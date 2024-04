Remueven más de 90 toneladas del asbesto del metro de Buenos Aires 5:32

(CNN Español) -- Este jueves se llevó a cabo la audiencia pública previa a la aplicación de inusuales alzas en las tarifas del metro de Buenos Aires, que en apenas un mes superarán el 500% y se sumarán a los aumentos en los servicios de trenes metropolitanos.

Esta instancia de participación ciudadana es el último paso para implementar los nuevos valores para el Subte de la Ciudad de Buenos Aires. El esquema tarifario propuesto por el Gobierno porteño contempla aumentos superiores a 500%, que se aplicarán en tres etapas distribuidas en menos de un mes, en medio de un alto nivel inflacionario.

En la audiencia virtual ―una instancia de consulta no vinculante efectuada por ley, sin efectos más allá de ser consultiva― participaron representantes de distintos sectores de la sociedad civil, que expusieron su postura respecto a la propuesta.

Pasada esta etapa, la administración del jefe de Gobierno, Jorge Macri, tiene cinco días hábiles para oficializar la medida. De todas maneras, desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad precisaron a CNN que esperan comenzar a implementarla alrededor del 10 de mayo.

A partir de ese día, los pasajeros pasarán a pagar hasta 574 pesos (US$ 0,50 al valor paralelo) por el boleto; es decir, casi 360% de aumento. Apenas 15 días después, verán una nueva actualización, en esta oportunidad de 16,2% sobre la nueva tarifa, llevándola hasta 667 pesos (US$ 0,60).

Pasados otros 15 días, ya en junio, los usuarios verán el último cambio en el valor del transporte, al menos por ahora: subirá a 757 pesos (US$ 0,70), un 13,9% más en relación con el último aumento, y 505,6% respecto al importe actual, de 125 pesos (US$ 0,10).

Los importes pueden variar, ya que el metro mantiene un sistema de tarifa gradual, que comprende descuentos de entre 20% y 40%, según la cantidad de viajes que el usuario realice por mes.

La línea del Premetro (tranvía de superficie que conecta a las líneas del subterráneo) seguirá el mismo esquema que el Subte, con un primer salto de 357% que llevará el pasaje a 200,9 pesos (US$ 0,19). Luego subirá a 233,45 pesos (US$ 0,22), llegando finalmente a 264,95 pesos (US$ 0,25).

“Del análisis efectuado por SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), surge una desactualización de la tarifa al usuario, generada por los reiterados aumentos en los costos involucrados en el servicio, lo que repercutió en la ecuación económico-financiera de la actividad”, indica el gobierno de la Ciudad en su decreto.

El Índice de Precios al Consumidor acumula 51,6% en lo que va de 2024, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

Descuentos

En ambos casos se mantendrán valores especiales para los abonos social, estudiantil y maestro. Además, los boletos para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trasplantadas seguirán siendo gratis.

El metro preservará también la tarifa gradual, que comprende descuentos de entre 20% y 40%, según la cantidad de viajes que el usuario realice por mes. Del mismo modo, continuará funcionando la Red SUBE, otro sistema de beneficios de 50% a 75% para las personas cuyos viajes combinen distintos transportes, mediante la tarjeta SUBE, empleada para pagar el transporte público en Buenos Aires y otras partes de Argentina.

Quienes no tengan su tarjeta registrada serán penalizados con cuotas diferenciales, que ascienden a 859,07 pesos (US$ 0,80) en el subterráneo, y a 300,67 pesos (US$ 0,28) en el Premetro.

Originalmente, este esquema tarifario estaba planteado para abril, con actualizaciones mensuales hasta junio. Sin embargo, la audiencia pública online, prevista para el 15 de marzo, se vio postergada por inconvenientes técnicos. Por eso, la aplicación se demoró y los plazos se acortaron, golpeando así al bolsillo de los pasajeros de una forma más repentina.

Los trenes, también más caros

El gobierno nacional no se quedó atrás. Este lunes, anunció aumentos en el costo del viaje de los ferrocarriles de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pasajes de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) serán 53% más caros a partir de mayo. Además, quienes no tengan registrada su tarjeta SUBE pagarán el doble de la tarifa regular, mientras que los beneficiarios de tarifa social abonarán 55% menos.

Específicamente, las líneas alcanzadas son Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

La Secretaría de Transporte nacional también anunció nuevos precios sugeridos para trenes de larga distancia, así como también definió incrementos en los boletos de media distancia y ferrocarriles regionales.