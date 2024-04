Lo que las familias de las víctimas de la masacre de la escuela de Oxford dijeron en la sentencia de los Crumbleys

Condena de 10 y 15 años de prisión a los Crumbley 2:02

(CNN) -- Más de dos años después de que un tiroteo en una escuela secundaria de Michigan dejara cuatro estudiantes muertos, un tribunal escuchó desgarradoras declaraciones de impacto de las familias de las víctimas mientras condenaron a prisión a los padres del atacante.

James y Jennifer Crumbley fueron declarados culpables de homicidio involuntario en juicios separados a principios de este año, pero fueron condenados juntos a penas de entre 10 y 15 años, respectivamente.

Se trata de los primeros padres considerados penalmente responsables de un tiroteo masivo en una escuela cometido por su hijo, en un momento en que el país sigue luchando contra el flagelo de los tiroteos en los campus escolares.

Las familias de Madisyn Baldwin, de 17 años; Justin Shilling, de 17; Hana St. Juliana, de 14; y Tate Myre, de 16 —las cuatro víctimas de la tragedia ocurrida en noviembre de 2021 en el instituto de Oxford— se dirigieron a los Crumbley en el juicio este martes.

"Mientras ustedes se escondían, yo planeaba un funeral"

La madre de Madisyn, Nicole Beausoleil, abrió su declaración describiendo a su hija como "la persona más importante", diciendo que la joven de 17 años era "inteligente, divertida, cariñosa, apasionada, decidida y genuina".

Madisyn estaba en la cúspide de su escuela secundaria, donde le esperaban risas, alegría y aventuras, dijo su madre. Se tomaba muy en serio su papel de hermana mayor, continuó Beausoleil, y siempre tenía una sonrisa en la cara. Cuando pensaba en posibles carreras universitarias, Madisyn pensaba en "lo que sería más útil para la sociedad", dijo su madre.

Tenía una "influencia que la mayoría nunca alcanzará", a través de su poesía, su arte y su risa contagiosa, añadió Beausoleil.

"La pasión que sentía por todo y por todos era extraordinaria. Me sorprendía mirándola y pensando: '¡Qué suerte tengo! Soy la única que puede ser su madre'", dijo Beausoleil. "¿Qué he hecho para merecer una persona tan perfecta? Ella misma será lo mejor que me haya pasado nunca a una edad tan temprana'".

El dolor de saber que no pudo salvar a su hija le "dolerá una eternidad", dijo. "Como su madre, no la protegí".

"Lo único que me hubiera gustado que fuera diferente fue recibir esa bala ese día, para que ella hubiera podido seguir viviendo la vida que se merecía", dijo Beausoleil.

Entre lágrimas, Beausoleil también cuestionó la declaración de Jennifer Crumbley ante el tribunal de que no iba a "hacer nada diferente". Beausoleil dijo que había estado "en repetición como un disco rayado" en su cabeza.

"Mientras tú comprabas un arma para tu hijo y la dejabas sin seguro, yo la ayudaba a terminar sus trabajos para la universidad", dijo a los Crumbley, y añadió: "Cuando supiste que faltaba el arma, llamaste a la policía, sabiendo que era tu hijo quien la había cogido. Mi familia llamaba a todos los hospitales describiendo cómo lucía".

Beausoleil continuó: "Mientras tú te escondías, yo planeaba su funeral".

Una tragedia "completamente evitable"

La madre de Justin Shilling, Jill Soave, leyó una tarjeta de cumpleaños de su hijo como "ejemplo de cómo es el amor entre una madre y su hijo".

"'Querida mamá, las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy por ti'", leyó. "Has sido una madre increíble desde que tengo memoria. Gracias por ser un modelo a seguir. Gracias por enseñarme lo que es no rendirse nunca. Me inspiras a hacerlo mejor cada día. Con amor, Justin".

"Justin fue valiente, pasó sus últimos momentos protegiendo a un compañero", dijo Soave. "Era muy trabajador, un atleta con letras, un estudiante con honores. Era amable e inclusivo con todos. Estaba lleno de amor y alegría. Su futuro era muy brillante y lleno de posibilidades".

