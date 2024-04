El presidente Joe Biden habla en la Sala Este de la Casa Blanca el 12 de marzo de 2024. (Kevin Dietsch/Getty Images/File)

(CNN) -- La administración de Biden dijo el viernes que utilizará los programas existentes de condonación de préstamos estudiantiles para cancelar otra ronda de deuda estudiantil por un total de US$ 7.400 millones a 277.000 prestatarios.

Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Educación ha facilitado que algunos grupos específicos de prestatarios, como los trabajadores del sector público, puedan optar a la condonación de préstamos. También ha puesto en marcha un nuevo plan de reembolso que abre un camino más corto hacia la condonación de préstamos para muchos prestatarios de bajos ingresos, y que es objeto de al menos dos impugnaciones legales por parte de estados liderados por republicanos.

En total, el Gobierno de Biden ha autorizado la condonación de US$ 153.000 millones en deudas de préstamos estudiantiles a casi 4,3 millones de personas. Esto supone más del 9% de toda la deuda federal pendiente de préstamos estudiantiles.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la administración DE Biden se ha mostrado ansiosa por mostrar cuánta deuda de préstamos estudiantiles ha cancelado, haciendo nuevos anuncios sobre el alivio de la deuda aproximadamente una vez al mes y enviando correos electrónicos directamente a los prestatarios elegibles. A principios de esta semana, Biden anunció un nuevo grupo de propuestas de alivio de la deuda estudiantil que podrían entrar en vigor este otoño.

Los esfuerzos de Biden por condonar los préstamos estudiantiles han sido duramente criticados por muchos republicanos, que argumentan que el presidente está transfiriendo el coste a los contribuyentes que decidieron no ir a la universidad o que ya la pagaron ellos mismos. También dicen que está eludiendo a la Corte Suprema, que tumbó el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden el año pasado.

publicidad

En las últimas semanas, dos grupos de estados liderados por republicanos han demandado a la administración Biden por el plan de reembolso basado en los ingresos que se puso en marcha el año pasado. Conocido como SAVE (Saving on a Valuable Education), el plan ofrece las condiciones más generosas para los prestatarios con bajos ingresos.

Alrededor de US$ 3.600 millones del alivio de la deuda estudiantil anunciado el viernes se entregarán a las personas inscritas en el plan SAVE.

"Los republicanos de 18 estados quieren impedir que sus propios electores se beneficien del plan SAVE. Quieren acabar con SAVE, hacer que los pagos de sus electores aumenten y mantenerlos bajo montañas de deudas de préstamos sin final a la vista", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una llamada con periodistas el jueves.

Cómo funciona la condonación de préstamos con el nuevo plan SAVE

Desde el lanzamiento de SAVE el año pasado, casi 8 millones de prestatarios se han inscrito y unas 360.000 personas han visto cancelada su deuda restante gracias a las condiciones del nuevo plan.

Antes de SAVE, el gobierno federal ya ofrecía varios planes de reembolso basados en los ingresos, que vinculan los pagos mensuales a los ingresos del prestatario y al tamaño de la familia. Pero con la nueva versión de Biden, algunos prestatarios verán reducidos sus pagos mensuales a la mitad cuando el plan entre plenamente en vigor el próximo mes de julio.

Existe un componente de condonación para los prestatarios una vez que hayan efectuado pagos mensuales durante un cierto número de años bajo el SAVE. Lo mismo ocurre con otros planes de reembolso basados en los ingresos, pero el tiempo que se tarda en recibir el alivio de la deuda es más corto en SAVE y se basa en la cantidad que el prestatario tomó inicialmente. Por ejemplo, aquellos que pidieron prestados US$ 12.000 o menos verán condonada su deuda después de pagar durante 10 años, en comparación con los más de 20 años que pueden tardar si se inscriben en otro plan.

Otro beneficio para los prestatarios inscritos en SAVE: los intereses no pagados no se acumularán mientras se realicen los pagos mensuales completos. Esto significa que el saldo del prestatario no aumentará aunque el pago mensual no cubra los intereses acumulados ese mes.

Otros esfuerzos para condonar la deuda estudiantil

Biden intentó poner en marcha un amplio programa de condonación de préstamos estudiantiles en 2022, pero fue rechazado por la Corte Suprema antes de que lograra aliviar efectivamente la deuda. El programa habría condonado hasta US$ 20.000 a los prestatarios que ganaran menos de US$ 125.000 al año, y se calculaba que costaría unos US$ 400.000 millones de dólares.

El alto tribunal dictaminó que la administración se había extralimitado en sus funciones.

Aun así, Biden ha cancelado más deudas de préstamos estudiantiles que ningún otro presidente, sobre todo utilizando programas ya existentes. Su administración ha facilitado que ciertos grupos de prestatarios —como los trabajadores del sector público, incluidos los profesores; los prestatarios discapacitados y las personas que fueron defraudadas por las universidades con fines de lucro— puedan optar a la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles.

El Departamento de Educación también está realizando un recuento de los pagos anteriores para corregir errores administrativos, lo que acercará a algunas personas al alivio de la deuda.

Desde el otoño, la administración Biden ha estado trabajando en un conjunto de nuevas propuestas, basadas en una autoridad legal diferente, para ofrecer alivio a ciertos grupos de prestatarios.

Por ejemplo, a aquellos cuyos saldos de préstamos estudiantiles sean superiores a lo que pidieron prestado inicialmente se les podrían condonar los intereses acumulados.

Estas propuestas aún no se han ultimado, pero algunas podrían entrar en vigor este mismo otoño, según funcionarios de la administración.