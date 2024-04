¿Qué propone cambiar la reforma pensional de Petro en Colombia?

¿Cuál fue el detonante de las marchas contra el presidente Petro? 1:31

(CNN Español) -- El Gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo una victoria política cuando la plenaria del Senado aprobó la propuesta de reforma a las pensiones, uno de sus proyectos bandera, lo que le da un nuevo aire tras del hundimiento de la reforma a la salud semanas antes y las movilizaciones contra el mandatario el 21 de abril. Ahora el proyecto va consideración en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “se acaba de aprobar la posibilidad de que cerca de tres millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso para tener una vejez digna, a partir del primero de julio del 2025, lo tengan".

Estas son los pilares de la reforma.

Esquema por pilares

La reforma está basada en tres pilares: el solidario, semicontributivo y contributivo. Este último a su vez está dividido en un plan de Prima Media (para quienes tengan ingresos entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes) y otro, el de Ahorro Voluntario, para quienes tengan ingresos de 2,3 hasta 25 salarios mínimos mensuales.

Y esta es una de las discusiones más importantes aquí, pues el sistema de pilares que es la principal transformación del sistema pensional que propone el Gobierno.

"La gran discusión que se tiene es cuál es el umbral para el ahorro y quién maneja ese ahorro", dijo la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez luego de aprobarse la discusión en el Senado de la reforma impulsada por el Gobierno.

Petro dice que lo que busca la reforma es "eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales".

Actualmente los colombianos pueden decidir libremente si ponen sus ahorros de pensión en el fondo público de Colpensiones, o a administradoras privadas. El cambio que se propone con esta reforma es la obligatoriedad para ir al fondo público o privado según los ingresos de los trabajadores, así:

- Quienes tengan ingresos entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales están obligados a cotizar en Colpensiones. La propuesta del Gobierno inicialmente era que el tope fuera hasta 3 salarios mínimos mensuales. La oposición pedía 1 salario para la obligatoriedad de ir al sistema público. Tras un consenso se llegó al tope de los 2,3 salarios mínimos para ir al fondo público.

- Las personas que ganen más de 2,3 y hasta 25 salarios mínimos mensuales vigentes deberán cotizar su ahorro pensional en los fondos privados.

- La ministra Ramírez dice que es necesario este cambio pues en la actualidad un 70% de los ahorros de pensiones están en los fondos privados y el 30% en el fondo público. Los fondos privados, dijo la ministra, tienen 18 millones de afiliados y solo han pensionado a 318.000 personas. El otro 30% están ahorrando en el público.

"El 77,7% de los afiliados de privados pasarán al Estado, que son los que están entre 1 y 2,3 salarios mínimos y quedarían en fondos privados el 32,7%", dijo Ramírez en Noticias Caracol.

El presidente Petro dijo que el actual régimen de fondos privados "no le entrega a la mayoría de los cotizantes una pensión en el futuro", por eso miles de trabajadores cotizan durante años en los fondos privados y se pasan a Colpensiones "que sí garantiza una pensión".

"Si no se aprueba la reforma haría que en el corto plazo se quebrarían los fondos privados al pasar otros centenares de miles de trabajadores de los fondos a Colpensiones, no solo con sus cotizaciones sino con el acumulado de sus ahorros", advirtió Petro.

Lo que se busca es que la gran mayoría de colombianos, que ganan entre 1 y 2,3 salarios mínimos, ahorren en el fondo estatal, financien el sistema pensional y el Estado con ese dinero pueda garantizar las pensiones por montos más bajos, que son los de la gran mayoría.

"El Estado los quiere proteger y para protegerlos es que estamos hablando de esos tres salarios mínimos que nos dan una robustez en el fondo del ahorro y claramente una suficiencia para la pensión", dijo Ramírez.

Pilar semicontributivo

Este pilar está pensado para entregar un "beneficio económico", según el proyecto de ley, a quienes a los 65 años no hayan cumplido los requisitos para una pensión vitalicia. Actualmente algunas personas cotizan en fondos privados un "ahorro" que no les es suficiente para pensionarse, de manera que los fondos privados devuelven un "bono pensional" que no representa una cuota vitalicia y los ahorros de toda la vida se gastan en otros rubros, pero la persona no queda protegida en su vejez. Esto pasa a ser obligatorio.

"La esencia del pilar semicontributivo es hacer un redbull para que la gente tenga protección en la vejez", dijo la ministra. "Entonces si usted ahorra y yo le devuelvo la plata eso se le vuelve un viaje de turismo, eso se le vuelve educación para sus hijos, pero no la protección a la vejez".

