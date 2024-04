Shannen Doherty decide "reducir" cosas en su vida en medio del cáncer en etapa 4

Shannen Doherty vuelve a luchar contra el cáncer 0:32

(CNN) –– Shannen Doherty compartió que está soltando algunas cosas mientras vive con cáncer de mama en etapa 4.

En el episodio más reciente de su podcast “Let's Be Clear” la actriz, de 52 años, habló de cómo sus prioridades han cambiado a causa de la enfermedad.

"No importa si tienes una enfermedad terminal o lo que sea, creo que sí, obviamente, debes vivir la vida al máximo y abrazarla mientras estás vivo", dijo Doherty, antes de ponerse emotiva. “Pero supongo que para mí es el cáncer lo que realmente me ha hecho hacer un balance de mi vida y cambiar mis prioridades. Y mi prioridad en este momento es mi mamá”.

La estrella de “Beverly Hills 90210” dijo que quiere hacer las cosas “más fáciles” para su madre, al saber que si no sobrevive al cáncer esto será increíblemente difícil para su madre Rosa.

"No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar", dijo Doherty. "No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles".

"Ninguno de nosotros necesita realmente todas las cosas que tenemos", dijo. "Y a todos nos vendría bien una pequeña reducción de cosas y no ser la acaparadora en la que me estaba convirtiendo con todos mis muebles".

La “obsesión” de Doherty por los muebles es sólo una de sus pasiones. También habló sobre su sueño de iniciar un hogar de caballos en su propiedad en Tennessee y cómo estuvo allí recientemente para empacar cosas.

“Fue muy duro y muy emotivo porque, hasta cierto punto, sentí que estaba renunciando a este sueño de construir esta propiedad y de poner una casa para mí y una casa para mi mamá (allí), y luego ampliar el granero”, dijo Doherty.

Y aunque su madre la animó a conservar la propiedad, Doherty dijo que decidió "reducir" cosas.

Dejar ir las cosas no es fácil para ella, pero en lugar de centrarse en las posesiones materiales, utiliza el dinero que obtiene de las ventas para hacer cosas como viajar con su madre y crear recuerdos.

“No necesito esto, realmente no me trae mucha alegría, pero lo que sí me trae mucha alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir y construir esos recuerdos con ella”. dijo Doherty.

El año pasado, la estrella de “Charmed” anunció en las redes sociales que el cáncer se había extendido a su cerebro y huesos.

Inicialmente le diagnosticaron cáncer de mama en 2015 antes de entrar en remisión dos años después. En 2020, Doherty anunció que el cáncer había regresado.