desaparición del MH370 ha desconcertado al mundo y disparado todo tipo de teorías a lo largo de los años, desde un fallo mecánico a un error accidental o deliberado del piloto e incluso algún tipo de secuestro.

El punto en el que acaban los hechos y comienza el misterio se sitúa en torno a los 40 minutos de vuelo, cuando el transpondedor del avión dejó de transmitir.

Sus señales desaparecieron de los radares civiles y militares. Los rastros posteriores llevaron a los expertos a concluir que el avión se había desviado drásticamente de su ruta.

En lugar de volar hacia el noreste a través del mar de China Meridional, los analistas creen que dio marcha atrás y planeó inexplicablemente hacia el sur sobre el océano Índico, uno de los lugares más remotos del mundo en términos de seguimiento de vuelos debido a la falta de satélites de imágenes, según los expertos en aviación.

"Esto tiene todas las características de un thriller de espionaje. Y ha cautivado la imaginación del mundo", declaró Geoffrey Thomas, redactor jefe de AirlineRatings.com.

"Todo el mundo puede situarse en un Boeing 777. Todo el mundo puede situarse volando de Kuala Lumpur a Beijing", dijo. "Es tan real".

Una búsqueda inicial, llevada a cabo por Malasia, China y Australia y cuyo coste se estima en 200 millones de dólares australianos (US$ 132 millones), se suspendió en enero de 2017 tras no encontrar ningún rastro. El Gobierno malasio contrató entonces a Ocean Infinity para que no encontrara nada y no pagara por ello. Pero su búsqueda de 90 días en 2018 tampoco dio frutos.

Richard Quest, editor en jefe de Negocios de CNN y excorresponsal de Aviación, dijo que a pesar de años de esfuerzos de búsqueda, "la verdad real es que no estamos más cerca de saber exactamente qué causó la desaparición del avión".

"La esperanza es que nuevas técnicas de búsqueda, nuevos equipos y una mejor comprensión de lo que le ocurrió al avión hagan que esta búsqueda tenga éxito", dijo Quest, autor del libro "The Vanishing of Flight MH370".

Gran avance tecnológico

Los expertos en aviación confían en que se produzca un gran avance si se lleva a cabo una nueva búsqueda.

Señalan una tecnología llamada Weak Signal Propagation Reporter, o WSPR (pronunciado como susurro en inglés), lanzada en 2008. Esta tecnología se ha hecho popular en los últimos años entre quienes buscan el MH370.

Los radioaficionados la utilizan para rastrear la intensidad de las señales de radio en todo el mundo y los datos que recogen detectan anomalías causadas por diversos tipos de interferencias, entre las que se incluye el paso de un vuelo, según explicó a CNN el ingeniero aeroespacial británico retirado Richard Godfrey.

Godfrey dijo que rastreó los datos del WSPR hasta el momento en que desapareció el MH370 y llegó a la conclusión de que el avión podría estar entre 3.000 y 4.000 metros bajo el océano Índico, a unos 1.500 kilómetros de la costa de Perth, Australia.

Por muy exhaustivas que hayan podido ser las búsquedas anteriores, dijo Godfrey, no han abarcado el lugar que él sugirió.

"Sin duda creo que se puede encontrar el MH370", afirmó, y añadió que sus hallazgos coinciden con otros indicios, como los datos proporcionados por la empresa británica de telecomunicaciones por satélite Inmarsat, que apuntaban más o menos a la misma zona.

Pero incluso si se concede otra expedición, dijo, los trabajos de preparación podrían llevar meses.

Thomas, de AirlineRatings, tiene "la fuerte sensación" de que Godfrey tiene razón, pero plantea otra inquietud. "Me preocupa que sólo estén dando a los familiares unas cálidas y cómodas declaraciones en el aniversario", dijo, de las autoridades malasias.

La dura realidad

Algunos familiares, como la estadounidense Sarah Bajc, que perdió a su pareja Phil Wood, han intentado pasar página. Pero de vez en cuando sigue sintiendo que vive a la sombra del pasado.

Desde la desaparición del vuelo, Bajc se ha trasladado de Asia a Panamá, donde se ha vuelto a casar y ha abierto un complejo turístico ecológico que les permite a ella y a su marido vivir aislados en la selva tropical.

Pero, a día de hoy, evita ver series y documentales sobre accidentes aéreos y tiene pesadillas recurrentes.

"Tenía pesadillas en las que buceaba en una zona preciosa con muchos peces. Y de repente, el casco del avión estaba allí y los cuerpos flotaban", explica.

Sobre la perspectiva de una nueva búsqueda, se muestra optimista.

"Tal vez estén dispuestos a hacerlo, en cuyo caso me alegraría mucho porque... las familias necesitan un cierre, el mundo necesita un cierre, y alguien tiene que rendir cuentas", dijo sobre la posibilidad de que Malasia inicie otra búsqueda.

Otros, como Jiang, están decididos a llegar al fondo de la verdad.

Dice que no pasa un día sin que piense en su madre, a la que describe como una mujer fuerte y trabajadora a la que idolatraba como figura inspiradora.

"Puedo encontrar su sombra en mí. Todo lo que hago ahora es lo que mi madre quería que hiciera", afirmó.

Jiang es una de las 40 familias que el año pasado lanzaron otro intento de volver a casa en busca de justicia a través del sistema jurídico chino.

Las personas que viajaban a bordo procedían de multitud de nacionalidades, pero China fue, con diferencia, el país más afectado, con 153 pasajeros.

Los reclamantes en China demandan a Malaysia Airlines, a su aseguradora y a Boeing, el fabricante del motor del avión, exigiendo una indemnización, una disculpa formal y la reanudación de la asistencia psicológica a los familiares, así como la creación de un fondo para continuar las búsquedas del avión.

No está claro, sin embargo, el grado de jurisdicción que tendrán los tribunales chinos sobre la lista de empresas con sede en el extranjero.

Tras haber pasado los últimos días reuniéndose con funcionarios malasios, Jiang se muestra optimista sobre una nueva búsqueda. Pero también le produce sentimientos encontrados.

"Por un lado, tengo muchas ganas de encontrar el avión hoy o mañana", dijo. "Pero también me asusta la realidad a la que debo enfrentarme después de encontrar el avión".