La propuesta del Gobierno es transformar ese ahorro en una renta vitalicia para que la persona pueda tener un ingreso de por vida después de pensionarse.

Aplica para quienes hayan ahorrado entre 150 y 999 semanas. Es decir, que la cotización no alcance para obtener la pensión.

Tras la aprobación en el Senado, la ministra Ramírez dijo que el Gobierno "acepta los fondos pensionales como un elemento que permite la complementariedad y el mejoramiento de la pensión de colombianos y colombianas" y aseguró que además de los 3 millones de adultos mayores que saldrían de la extrema pobreza con esta reforma, "cerca de 12 millones al año 2052 de personas que hoy cotizan pero no tienen pensión puedan tener(la) a través de la renta vitalicia”.

Protección a la vejez

La propuesta también busca, a través del pilar solidario, sacar de la pobreza extrema a millones de ancianos que no tienen una pensión, garantizándoles una renta básica para "amparar las condiciones mínimas de subsistencia" de los adultos mayores. La promesa es entregarles un bono mensual de 223.800 pesos, unos US$ 57 al cambio actual. Esto se financiará con recursos del Estado.

"Con el pilar solidario tal como está vamos a poder atender a 2.700.000 de abuelos en la primera fase de este proceso. Luego vamos a llegar hasta los 3 millones. Es decir, vamos a trabajar para que los abuelos salgan de la extrema pobreza", dijo la ministra.

"Fundamentalmente blindamos un ahorro que permita que las futuras generaciones en el año 2052 puedan tener garantizada la pensión y la sostenibilidad del mismo", añadió

Beneficio para las mujeres con hijos

El artículo 36 de esta reforma propone que a las mujeres se les reconozcan 50 semanas de cotización por cada hijo nacido vivo o adoptivo, lo que podría darles 150 semanas para alcanzar su pensión en caso de que no alcancen a cumplir el requisito de semanas mínimas para su pensión.

Reducción de semanas para las mujeres

La reforma incluirá un fallo de la Corte Constitucional emitido hace unos días, que reduce las semanas de cotización para las mujeres de 1.300 a 1.000. La ley le otorga una reducción en las semanas mínimas requeridas para que las mujeres sean pensionadas: se les reconocerá la pensión, de 50 semanas por cada hijo, sin que supere de 3 hijos, dice el Gobierno.

Lo que sigue igual y otras modificaciones

Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes no sufrirán modificaciones con la nueva ley, tendrán las mismas continúen igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones.

Así mismo, define que se respetarán los derechos adquiridos como por ejemplo pensión por invalidez y de sobrevivientes, aunque estas serán asumidas por Colpensiones.

Además, dice el Gobierno, "se respetarán los derechos adquiridos", lo que significa que las condiciones para los ya pensionados continuarán igual.

Además, según el Gobierno, el proyecto de Ley propone la creación de "un fondo para el ahorro, que evitará cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES".

Las críticas de la oposición

Los senadores de la oposición criticaron la aprobación de este proyecto para su discusión y rechazaron la reforma pensional del Gobierno, asegurando que el proyecto no es viable fiscalmente y otros dijeron que las aseguradoras privadas de fondos de pensiones quedarán desfinanciadas.

El senador David Luna, del opositor Cambio Radical, dijo que la reforma en curso "acaba con la libertad de elección" pues los colombianos ya no tendrán la libertad de elegir si ahorrar en un fondo privado o público que le pueda generar más confianza.

"Votamos negativamente esta reforma porque atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad, no a la propiedad de una casa, de un carro, de una casa, de una finca: a la propiedad de sus ahorros", dijo Luna en el Senado. Dijo que los ahorros de las personas que no alcancen una pensión bajará los intereses (en los fondos privados) de 3% a 0%.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia dijo que la reforma hará que el país sea inviable fiscalmente, y dice que lo que el país va a tener es una "deuda pensional".

"El gran problema es que esta reforma crece la bomba pensional y la convierte en una bomba atómica". Valencia dice que el dinero se va acabar en 2070 y entonces habrá un déficit en el PIB.

La ministra Ramírez dijo Ramírez en Noticias Caracol que el proyecto tiene "sostenibilidad fiscal que permite que los jóvenes de hoy se pensionen de 2052 a 2070".

Nota del editor: este artículo fue publicado en junio de 2023 y actualizado en abril 2024