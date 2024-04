River y Boca, superclásico por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga

El historial del Superclásico entre Boca y River 0:29

(CNN Español) -- Domingo 14:30 pm hora de Miami, en el estadio Kempes de Córdoba, Argentina, es la cita para disfrutar de un partido definitorio entre River y Boca. A todo o nada, el ganador avanzará a las semifinales de la Copa de la Liga, mientras que el perdedor quedará fuera de todo. La última vez que se enfrentaron por eliminación directa fue en agosto del 2021 cuando el Xeneize eliminó por penales a los Millonarios por los octavos de final de la Copa Argentina.

¿Cómo llegan al superclásico?

River terminó puntero del Grupo A con 27 puntos. Con cierta inestabilidad en cuanto al rendimiento, tanto individual como colectivo, el equipo dirigido por Martín Demichelis pudo dar vuelta el marcador frente a Instituto el lunes para asegurarse la clasificación y el liderazgo del grupo. A River le costó encontrar su mejor rendimiento, pero fue construyendo confianza a través de los resultados y de los goles de Miguel Borja, quien lleva 12 convertidos y es uno de los goleadores de la Copa.

Justamente, el jugador colombiano es duda para el enfrentamiento ante Boca. Arrastra una dolencia muscular que lo dejó afuera en la última fecha ante Instituto y aún no se sabe si podrá ser de la partida desde el arranque. Quien lo reemplazó en último partido en Córdoba, y todo indicaría que seguiría en el once inicial, es Facundo Colidio, quien se anotó un hat-trick el lunes pasado para que los millonarios no extrañen al colombiano. Otra de las dudas de Demichelis pasa por la salud de Paulo Díaz. El chileno salió en el entretiempo del partido ante Instituto por una molestia en su rodilla y está en duda para enfrentar a Boca.

Uno de los baluartes en estas últimas fechas, que se estableció como inamovible en el once titular, es Claudio Echeverri. El juvenil de 18 años, vendido al Manchester City en una cifra millonaria, jugó nueve partidos en Copa y en seis salió como titular. Con un gol y dos asistencias, es uno de los motivos de la mejora futbolística del River de Demichelis, que tuvo muchos vaivenes en su rendimiento y ha encontrado su mejor forma en los últimos encuentros.

Por el lado de Boca, el director técnico Diego Martínez llega con el equipo en alza luego de haber derrotado al puntero del Grupo B, Godoy Cruz, por 1 a 0 y haber clasificado a playoffs en el último escalafón posible. Con un torneo bien marcado entre una primera mitad pobre desde el juego y los resultados, donde sumó tan solo siete puntos en siete partidos, y una segunda mitad en la cual sumó quince puntos y se vio reflejada una mejora que mucho tiene que ver con el resurgir de Edinson Cavani, post superclásico en la fecha 7.

El uruguayo era la sombra de la figura que supo ser en Europa y, en la primera mitad de la Copa, no había marcado. Pero todo cambió post partido con River. Como si recobrara la memoria y se convirtiera en el goleador que todo Boca y el presidente del club, Riquelme, habían imaginado, el uruguayo se despachó con cinco goles en la segunda mitad del torneo y convirtió el gol crucial para derrotar a Godoy Cruz y meter al Xeneize en playoffs. Con Cavani como punta de lanza, Boca busca seguir mejorando. En cuanto al equipo hay una certeza, y es que Cristian Medina se pierde el encuentro por estar suspendido tras su expulsión ante Godoy Cruz. Martínez tampoco podrá contar con Nicolás Valentini, ya que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y la comisión directiva decidió que no participe más en la primera división hasta que no se resuelva. El que puede volver tras cumplir la fecha de suspensión es Lautaro Blanco, el lateral izquierdo es el máximo asistidor del equipo con tres pases de gol.

¿Cómo se define el superclásico si hay empate?

Si empatan en los noventa minutos, habrá penales. En la Copa de la Liga no hay ventaja deportiva y poco importa en zona de playoffs quién finalizó en mejor posición durante la fase regular.

En los penales los antecedentes favorecen claramente a Boca, que se llevó las cuatro definiciones en esa instancia que jugó contra River. La primera fue en la Supercopa 1994, cuando lo derrotó por 5 a 4 en la tanda de penales con el arquero Carlos Fernando Navarro Montoya como figura, para avanzar a semifinales en un torneo en el que llegaría a la final, pero que finalmente perdería ante Independiente. La siguiente definición se dio en la Copa Libertadores 2004, cuando Roberto Abbondanzieri le contuvo el penal a Maxi López para que Boca se imponga 5 a 4 y avance a la final. Los antecedentes más inmediatos son en 2021 en la Copa de la Liga Profesional. El encuentro finalizó 1 a 1 y Boca se impuso en la tanda de penales por 4 a 2. En la Copa Argentina de ese mismo año, tras igualar en 0, Boca volvió llevarse la victoria desde el tiro penal por 4 a 1.

En total, en la era profesional, River y Boca disputaron 18 series de eliminación directa mano a mano, River se llevó 11 y Boca las otras 7. Se viene el mano a mano número 19 en la ciudad de Córdoba. Demichelis vs. Martínez, River vs. Boca bajo la mirada de todo el fútbol argentino.