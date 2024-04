Superyates sumergibles para multimillonarios: una empresa austriaca quiere construirlos

(CNN) -- En los últimos años se han puesto de moda los sótanos para multimillonarios, ampliaciones subterráneas de las casas de los ricos y famosos, donde pueden refugiarse y vivir a lo grande.



Ahora, una empresa austriaca quiere trasladar estos placeres al mundo de los superyates, construyendo sumergibles privados personalizados capaces de descender 250 metros bajo la superficie del océano y permanecer sumergidos hasta cuatro semanas.

Migaloo reveló sus ambiciosos planes para lo que afirma será el "único superyate sumergible privado del mundo", ofreciendo "una alternativa aún inexistente a las grandes embarcaciones de superficie de propiedad privada".

El patio de recreo de los multimillonarios

Este submarino, bautizado como M5, mediría 165,8 metros de eslora y 23 metros de manga en su punto más ancho, con una autonomía de unos 15.000 kilómetros y una velocidad de hasta 20 nudos en superficie (o 12 nudos bajo el agua). Sin embargo, dice Migaloo, "las dimensiones deseadas del híbrido submarino-yate, el estilo exterior y el diseño interior dependen de las preferencias de los propietarios".

Así, como cualquier superyate de multimillonarios que se precie, el diseño por defecto incluye un helipuerto, una piscina y spa, un gimnasio, una galería de arte, una sala de cine, una zona de fiestas con cabina de DJ y muchos espacios para descansar o cenar. Entre los extras opcionales figuran un globo aerostático y una estación submarina de alimentación de tiburones.

También se pueden especificar submarinos, de modo que hasta 12 invitados pueden embarcar en submarinos más pequeños para realizar más travesuras acuáticas.

Fortaleza sumergible privada

"Los propietarios buscan privacidad, seguridad y protección para sí mismos, sus invitados y sus objetos de valor", afirma el CEO Christian Gumpold en el sitio web de Migaloo. Los sistemas de seguridad personalizados correrán a cargo del socio estadounidense SAFE, que promete "una protección más allá del grado militar" para lo que denomina una "fortaleza sumergible privada".

¿Cuál es el precio de este paraíso acuático privado? Bueno, no hay un precio específico para el proyecto, debido a todas esas opciones de personalización, pero el estimado general para el Migaloo M5 es de unos US$ 2.000 millones para empezar (y eso antes de tener en cuenta el mantenimiento).

Sueños submarinos

El M5 utiliza tecnologías de probada eficacia tomadas de yates a motor y sumergibles existentes, como la construcción de doble casco y los cascos de presión múltiple, lo que ayuda en los frentes de la seguridad y la viabilidad. Aunque la pregunta sigue siendo quién tiene el dinero suficiente para comprar esta guarida sumergible digna de un villano de Bond.

No es el primer intento de crear un submarino de lujo. Aston Martin reveló planes para una nave conceptual de US$ 4 millones en 2017. Y no es la primera vez que Migaloo salta a los titulares por hacer flotar sus extraordinarias visiones. En el Salón Náutico de Mónaco de 2015, mostró los planes para Kokomo Ailand, su isla flotante privada de 80 metros de altura (con cascada) en la que se puede navegar.

Así que, ¿navegará el buque concepto Migaloo M5 felizmente hacia la realidad o se hundirá sin dejar rastro? Es difícil de decir, pero probablemente haya tiempo para empezar a ahorrar.