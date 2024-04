Candidatas en México proponen sus estrategias contra la inseguridad 4:54

(CNN Español) -- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), presentó el proyecto con el que busca mejorar el acceso a la salud pública si llega a la presidencia de México.

En la presentación de sus propuestas de salud, a las cuales llamó parte del “eje de Gobierno República Sana”, la candidata oficialista aseguró que el objetivo es poner en el centro a las personas, ”particularmente a aquellos que menos tienen y son los que más sufren”.

“La salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio”, afirmó.

Estos son los principales puntos que explican el proyecto de salud de Claudia Sheinbaum.

Tareas dentro del sistema de salud

De acuerdo con la presentación del proyecto República Sana,la candidata propone redistribuir las funciones de las distintas instituciones de salud pública.

La Secretaría de Salud, por ejemplo, tendrá a cargo las acciones normativas y regulatorias, además de que promoverá la producción y aplicación de vacunas. También coordinará a los Institutos Nacionales de Salud en la investigación y alta especialidad.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atenderá a todos los trabajadores inscritos que cuentan con seguridad social; y el IMSS-Bienestar a quienes no cuenten con seguridad social y manejará una receta electrónica, que propone Sheinbaum.

En México hay 53,2 millones de personas sin seguridad social, de acuerdo con datos del IMSS. Con la propuesta de Sheinbaum, a esta población la atenderá el IMSS-Bienestar, que desde el 29 de mayo de 2023, absorbió las tareas que tenía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo descentralizado que se encargaba de dar servicios de salud a los mexicanos sin seguridad social, pero que fue eliminado en ese año por el gobierno.

En agosto pasado, Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que IMSS-Bienestar cuenta con 692 hospitales y 13.886 centros de salud que darán atención a los ciudadanos.

En su propuesta, Sheinbaum mantiene a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de CV, (Birmex), empresa estatal, como la encargada de la compra consolidada, almacenamiento y distribución de medicamentos.

Actualmente Birmex es el único responsable de la compra de medicamentos y material de curación para las instituciones federales de salud, además de que tiene a su cargo la Megafarmacia del Bienestar, que es la encargada de surtir de medicamentos cuando IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE no cuentan con ellos.

Medicinas gratis y sistema de salud moderno

En su propuesta, Sheimbaun dice que uno de los ejes de su proyecto República Sana es consolidar el programa de gratuidad del actual Gobierno, para alcanzar la cobertura universal.

Sheinbaum propone hacerlo de dos formas: en primer lugar, con ayuda de la tecnología y de la creación de plataformas digitales para el abastecimiento y prescripción de medicamentos, aunque no detalla en qué consistiría esta plataforma.

En segundo lugar, es a través de convenios con farmacias para otorgar de forma gratuita medicamentos genéricos a pacientes del IMSS-Bienestar con enfermedades crónico-degenerativas como: hipertensión arterial, diabetes, así como medicamentos antidiarreicos, antieméticos, ácido fólico, hierro y anticonceptivos. Esto, asegura el documento de la propuesta, complementa la entrega que se hace en clínicas y hospitales.

El 29 de diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, cuyo objetivo, asegura, es garantizar al 100% el abasto de medicamentos gratuitos de los pacientes de las instituciones de salud del Gobierno: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

“El propósito es que a ningún mexicano le falten las medicinas y también que se tenga en cuenta que todos los medicamentos son gratuitos, todos los medicamentos son gratuitos, no va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina previa a la inauguración.

La farmacia se encuentra en Huehuetoca, Estado de México y, de acuerdo con el Gobierno, se compraron 4.187 millones de piezas de medicamentos que se almacenarán allí.

Prevención y atención primaria

Varios de los puntos en el plan de Sheinbaum se centran en atender las causas de las enfermedades y no solo sus consecuencias en la salud.

En su proyecto, la candidata señala que buscará promover cambios en el estilo de vida saludables, además de impulsar campañas para prevenir enfermedades en etapas tempranas. Esto incluye fortalecer el esquema de vacunación para toda la población y promover la producción nacional de vacunas.

Propone vigilar la salud a través del eje Primeros Mil Días de Vida y Envejecimiento, que se aplicará en los recién nacidos y en los adultos mayores de 60 años, para reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, aquí también se incluyen incentivos para cuidadores de enfermos.

Dentro de las propuestas, Claudia Sheinbaum anunció que se creará el programa Salud Casa por Casa para dar atención a domicilio.

Durante su mandato en la Ciudad de México, la ahora candidata presidencial impulsó programas para la atención a domicilio, activación física y alimentación saludable con el programa Salud en tu Vida, Salud para tu Bienestar, que sustituyó a El Médico en tu casa, programa del gobierno anterior al de Sheinbabum.

Este incluye Salud en tu casa, que son las visitas domiciliarias para atender a adultos mayores, personas postradas y en cuidados paliativos, para vigilar su salud.

Además de las cinco estrategias para la población en general de la capital: activación física, alimentación saludable, comités de salud comunitarios, clubes de vida saludable y una red de servicios asistenciales.

El programa buscaba detectar y atender enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes e hipertensión arterial.

De 2006 a 2022, en México el número de personas con diabetes ha aumentado de 14,4% a 18,3%, esto es 14,6 millones de personas con la enfermedad. Mientras que el 75,2% de los mexicanos tiene sobrepeso y obesidad.

Como parte de los trabajos para la detección de enfermedades, Sheinbaum propone ampliar la realización de pruebas clínicas para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades con pruebas de laboratorio fijo y pruebas rápidas en sitio. Estos resultados se entregarían de forma digital al paciente a través de una aplicación, lo que hasta el momento no existe en México.

La candidata propone también dar incentivos para familiares que cuidan a personas con enfermedades crónicas.

En México no existe un sistema nacional de cuidados. De acuerdo con datos del Inegi en 2022, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de poco más de 7 billones de pesos (más de US$ 434.000 millones). En promedio, según, el valor del trabajo de las mujeres que realizan esta labor es de 77.192 pesos (más de US$ 4.600) anuales, mientras que para los hombres es de 31.844 pesos (más de US$1.900) anuales.

En los estados del sur del país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se destinan entre 30 a 35 horas por persona a la semana solo al trabajo no remunerado de cuidados.

En noviembre de 2021, la senadora del partido oficialista Morena, Martha Lucía Micher Camarena, presentó una iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados; se turnó a las comisiones encargadas, pero quedó pendiente su discusión.

Impulsar la formación de médicos

En su programa de Salud, la candidata oficialista propone un plan de estudios médicos alternativos, con el que se busca entrenar a doctores para la atención preventiva y no solo la especialización. También se plantea que los médicos pasantes vayan a comunidades alejadas a hacer su servicio médico.

El presidente López Obrador había planteado en febrero de 2023 dar incentivos a médicos especialistas a través del IMSS para que prestaran sus servicios a las comunidades lejanas en el país.

En el caso de la propuesta de Sheinbaum, no se habla de apoyo económico, sino de un incentivo para el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), aunque no detalla en qué consistiría. Además, los graduados tendrían una plaza en el IMSS Bienestar.