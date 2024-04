Mujeres deberían comenzar a hacerse mamografías a los 40 años, indica guía actualizada de expertos

Esta herramienta estima el riesgo de padecer cáncer de mama 1:41

(CNN) -- Ahora se recomienda a las mujeres que se hagan una mamografía cada dos años a partir de los 40 años y hasta los 74 años, según nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. (USPSTF, por sus siglas en inglés).

El USPSTF, un panel voluntario de expertos médicos independientes cuyas recomendaciones ayudan a guiar las decisiones de los médicos e influir en los planes de seguro, recomendó anteriormente que las mamografías bienales comiencen a los 50 años y que la decisión de las mujeres de hacerse las pruebas a los 40 años “debería ser individual”.

Estas nuevas recomendaciones, publicadas el martes en la revista médica JAMA, reemplazan las recomendaciones del grupo de trabajo de 2016. Algunos grupos, como la Sociedad Estadounidense del Cáncer, ya han recomendado que las mujeres comiencen a hacerse mamografías a los 40 años.

Las recomendaciones actualizadas del USPSTF se aplican a todas las mujeres asignadas al nacer, incluidas las mujeres cisgénero, los hombres transgénero y las personas no binarias con riesgo promedio de cáncer de mama, así como aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama o senos densos.

Las recomendaciones actualizadas no se aplican a personas con antecedentes personales de cáncer de mama, un marcador genético o síndrome que pueda ponerlas en alto riesgo de cáncer de mama, como los genes BRCA1 o BRCA2, o aquellos con antecedentes de dosis altas de radioterapia en el pecho o antecedentes de lesiones mamarias de alto riesgo. Esas pacientes deben seguir el plan descrito por su médico o hablar con su especialista en salud sobre qué es lo mejor para ellas.

"Hacemos esta nueva recomendación actualizada porque la ciencia más reciente muestra claramente que comenzar a los 40 años y obtener una mamografía cada dos años hasta los 74 años puede reducir aún más las muertes por cáncer de mama", dijo la presidenta del USPSTF, la Dra. Wanda Nicholson, decana asociada principal y profesor de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

El beneficio de la detección del cáncer de mama es que puede ayudar a diagnosticar los casos de forma temprana, antes de que el cáncer se propague, lo que reduce el riesgo de morir a causa de la enfermedad.

El cáncer de mama es el segundo cáncer más común en las mujeres en Estados Unidos, después del cáncer de piel, y es la segunda causa de muerte por cáncer, después del cáncer de pulmón.

"Podemos salvar aún más vidas (hasta casi un 20 % más de vidas) con esta estrategia actualizada", dijo Nicholson sobre las nuevas recomendaciones.

¿Por qué no realizar pruebas todos los años?

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, y la mamografía (tomar una radiografía de la mama) sigue siendo la mejor herramienta para detectar y detectar la enfermedad.

El USPSTF ha recibido algunas críticas por recomendar realizar pruebas de detección cada dos años y no anualmente.

"Utilizando la terminología del USPSTF, la detección anual es tan 'eficiente' como la detección bienal, pero produce mayores reducciones generales en la enfermedad en etapa avanzada y muertes por cáncer de mama, y mayores ganancias en años de vida salvados", dijo la Dra. Wendie Berg, del Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, escribió en un editorial publicado el martes en la revista JAMA Oncology. Añadió que “es sorprendente” que el USPSTF recomiende una evaluación bienal en lugar de anual.

“Las recomendaciones actualizadas del USPSTF son un importante paso adelante, pero se quedan cortas. La mamografía anual es tan eficiente como la mamografía bienal pero con mayores ganancias generales en años de vida salvados”, escribió Berg. "La evaluación anual es particularmente importante para las mujeres premenopáusicas, especialmente las mujeres de grupos raciales y étnicos minoritarios".

Además de recomendar pruebas de detección bienales, existen otras preocupaciones sobre cómo el USPSTF hace recomendaciones generales para las personas con riesgo promedio, así como para aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama o senos densos, dijo Molly Guthrie, vicepresidenta de políticas y activismo en la fundación contra el cáncer de mama Susan G. Komen.

