¿Filtraron el nuevo álbum de Taylor Swift? Esto es lo que sabemos

Taylor Swift en los premios Grammy el 4 de febrero en Los Ángeles, California. (Crédito: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

(CNN) -- Las redes sociales pueden ser un lugar conflictivo, pero lo son aún más cuando se trata de Taylor Swift.

Un enlace de Google Drive que supuestamente contiene 17 pistas del esperado nuevo álbum de Swift, "The Tortured Poets Department" (TTPD), ha estado circulando en internet en los últimos días y la gente está enfadada, triste y feliz a partes iguales.

CNN se puso en contacto con el representante de Swift para que hiciera comentarios.

Está previsto que el álbum se publique el viernes a medianoche, pero los seguidores de Swift han aplaudido y criticado la supuesta filtración.

Una persona compartió un dibujo de una joven dormida en una cama reluciente con mantas brillantes en X, escribiendo: "Así es como dormí anoche sabiendo que voy a escuchar TTPD por primera vez esta noche porque no he escuchado ninguna filtración".

Otra persona más publicó un video de dos modelos paseando y escribió: "Yo y mi bestie de camino a escuchar las filtraciones de #TSTTPD".

Este jueves, "Taylor Swift leaks" fue una frase de búsqueda evitada en X.

El consenso general entre los que decidieron estar "libres de filtraciones" parece ser que son los verdaderos swifties -como se conoce a su núcleo duro de fans- porque no creen que la cantante hubiera aprobado tal "filtración".

En el pasado, la propia Swift hizo todo lo posible por evitar que se produjeran filtraciones involuntarias.

"Tengo muchos miedos quizá, tal vez no irracionales, a la invasión de la seguridad, a las escuchas telefónicas, a que la gente escuche a escondidas", dijo Swift sobre su música durante una aparición en 2014 en "Jimmy Kimmel Live". Añadió que su álbum "1989" solo existió en su teléfono, "cubierto de pegatinas de gatos y los botones de volumen no funcionan muy bien porque hay caramelos pegados ahí", durante casi dos años.

"The Tortured Poets Department" es el álbum número 11 de Swift y llega después de que se convirtiera en la primera mujer y única solista en ganar tres veces el Grammy al álbum del año.

Lo que sabemos del nuevo disco de Taylor Swift

Las canciones

El álbum incluye 16 temas y un bonus track titulado "The Manuscript", y cuenta con colaboraciones con Post Malone en un tema titulado "Fortnight" y con Florence + The Machine en un tema titulado "Florida!!!"

También se pondrán a la venta tres variantes en vinilo, cada una con un tema extra diferente: "The Bolter", "The Albatross" y "The Black Dog".

El tiempo de realización

Cuando Swift anunció por primera vez el álbum en febrero mientras aceptaba el premio Grammy al mejor álbum vocal pop por "Midnights" de 2022, reveló que había estado manteniendo este álbum en "secreto" durante los últimos dos años.

Unos días después, durante un concierto de la gira "Eras Tour" en Tokio, Swift contó a su público que empezó a trabajar en "Tortured Poets" inmediatamente después de terminar "Midnights".

"Seguí trabajando en él durante toda la gira por Estados Unidos y cuando estuvo perfecto, en mi opinión, cuando fue lo suficientemente bueno para ustedes, lo terminé", dijo entonces, según imágenes del espectáculo publicadas en redes sociales.

La temática

Swift también habló de lo mucho que este álbum significa para ella durante un concierto de "Eras Tour" en Melbourne en febrero, diciendo que "Tortured Poets" es un álbum que, "más que cualquiera de mis álbumes que he hecho, necesitaba hacerlo".

"Fue realmente un salvavidas para mí. Las cosas por las que estaba pasando, las cosas sobre las que estaba escribiendo, me recordaron por qué componer es algo que realmente me ayuda a superar mi vida", decía en un video publicado en redes sociales durante el concierto. "Nunca he tenido un álbum en el que necesitara escribir canciones tanto como en 'Tortured Poets'".

No ha querido revelar cómo sonará realmente la música, pero todo apunta a que el álbum tratará sobre el desamor, que puede adoptar muchas formas.

El estado de ánimo

Para conectar los puntos: a principios de este mes, Swift creó una serie de listas de reproducción para Apple Music sobre las cinco etapas del desamor. Cada lista incluye canciones de su catálogo que encajan en cada etapa: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Los títulos de cada playlist son letras que Swift ya había adelantado en varias publicaciones de Instagram.

Con la excepción de "Folklore" de 2020, los álbumes de Swift suelen ser de naturaleza autobiográfica y sus relaciones románticas tienden a ser un tema recurrente.

Swift no parece estar experimentando ningún desamor en su actual relación con el tres veces campeón del Super Bowl Travis Kelce. Antes de Kelce, Swift salía con el actor Joe Alwyn y, en abril de 2023, CNN informó que su relación de seis años había terminado.

Sabiendo lo que Swift había compartido sobre cuándo escribió realmente este álbum, todos podemos sacar de ello lo que queramos.

Dicho esto, el sentimiento de desamor no solo se limita al romance. Podría significar cualquier cosa, así que dejaremos un espacio en blanco para eso.