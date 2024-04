¿Deberíamos reconsiderar tener hijos por miedo a la crisis climática?

La crisis climática es más rápida de lo previsto, asegura un especialista 4:44

(CNN) -- El calor sin precedentes, el aumento del nivel del mar, un clima cada vez más extremo y más problemas son alimentados por la crisis climática provocada por el hombre.

No parece un buen momento para criar hijos o tenerlos en primer lugar. Pero tal vez todavía lo sea, si podemos contrarrestar el miedo con conocimiento y esperanza.

Charlé con Bill Weir, jefe corresponsal sobre el clima de CNN y presentador de la serie original de CNN “The Wonder List with Bill Weir”, sobre estos temas y sobre su nuevo libro, “Life As We Know It (Can Be): Stories of People, Climate, and Hope in a Changing World”, escrita como carta abierta a sus propios hijos.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad.

David Allan: ¿Eres esencialmente una persona optimista o pesimista por naturaleza?

Bill Weir: Depende del día. Encuentro que al abarcar este ritmo, mi estado de ánimo es directamente proporcional a aquello en lo que estoy concentrado. Algunos días es una fuente de temor avalada por colegas, y simplemente más señales de cuántas maneras la humanidad está destruyendo el planeta.

Pero los días en que me concentro en quienes solucionan los problemas, los soñadores, los hacedores, las personas que saben que hay un futuro mejor, (esos días) sanan el alma.

Cuando realmente me senté a escribir este libro, estábamos en una situación muy oscura a nivel nacional. Y encontré suficientes historias positivas, vi suficiente impulso en el camino correcto, que la mayoría de los días me despierto con más asombro que preocupación.

La lucha acaba de comenzar y es mucho lo que se puede salvar. Y vale la pena salvar muchas cosas. Esa es la ética que intento transmitir a mis hijos: tener la vista clara ante los desafíos, pero estar lleno de coraje y esperanza en las soluciones.

Allan: Por un lado, escribiste: “Los Estados Unidos de América que conocí y amé se han ido... devorados desde adentro por mentiras metastatizadas alimentadas por gente furiosa en lugares olvidados”. Por otro lado, tú tuviste un hijo intencionalmente en los últimos años. ¿Qué le dirías a alguien que se siente en conflicto con tener un bebé en este momento?

Weir: Yo diría que necesitamos toda la buena ayuda que podamos conseguir. Y si cree que su hijo será un beneficio neto para la humanidad, hágalo. Creo que nuestro propósito básico en la vida es procrear. La naturaleza quiere replicación y, con suerte, mejora para la próxima generación

Es un problema muy del primer mundo pensar si tienes hijos o no. Es difícil para la gente y entiendo totalmente la psicología que rodea este tipo de cosas, porque realmente no hemos asumido el estrés mental del cambio climático. No hemos procesado las cinco etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) en lo que respecta al clima para darnos cuenta de lo que hemos perdido. Y tenemos que llegar a la aceptación de lo que necesitamos construir para sobrevivir y prosperar.

Hay consejeros familiares que se ocupan de los padres que se encuentran en las garras de este dolor. Todavía quieren ampliar su familia (pero) están muy preocupados por lo que les deparará el futuro. Creo que es una preocupación válida y hubo un momento en el que entendí completamente de dónde venían esas personas. Pero estoy muy contento de que mi pequeño hijo esté aquí. Me da una inspiración que de otro modo no tendría. Él me da perspectiva. Creo que creo que los humanos pueden ser un beneficio neto para el planeta. Y la mayoría de la gente quiere serlo, y todo se reduce a las historias que nos contamos a nosotros mismos.

Allan: Los jóvenes están preocupados por el clima. Alrededor del 84% de 10.000 personas de entre 16 y 25 años en 10 países estaban moderada o extremadamente preocupadas por el cambio climático, según una encuesta de 2021 publicada en Lancet Planet Health. Más del 50% de los participantes en el estudio dijeron que se sentían tristes, ansiosos, enojados, impotentes, indefensos y culpables por ello. Y más del 45% dijo que sus sentimientos sobre el tema afectan negativamente su vida y funcionamiento diario. Citas un estudio similar en tu libro. ¿Qué les dirías a estos adolescentes y jóvenes adultos? ¿O que dices tú, porque tu hija está en ese rango de edad, ¿no?

