¿Qué es "simp"? La jerga que usan adolescentes para insultar a los más chicos

Los adolescentes y preadolescentes de la Generación Z probablemente aprendieron el uso de la palabra "simp" a partir de las redes sociales. Créditos: Shutterstock.

(CNN) -- Shannon estaba acostumbrada a que a su hijo socialmente extraño lo intimidaran otros niños en la escuela privada a la que asiste.

Pero cuando ella lo recogió en la escuela y él le dijo que lo estaban llamando "simp", Shannon, quien usa solo su nombre para proteger la identidad de su hijo, no supo qué pensar.

Él me dice esto mientras yo manejo y trato de encontrarle sentido”, relató. "Nunca había escuchado la palabra".

“Él me dijo: 'Básicamente significa que estoy siendo amable con las chicas porque me gustan'”, contó Shannon. “Pensé, espera, ¿se están burlando de mi hijo por ser amable con las niñas?”

Su hijo le había dicho que recientemente una de las chicas lo había puesto en la “zona de amigos”, y le dejó en claro que no estaba interesada en salir con él. Ellos siguieron siendo amigos .

“Como padre, uno hace todas estas cosas para criar bien a su hijo, para ser amable con todos, especialmente con los niños que no tienen muchos amigos”, dijo Shannon. “Y nunca piensas que por hacer que tu hijo sea amable podrías convertirlo en blanco de acosadores”.

¿Qué es un “simp”?

Es posible que muchos padres no estén familiarizados con la palabra "simp", pero es probable que su hijo preadolescente o adolescente haya usado o al menos escuchado el término.

Los hashtags de la palabra “simp” están creciendo en TikTok. Instagram tiene más de 600.000 publicaciones con el hashtag #simp, y hay grupos de Facebook dedicados a simps y simping. (También puede ser un verbo).

Dependiendo de con quién hables, existe cierto debate sobre el uso de la palabra y cuánto ha evolucionado (si es que ha hecho) con el tiempo. Si bien los orígenes del término “simp” están relacionados con la palabra "simpleton", que en español significa bobo, su uso actual está vinculado a los raperos estadounidenses de la costa oeste como Too Short, quien la usó por primera vez a mediados de la década de 1980 de una manera que denota lo opuesto a "proxeneta" en su canción “Pimpology”.

En 1992, Boyz II Men lanzó una canción llamada "Sympin' Ain't Easy", que ofrecía una ortografía diferente de la palabra y evocaba un anhelo frustrado.

La principal definición de un “simp” según el Urban Dictionary es "alguien que hace demasiado por una persona que le agrada". Otras definiciones en el diccionario en línea de colaboración colectiva incluyen "un hombre que está demasiado desesperado por las mujeres, especialmente si ella es una mala persona, o ha expresado su desinterés por él, aunque él siga obsesionado".

"'Simp' es la jerga para referirse a una persona (normalmente un hombre) que está desesperado por la atención y el afecto de otra persona (normalmente una mujer)", dijo Connor Howlett, quien era entonces un estratega digital en la ciudad de Nueva York en 2021, en un correo electrónico a CNN.

“Piense en la energía de los ojos de un cachorro, pero manifestada en una forma humana y romántica”, dijo Howlett. “Se usa de manera insultante. Aunque suele ser divertido, definitivamente hay matices de masculinidad tóxica, ya que está relacionado con mostrar demasiadas emociones”.

Karen McClung encontró la palabra por primera vez en chats grupales que monitorea de cerca con su hija y su hijo.

“Vi la palabra y rápidamente la busqué”, dijo McClung. “Les pregunté a mis hijos qué pensaban que significaba y mi hijo dijo: 'Básicamente, si tuvieras $1,000 y pudieras hacer cualquier cosa con ellos, los usarías para llamar la atención de una chica; entonces todos se burlarían de ti”.

"Bloqueé la conversación", dijo.

McClung dijo que a su hijo no lo llamaban “simp” en el chat, pero dijo que tiene "curiosidad por ver cómo afecta esto a mi hijo porque es muy caballeroso por naturaleza".

