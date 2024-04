Cómo los teléfonos móviles están matando a nuestros hijos y qué podemos hacer al respecto

Unesco recomienda prohibir celulares en las aulas (2023) 0:49

(CNN) -- El psicólogo social Jonathan Haidt probablemente se ha convertido en las últimas semanas en un tipo bastante impopular entre los adolescentes.

Su nuevo libro, “La generación ansiosa: cómo el gran recableado de la infancia está causando una epidemia de enfermedad mental”, esencialmente pide una revolución en la forma en que los padres administran los teléfonos inteligentes y las redes sociales a sus hijos adolescentes.

En pocas palabras, Haidt escribe que los niños deberían tener poco o ningún acceso a cualquiera de ellos hasta que cumplan 16 años.

Si bien algunos han cuestionado la ciencia detrás de la tesis de Haidt, Haidt sostiene que la perspectiva se basa en años de investigación: investigaciones que describen los crecientes problemas de salud mental entre preadolescentes y adolescentes estadounidenses, y estadísticas que indican que muchos adolescentes en Estados Unidos ya están deprimidos o ansiosos en de alguna manera.

La Asociación Estadounidense de Psicología se hizo eco de su preocupación en un nuevo informe que denuncia que las plataformas de redes sociales tienen diseños que son "intrínsecamente inseguros para los niños". El informe de la APA, publicado el martes, dice que los niños no tienen “la experiencia, el juicio y el autocontrol” para manejarse en esas plataformas. La asociación dice que la carga no debería recaer exclusivamente en los padres, las tiendas de aplicaciones o los jóvenes: tiene que recaer en los desarrolladores de la plataforma.

Pero los padres probablemente no puedan contar con los desarrolladores, lo que lleva a la discordante conclusión de Haidt: estamos en un punto de inflexión como sociedad, y si los adultos no toman medidas, podrían poner en riesgo la salud mental de todos los jóvenes de forma indefinida.

Haidt, profesor Thomas Cooley de Liderazgo Ético en la Escuela de Negocios Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York, ha pasado innumerables horas publicitando el mensaje del libro desde su publicación el 26 de marzo. CNN habló recientemente con Haidt sobre sus datos, el libro y lo que les espera tanto a los padres como a los adolescentes.

Esta conversación ha sido ligeramente editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Cómo llegamos a esta situación?

Jonathan Haidt: Los niños siempre tuvieron una infancia basada en el juego, pero gradualmente dejamos que eso se desvaneciera debido a nuestros crecientes temores de secuestro y otras amenazas en las décadas de 1980 y 1990. Lo que surgió para llenar todo ese tiempo fue la tecnología. En la década de 1990, pensábamos que Internet iba a ser el salvador de la democracia. Iba a hacer que nuestros hijos fueran más inteligentes. Como la mayoría de nosotros éramos tecnooptimistas, en realidad no dimos la alarma cuando nuestros hijos empezaron a pasar cuatro, cinco, seis y ahora siete o nueve horas al día frente a sus teléfonos y otras pantallas.

El argumento básico del libro es que hemos sobreprotegido a nuestros hijos en el mundo real y los hemos subprotegido en línea. Y en ambas mitades, puedes ver cómo lo hicimos pensando que todo estaría bien. Nos equivocamos en ambos puntos.

CNN: ¿Cuáles son algunos de los datos más sorprendentes que encontraste?

Haidt: Lo que inmediatamente me viene a la mente fue el descubrimiento de que los adolescentes solían tener, con diferencia, las tasas más altas de fracturas de huesos antes de la gran reconfiguración de la infancia. Antes de 2010, los adolescentes tenían muchas más probabilidades que cualquier otro grupo de ir al hospital porque se habían roto un hueso. Una vez que llegamos a principios de la década de 2010, sus tasas de hospitalización se desploman, de modo que ahora los adolescentes tienen ligeramente menos probabilidades de romperse un hueso que sus padres o abuelos. Pasan la mayor parte del tiempo frente a sus computadoras y videojuegos, por lo que están físicamente seguros. Pero yo diría que esto se produce a costa del desarrollo saludable de la niñez.

CNN: ¿Esta crisis de salud mental afecta de manera diferente a niños y niñas?

Haidt: Los hechos básicos sobre las diferencias de género son que cuando todos adquirieron un teléfono inteligente a principios de la década de 2010, los niños optaron por los videojuegos, YouTube y Reddit, mientras que las niñas optaron más por las plataformas visuales de redes sociales, especialmente Instagram, Pinterest y Tumblr.

Una segunda diferencia es que las niñas comparten emociones más que los niños. Hablan más de sus sentimientos y son más abiertos el uno con el otro. Los niveles de ansiedad de las niñas aumentan mucho en este período (la preadolescencia y la adolescencia), tan pronto como se hiperconectan entre sí a través de las redes sociales.

Históricamente, la autolesión es una forma en que algunas niñas han afrontado la ansiedad y esas tasas también aumentaron mucho a principios de la década de 2010. Solía ​​​​ser que (la autolesión) no era algo que hicieran niños de 12 y 13 años, sino más bien niñas mayores. En la década de 2010, las visitas a las salas de emergencia de los hospitales (por autolesiones) de niñas de 10 a 14 años casi se triplicaron. Ese es uno de los mayores aumentos en los marcadores de enfermedad mental que vemos en todos los datos que he revisado.

CNN: Has dicho que estamos en un punto de inflexión en esta crisis ¿Por qué?