Weir: Tiene 20 años. Bueno, para empezar digo "lo siento". Lamentamos que nuestras consecuencias previstas y no deseadas hayan alterado su futuro. No pueden dar por sentado las cosas que yo di por sentado (el aire, el agua, la temperatura, cómo se construye un refugio, cómo se cultivan los alimentos); no pueden darse el lujo de ignorarlas.

Mi papá solía decirme, cada vez que tenía problemas: "Menos mal que eres duro". Por eso siento que tenemos que criar una generación de niños resilientes y modelarles cómo es eso. Tenemos que estar constantemente atentos a desastres inesperados y no naturales. Y tenemos que hablar entre nosotros en las comunidades sobre este tipo de cosas.

Creo que una de las principales razones de estos picos de ansiedad climática en estas encuestas es el resultado de que no hablamos de ello. El resultado de que los adultos no tengan conversaciones honestas sobre lo que estamos perdiendo, lo que vale la pena salvar, las decisiones que tenemos que tomar, porque ya no hay decisiones fáciles. Tenemos que hacer cálculos brutales sobre qué vale la pena salvar y qué vale la pena dejar ir. Creo que sólo a través de estas conversaciones superamos las cinco etapas del duelo climático y llegamos al final, que es la aceptación.

Allan: Me encanta este detalle sobre el nacimiento de tu hijo, River, que fue concebido en un faro durante la pandemia. Es la metáfora perfecta, un faro de luz, de esperanza en la oscuridad. Para llevar esa metáfora un poco más lejos, otra característica de los faros es que están construidos para resistir lo peor de la naturaleza y, a menudo, están aislados hasta el punto de que necesitan ser autosuficientes. ¿Cree que la autosuficiencia y la fortaleza son virtudes en las que los padres deben poner mayor énfasis ahora?

Weir: Sí, absolutamente. Mi papá era un poco un misántropo al que le encantaba estar solo. Y me crió con ese sentimiento del romanticismo de John Muir sobre vivir en una cabaña en el bosque. Pero John Muir estaba usando un hacha que fue producida en una fábrica en algún lugar, por otras personas que no podían darse el lujo de desconectarse de la red. Necesitamos a todos. Necesitamos que todos trabajemos juntos estos días.

En términos de enseñar resiliencia e independencia, como rasgo de personalidad, creo que es vital. Pero quiero que mis hijos estén conectados con sus comunidades y que también participen cívicamente. Conocer su poder como ciudadanos y consumidores conscientes. Ser el tipo de vecino que fortalece a todos los que lo rodean, pase lo que pase.

Allan: Tengo dos hijos, de 12 y 16 años. Y cuando les hablo sobre la crisis climática, me encuentro tratando de darle un poco de vuelta, de contrarrestar la fatalidad con optimismo de revertir el rumbo en el que estamos, de acciones gubernamentales, avances científicos, historias de personas que logran cambios. ¿Cómo encontramos ese equilibrio de ser honestos pero no desesperados en la conversación diaria con nuestros hijos ?

Weir: Estoy tratando de lograr ese equilibrio todo el tiempo. El mejor consejo que he recibido para liderar una lucha climática en esta parte de mi vida vino del Sr. Rogers, quien dijo que cada vez que veía un evento aterrador en la televisión su madre le decía que "buscara a los ayudantes". Siempre hay ayudantes corriendo hacia la escena. Y este libro está dedicado a quienes ayudan, no sólo a los socorristas que conozco en estas zonas de desastre, sino a las innumerables personas que viven vidas de servicio silencioso y nos mueven en una dirección más positiva.

Los ayudantes me animan: la idea de que los mismos lóbulos frontales que construyeron el problema cuando explotamos como especie pueden resolverlo una vez que nos unamos. Hay mucho que se puede hacer. Hay tantas cosas que se pueden salvar.