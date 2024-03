Fiscalía de Chile formalizará al exdirector de la Policía de Investigaciones por presunto lavado de activos

Fachada de la Policía de Investigaciones de Chile. (Crédito: PDI).

(CNN) –– La audiencia de formalización en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, se realizará este martes en Santiago de Chile. Muñoz presentó su renuncia el pasado viernes, luego de que la Fiscalía anunciara que lo acusará de delitos ligados al lavado de activos y filtración de información confidencial.

La dimisión llega luego del allanamiento a la casa y a la oficina del ya exdirector. “Se llevaron diligencias efectuadas en la mañana de hoy (viernes 15) en el domicilio y oficina de Sergio Muñoz Yáñez. Las órdenes de entrada y registro fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente el jueves 14 de marzo y se enmarcan en la investigación conocida como 'Caso Audios'”, señaló la institución a través de un comunicado. También agregó que estas acciones “se fundamentan en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”.

El “Caso Audios” en Chile se vincula directamente con Luis Hermosilla, de 68 años, un abogado vinculado a altas figuras políticas y al mundo empresarial chileno. En noviembre de 2023, el medio chileno Ciper filtró una conversación con uno de sus clientes, en la que hablan de pagar dinero “en sobres” a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) a cambio de información privilegiada.

La publicación dio origen a una investigación por parte del Ministerio Público, que se denominó “Caso Audios”.

CNN no ha podido verificar la autenticidad de las grabaciones. A la fecha, Ciper Chile no ha revelado su fuente “por protección”.

El abogado de Sergio Muñoz, Juan Carlos Manríquez, dijo a CNN que "por ahora estamos concentrados en las diligencias".

CNN contactó a Hermosilla para obtener su versión, pero hasta ahora no ha habido respuesta. El 15 de noviembre de 2023, Hermosilla señaló a través de un comunicado que fue “objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo”, agregando que “nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita” y que colaborará “con las investigaciones que se realicen dentro del marco de mis obligaciones éticas y limitaciones legales que me impone mi profesión”.

Desde la Policía de Investigaciones señalaron a través de una declaración que “la institución y el director general respetan y acatan el Estado de Derecho, por lo que cooperarán con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos”. Además que “como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló el viernes que la situación “nos preocupa, respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo. Es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, añadiendo que “si bien al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, sí le corresponde que esta situación no perjudique el trabajo policial ni la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”, afirmó la autoridad en una rueda de prensa.

El Consejo de Defensa del Estado de Chile —órgano que vela por los intereses del país y su patrimonio fiscal— anunció que interpondrá una querella criminal contra Muñoz “por diversos hechos constitutivos de delito, contenidos en la investigación penal que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente”.

En el caso de Muñoz, la Fiscalía de Chile señaló que le imputan la comisión de delitos contenidos en el artículo 31 de la Ley 19.913, que habla de lavado y blanqueo de activos y la difusión de antecedentes de una investigación a terceros ajenos al procedimiento; y también se le imputa la comisión de delitos contenidos en el artículo 246 del Código Penal chileno, que sanciona a los empleados públicos que indebidamente anticipen o difundan el conocimiento de documentos, actos o papeles que tengan a su cargo y que no deban ser publicados.

La formalización de Muñoz quedó fijada para este martes a las 8:00 a.m. (hora de Miami), audiencia donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) participará en representación del Estado chileno.

La investigación de este caso está clasificada como reservada.