Haidt: Creo que este año es el punto de inflexión por varias razones. En 2019, el debate realmente estaba comenzando. Luego llegó el Covid-19, y eso oscureció las tendencias anteriores. Ahora hemos pasado algunos años del Covid-19, del cierre de escuelas, de las máscaras, y lo que ha quedado claro para todos es que los niños no están bien. Y los datos sobre las tasas de enfermedades mentales nos muestran que la mayor parte del aumento se produjo mucho antes de que llegara el Covid-19.

Hoy en día, en las familias de todo Estados Unidos, una de las dinámicas más importantes y prevalentes es la lucha por la tecnología. Lo que descubrí desde que salió el libro es que casi todo el mundo ve el problema. Los padres están en un estado de desesperación. Sienten como si el genio hubiera salido de la botella. Dicen: "No se puede volver a poner la pasta de dientes en un tubo, ¿verdad?" A eso le digo: "Si realmente tienes que hacerlo, lo harás".

Cuando observamos los escombros de la salud mental de los adolescentes y observamos los aumentos en las autolesiones y el suicidio, observamos la disminución de los puntajes de las pruebas desde 2012 en Estados Unidos y en todo el mundo, creo que tenemos que hacer algo. Mi libro proporciona un análisis claro de los múltiples problemas de la acción colectiva y de las cuatro normas simples que los resolverán.

CNN: ¿Cuáles son las normas que resolverán esta crisis?

Haidt: No. 1: No usar teléfonos inteligentes antes de la secundaria. Debemos sacarlos de la escuela secundaria y primaria. Simplemente deje que los niños tengan un teléfono plegable o un reloj cuando se vuelvan independientes.

No. 2: No habrá redes sociales hasta los 16 años. Estas plataformas no fueron hechas para niños. Parecen ser especialmente dañinos para los niños. Debemos proteger especialmente la pubertad temprana ya que es cuando se produce el mayor daño.

N° 3: Escuelas sin teléfono. Realmente no hay argumentos para permitir que los niños tengan el mayor dispositivo de distracción jamás inventado en sus bolsillos durante el horario escolar. Si tienen teléfonos, enviarán mensajes de texto durante la clase y estarán concentrados en sus teléfonos. Si no tienen teléfonos, escucharán a sus profesores y pasarán tiempo con otros niños.

No. 4: Más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real. Necesitamos hacer retroceder la infancia basada en el teléfono y restaurar la infancia basada en el juego.

CNN: Repensar los privilegios de los teléfonos inteligentes es un gran cambio para muchas familias. ¿Cómo se convence a los padres para que acepten?

Haidt: La escuela primaria es fácil. Si ya le ha dado a su hijo un teléfono o su propio iPad, puede quitárselo. Solo asegúrese de coordinar con los padres de los amigos de su hijo para que su hijo sienta que no es el único. Todavía pueden tener acceso a una computadora; todavía pueden enviar mensajes de texto a sus amigos en una computadora. Pero si sus hijos están en la escuela primaria, comprométase a no darles estas cosas hasta la secundaria.

La escuela secundaria es más difícil. La mayoría de los niños de secundaria están completamente inmersos en los teléfonos inteligentes y las redes sociales. La clave en la escuela secundaria es tener restricciones de tiempo muy severas. El problema es pasar de un par de horas de acceso al día a tener acceso potencialmente durante todo el día. Eso es lo que preocupa a muchos niños. La mitad de los adolescentes estadounidenses dicen que están en línea casi constantemente. Si sus hijos ya tienen estos dispositivos, creo que debería establecer algunas reglas estrictas sobre cuándo tienen acceso a ellos.

CNN: ¿Qué crees que pasará si no cambiamos pronto?

Haidt: Dado que las tasas de enfermedades mentales, autolesiones y suicidios siguen aumentando, no sabemos dónde está el límite. No sabemos si es posible que el 100% de nuestros hijos estén deprimidos y ansiosos. Ya nos estamos acercando a la mitad para las chicas; ya estamos en el rango de 30% a 40% que tiene depresión o ansiedad, y alrededor del 30% actualmente dice que ha pensado en suicidarse este año. Las cosas ya están realmente mal y los niveles podrían seguir aumentando hasta el punto en que la mayoría de los niños estén deprimidos, ansiosos y con tendencias suicidas.

Esto también tiene enormes implicaciones sociales. Debido a que los niños están algo segregados por sexo en línea (interactúan menos con niños del sexo opuesto), la situación no es propicia para las citas y el matrimonio heterosexuales. Creo que la separación entre niños y niñas y sus crecientes tasas de ansiedad van a hacer que las tasas de matrimonio y maternidad heterosexual bajen mucho más rápido de lo que lo han estado haciendo, y han estado cayendo durante décadas.

Por último, creo que podría haber enormes implicaciones económicas. Ya hay docenas de fiscales generales estatales demandando a Meta y Snapchat debido a la gran cantidad de dinero que los estados gastan en servicios de emergencia psiquiátrica para adolescentes. Otra implicación económica es que si tenemos una, dos o tres generaciones ansiosas en las que los jóvenes tienen miedo de correr riesgos, nuestra economía de libre mercado, nuestra cultura empresarial y todas las cosas que hacen que la economía estadounidense sea tan vibrante y dinámica se verán afectadas. Por eso creo que no tenemos otra opción. (Debemos) poner fin a esto ahora.

Matt Villano es un escritor y editor que vive en el norte de California.