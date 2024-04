Estas son las ayudas que los proyectos de ley de la Cámara de Representantes concederían a Ucrania e Israel

El edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington, el 28 de marzo de 2024. Crédito: Francis Chung/POLITICO/AP

(CNN) -- Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el texto de tres proyectos de ley el miércoles que proporcionarían ayuda a Ucrania, Israel y la región del Indopacífico, siendo este último destinado a ayudar a disuadir la agresión china en la zona.



El paquete de tres partes es similar a un proyecto de ley de ayuda exterior que fue aprobado por el Senado en febrero.

En conjunto, los proyectos de la Cámara de Representantes suman unos US$ 95.000 millones en ayuda, la misma cantidad que incluía el proyecto del Senado, con el ajuste de que US$ 10.000 millones de la ayuda económica a Ucrania son en forma de préstamo reembolsable, según informó CNN.

Se espera que la Cámara de Representantes vote los proyectos el sábado. El presidente Joe Biden declaró el miércoles que apoya el paquete de ayuda.

Esto es lo que se incluye en los proyectos de ley, según un resumen proporcionado por los republicanos de la Cámara:

Casi US$ 61.000 millones para Ucrania

Uno de los proyectos de ley proporcionaría un total de casi US$ 61.000 millones para ayudar a Ucrania y a otros países de la región a luchar contra Rusia, más o menos lo mismo que se incluyó en el proyecto de ley del Senado.

De ese total, unos US$ 23.000 millones se destinarían a reponer las armas, arsenales e instalaciones estadounidenses, y más de US$ 11.000 millones financiarían las operaciones militares actuales de Estados Unidos en la región.

Casi US$ 14.000 millones incluidos en el proyecto de ley ayudarían a Ucrania a comprar sistemas avanzados de armamento y otros equipos de defensa.

Más de US$ 26.000 millones para Israel

El paquete de la Cámara de Representantes proporcionaría US$ 26.400 millones para ayudar a Israel, especificando que los fondos son para apoyar "su esfuerzo para defenderse de Irán y sus representantes, y para reembolsar las operaciones militares de EE.UU. en respuesta a los recientes ataques", según un resumen de la legislación.

La financiación incluye US$ 4.000 millones para los sistemas de defensa antimisiles Domo de Hierro y Honda de David y US$ 1.200 millones para el sistema de defensa Rayo de Hierro, que contrarresta las amenazas de cohetes de corto alcance y morteros.

También proporcionaría US$ 4.400 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel y 3.500 millones para la adquisición de sistemas avanzados de armamento y otros artículos a través del Programa de Financiación Militar Extranjera.

Además, proporcionaría flexibilidad adicional para las transferencias de artículos de defensa a Israel procedentes de las reservas de EE.UU. en otros países y prohibiría el envío de fondos a la UNRWA, que apoya a los refugiados palestinos y ha sido objeto de críticas después de que Israel alegara que parte de su personal estuvo implicado en el ataque de Hamas del 7 de octubre.

También se incluyen US$ 9.200 millones en ayuda humanitaria, incluidos alimentos de emergencia, refugio y servicios básicos, para poblaciones en crisis.

El proyecto del Senado, en comparación, proporcionaría US$ 14.100 millones en ayuda a Israel, incluidos fondos para sistemas de defensa antimisiles y financiación militar extranjera para ayudar a Israel a restablecer la seguridad territorial y la disuasión, y US$ 9.200 millones en ayuda humanitaria.

Más de US$ 8.000 millones para la seguridad en el Indopacífico

El paquete de la Cámara incluye US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en la región del Indopacífico. Incluye US$ 3.300 millones para desarrollar infraestructuras submarinas, US$ 2.000 millones en financiación militar exterior para Taiwán y otros aliados clave, y US$ 1.900 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Taiwán y socios regionales.

El proyecto de ley del Senado contenía disposiciones muy similares para reforzar la seguridad en la región.

-- Lauren Fox, Haley Talbot y Melanie Zanona de CNN contribuyeron con este reportaje.