La historia real detrás de "Bebé reno": una experiencia vivida por el propio actor y guionista de la serie, Richard Gadd

(CNN Español) -- El 11 de abril Netflix estrenó “Bebé reno” (“Baby reindeer”), una miniserie de siete capítulos basada en una historia real: la del comediante escocés Richard Gadd, que además de escribir y producir el programa, es su protagonista.

Gadd, de 34 años, encarna a Donny Dunn. Su personaje es un comediante amateur que trabaja en un pub y un día conoce a una mujer solitaria, Martha, quien dice ser abogada.

Lo que sigue es una secuencia de situaciones de acoso y abuso que el guionista manifiesta haber vivido durante años. “Fui severamente acosado y abusado”, dijo en una entrevista con The Guardian.

Miles de mensajes y un acoso sin tregua

Gadd cuenta que en 2015, una mujer 20 años mayor que él y de quien el escritor preserva la identidad, pero que en la serie se llama Martha— empezó a acosarlo de manera constante.

En la serie, Donny recibe durante un periodo de cuatro años más de 40.000 mails de su acosadora, quien además irrumpe habitualmente en sus shows de comedia. Martha también lo espera todos los días en la puerta de su casa y acosa a su exnovia. Un año más tarde, cuando él se muda, tampoco les da tregua a sus padres.

Gadd asegura que, si bien Gadd dijo que la cronología y algunos hechos fueron "modificados ligeramente para crear clímax dramáticos", las situaciones de acoso y abuso sí ocurrieron.

“Es muy cierto emocionalmente: fui severamente acosado y abusado. Pero queríamos que existiera en la esfera del arte, además de proteger a las personas en las que se basa la historia”, dijo a The Guardian.

“Al principio, todos en el pub pensaron que era gracioso que tuviera una admiradora”, dijo el comediante en una entrevista con The Times. “Luego ella comenzó a invadir mi vida, siguiéndome, apareciendo en mis conciertos, esperando afuera de mi casa, enviándome miles de mensajes de voz y correos electrónicos”, relató.

Al igual que Donny en la serie, Gadd no obtuvo respuesta de las autoridades policiales. Pero en otra entrevista, esta vez con The Independent, el actor dijo que no quería criticar a la policía, ya que "hay un reconocimiento nacional" de que la institución "necesita mejoras".

El comediante es crítico con su propio accionar durante esos años de acoso, y la trama de la serie aborda también ese punto: “La gente tiene miedo de admitir que ha cometido errores, y creo que muchos de los errores de los humanos se cometen al complacer a otras personas. Te quedas en una mentira porque es más fácil sortear la tensión de una situación. Nunca quise molestar a alguien que fuera vulnerable”, aseguró a The Guardian.

Una obra basada en un abuso sexual

El propio Gadd ya había llevado su historia a escena en 2019, a través de un unipersonal también llamado “Bebé reno”, y además en otra obra teatral –“Monkey See Monkey Do”, de 2016– por la que ganó un premio en Edimburgo.

Esta representación, asegura Gadd, se basa en una experiencia de abuso sexual que él atravesó. En el cuarto episodio de la serie, esto se ve en la relación que tiene Donny Dunn con un escritor de televisión varios años mayor, con quien entabla un vínculo y quien luego lo agrede sexualmente.

“No quiero hablar por todas las personas que han sido abusadas sexualmente, pero una de las ramificaciones más comunes es la autoinculpación (..) ¿Por qué fui allí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué yo… bla, bla, bla? He vivido en una prisión de autodesprecio y autocastigo. Pero escribirlo de forma cronológica y procesarlo... supongo que aprendí a ser un poco más empático conmigo mismo”, concluyó Gadd su diálogo con The Independent.