Siguió pidiendo que los Crumbleys rindieran cuentas por su papel en la tragedia.

"Esta tragedia era completamente evitable. Si hubieran hecho algo, señoría, cualquier cosa, para cambiar el curso de los acontecimientos el 30 de noviembre, nuestros cuatro ángeles estarían hoy aquí", dijo Soave al juez.

"Es devastador y desgarrador que no parezca que ninguno de los dos quisiera o siquiera deseara a su hijo. Pero yo quería y apreciaba al mío de todo corazón", dijo Soave. "Le han fallado a su hijo y nos han fallado a todos".

Craig Shilling, el padre de Justin, también se dirigió al tribunal, diciendo: "Puedo asegurarles que las heridas siguen tan frescas como aquel trágico día".

"Es justo decir que vivo todos los días con dolor, ira, angustia, arrepentimiento, ansiedad, estrés, lo que sea", dijo Shilling.

"Sus errores crearon nuestra eterna pesadilla"

La última vez que Reina St. Juliana vio a su hermana pequeña, Hana, dijo que se separaron para ir a clase, y ella miró hacia atrás y le sonrió.

"No me despedí. Nunca llegué a recordarle que la quiero, que es mi todo, la persona con la que quiero caminar por la vida codo con codo", dijo St Juliana.

Hana hacía joyas caseras, practicaba deportes y aspiraba a encontrar una carrera dedicada a ayudar a la gente, dijo su hermana. "Siempre está ahí para ti", dijo. "Siempre está compartiendo, ya sea su sonrisa, su comida, su ropa, sus manualidades, su alegría".

"No hay forma de que la única vida que tengo, tenga que vivirla ahora sin Hana, mi hermana pequeña, mi mejor amiga, mi otra mitad", dijo St. "Para mí, eso hace que la pena máxima sea de 15 años, demasiado corta. A Hana no le quedaban 15 años de vida".

"No importa lo que intentes hacerte creer, Jennifer, fracasaste como madre. Los dos", les dijo a los Crumbley. "Vuestros errores crearon nuestra pesadilla eterna".

"Nuestro hermano de 10 años tuvo que aprender a escribir un elogio para su hermana antes incluso de aprender a escribir redacciones", dijo.

Su padre, Steve St. Juliana, dijo que la muerte de su hija "destruyó una gran parte de mi alma".

"Pienso en todos los buenos momentos que hemos compartido juntos como familia, y lloro por todos los recuerdos que nunca serán", dijo. "Nunca recordaré con cariño sus graduaciones en el instituto y en la universidad. Nunca la acompañaré al altar cuando empiece a formar su propia familia. Se me niega para siempre la oportunidad de tenerla a ella o a sus futuros hijos en mis brazos".

"En lugar de reconocer cualquier error, siguen sin mostrar ningún remordimiento", dijo refiriéndose a los Crumbley. "No asumen ninguna responsabilidad. Ellos y sus abogados siguen intentando cambiar la narrativa y presentar a los acusados como víctimas del equipo de la acusación. Culpan a todos menos a ellos mismos y amenazan con vengarse".

"Hana, Madisyn, Tate y Justin son los que lo han perdido todo, no los acusados", añadió el padre antes de solicitar que los Crumbley reciban la máxima condena posible.

Esta tragedia se ha cobrado un precio increíble en nuestra familia

"Para nuestra familia, no es momento de celebrar. Esta tragedia se ha cobrado un peaje increíble en nuestra familia", dijo el padre de Tate, Buck Myre. "Así que nuestra familia no va a dar a la familia Crumbley ni un segundo de nuestro tiempo aquí arriba".

En cambio, pidió responsabilidades a la Escuela Secundaria Oxford, que según él jugó un papel en la tragedia.

"Estamos listos para que nuestro gobierno realice una investigación sobre esta tragedia", continuó. "Es hora de aprender de esto. Desde la compra del arma hasta la respuesta, ahí es cuando ocurre el verdadero cambio."

"Es hora de impulsar un cambio real a partir de esta tragedia", concluyó Myre.