Una definición que está evolucionando

Una palabra que surgió de la Generación Z a partir del uso de las redes sociales, como se cree que llegó “simp”, está destinada a confundirse y seguir evolucionando.

“Simp” puede tener diferentes connotaciones dependiendo del grupo de edad que lo use, dijo Laura Capinas, trabajadora social clínica en el condado de Sonoma, California.

“Dependiendo de si lo usa un estudiante de primaria o de secundaria, podría ser diferente”, dijo, y no son solo los niños los que hablan de “simps” y “simping”.

“Las chicas de la escuela secundaria a veces le dicen el término a sus amigas de la escuela”, dijo Capinas. “Algunos niños con los que he hablado me han dicho que no es un término despectivo. Es como burlarse de alguien, como 'Nos dejaste por ir a pasar el rato con tus amigos, nos estás ‘simping’”.

"Si lo dice alguien que está acostumbrado a hacer bullying, será recibido como un comentario de acosador", dijo.

Ella no ha escuchado a los niños ni a los padres en su práctica preocuparse demasiado por la palabra, pero Capinas a menudo escucha a los niños usarla para describir su día o sus grupos de compañeros.

Myra Fortson dijo que ha hablado de la palabra con su hija y cree que esas palabras a menudo “se difunden más rápidamente que su significado”.

“Los niños también se apropiarán de su idioma al negarse a volver a su significado original”, dijo esta madre de tres hijos. “Dirán cosas como: 'Tal vez de ahí viene, pero ya no significa eso'. Y siguen usando el término como quieren”.

Tácticas para desactivar una “simp-tuación” tensa

Una forma de pensar en un “simp”, dijo Sean Davis, terapeuta matrimonial y familiar de California, es "simplemente alguien adelantado a su tiempo".

"Aunque duele en el momento, en general, un niño al que llaman 'simp' puede usarlo como una insignia de honor", dijo Davis.

"Los niños de hoy están siendo criados en medio de la mayor redefinición de los roles de género masculino en la historia reciente", dijo Davis. “¿Debería ser amable y sensible o distante y apartado cuando intento conquistar a una pareja?”

Como ocurre con todo acoso, los adolescentes y preadolescentes deben informar primero a sus padres o a un adulto de confianza que pueda intervenir por ellos, dijo. "De lo contrario, simplemente reconocerlo y negarse a avergonzarse puede ayudar".

Es importante que los padres recuerden que siempre ha habido términos de jerga para que los niños y los padres los utilicen por igual, dijo Capinas, y el objetivo es "asegurarse de que se reciban y se utilicen de manera lúdica".

“Creo que siempre buscamos evitar que nuestros hijos salgan lastimados”, dijo. "No nos gusta el lenguaje de jerga que tiene potencial para tener connotaciones negativas".

Una táctica que les enseña a los niños en sus sesiones de terapia, dijo, es la “herramienta del humor”.

“Es un alivio cómico. Practicas no menospreciar a la otra persona, sino que menosprecias la situación”, dijo.

Si alguien es criticado por siempre “hacer el ridículo con las chicas”, dijo Capinas, “podría darle la vuelta y decir: 'Es difícil ser el único soldado simpático “simp”, ¿quién quiere unirse a mí?'”

"Puedes darle un giro y convertirlo en comedia", dijo.

Davis señaló un enfoque similar.

“Decirle al acosador: 'Así es', mientras mantienes la cabeza en alto y te alejas, puede ayudar, ya que los acosadores generalmente se dan por vencidos si no logran derribar a la otra persona”, dijo. "Y puedes decirte a ti mismo que ser intimidado es simplemente el precio que un revolucionario tiene que pagar por defender lo que es correcto".

Shannon dijo que el terapeuta de su hijo le recomendó tácticas similares, pero el niño dijo que solo se le ocurre la respuesta perfecta tres horas después.

“Ha sido realmente desgarrador, especialmente porque conozco a muchos de estos chicos que lo acosan. Ha estado en la escuela desde segundo grado”, dijo Shannon. “Si sus mamás lo supieran, se horrorizarían. Pero mi hijo no quiere que se lo cuente porque las cosas empeorarán”.