Aproximadamente la mitad de las mujeres mayores de 40 años en Estados Unidos tienen tejido mamario denso, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que el año pasado actualizó las regulaciones de mamografía para exigir que todos los centros de detección de Estados Unidos notifiquen a las pacientes sobre la densidad de sus senos con los resultados de sus mamografías.

"Nos sorprendió mucho ver cómo desglosaron sus audiencias previstas y no refleja lo que es estándar hoy en cuanto a identificar a las personas que tienen un alto riesgo de cáncer de mama", dijo Guthrie. "Me temo que eso solo enturbiará aún más las aguas sobre lo que se supone que debe hacer la gente".

Algunos expertos dicen que las personas con antecedentes familiares directos de cáncer de mama o con mamas densas deberían tener diferentes recomendaciones de detección, ya que ambos factores se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por eso, dijo Guthrie, es mejor que las mujeres conversen con sus médicos sobre sus propios antecedentes médicos y familiares y qué podría ser mejor para ellas individualmente.

"Se ha prestado mucha atención a estos sistemas que existen para evaluar el riesgo de las personas, por lo que al tener esa conversación con su proveedor, podrá determinar su riesgo y el tipo y frecuencia de imágenes mamarias que necesita", dijo Guthrie.

“Lo bueno y lo malo de las pautas del grupo de trabajo es que están directamente relacionadas con que los planes de salud tengan que cubrir esto sin costo alguno”, dijo. Y al no recomendar las pruebas de detección anuales, “nos preocupa que la recomendación actualizada reduzca el acceso y la utilización de las pruebas de detección, lo que significa que veremos, probablemente, un resultado de un mayor diagnóstico en etapa tardía, y ahí es cuando el cáncer de mama es más difícil de tratar y mucho más caro para el sistema sanitario en su conjunto”.

En su revisión de las investigaciones y los datos publicados, los miembros del USPSTF no encontraron evidencia que respalde la detección anual, dijo Nicholson.

“Actualmente no hay ensayos aleatorios que comparen la detección anual con la detección cada dos años. Sin embargo, como parte de nuestra revisión sistemática de la evidencia, que es parte de todos nuestros datos de recomendaciones, encontramos evidencia de que si se comparan las pruebas de detección cada dos años con las anuales, no se observa un aumento en el diagnóstico de cáncer de mama en etapas posteriores“, dijo Nicholson.

"Cuando analizamos nuestros estudios de modelos para evaluar el equilibrio de beneficios y daños, hay un equilibrio de beneficios y daños mucho más favorable con las pruebas de detección cada dos años en comparación con las pruebas anuales", dijo. "Con las pruebas de detección anuales, la tasa de resultados falsos positivos era un 50% mayor".

Los resultados falsos positivos para el cáncer de mama significan que una mamografía puede haber sido identificada como anormal cuando no hay cáncer presente. Eso puede llevar a que los pacientes necesiten biopsias adicionales, pruebas repetidas y estrés psicológico duradero.

“Hacerse la prueba cada dos años maximiza el beneficio de la prueba y al mismo tiempo minimiza los daños relacionados. Estos daños pueden incluir que le digan que podría tener cáncer cuando no lo tiene, o que le digan que no tiene cáncer cuando lo tiene, así como recibir un tratamiento que no era necesario”, según una hoja informativa para pacientes de la USPSTF.

El cambio del USPSTF de decir que las mujeres deberían tomar decisiones de detección individualizadas a los 40 años a que las mujeres deberían comenzar a hacerse las pruebas a los 40 años parece alinearse más estrechamente con lo que algunas otras organizaciones han recomendado durante algún tiempo.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que las mujeres de 40 a 44 años tengan la opción de realizarse una mamografía cada año, las mujeres de 45 a 55 años deben hacerse mamografías cada año y las mujeres de 55 años o más pueden cambiar a un programa de mamografías cada dos años.

“La decisión de hoy del USPSTF es un cambio fundamental en relación con la salud de las mujeres y la lucha contra el cáncer de mama, reconociendo que las mujeres de 40 años se beneficiarán de la mamografía y enviando un fuerte mensaje a los médicos remitentes y a las mujeres de que las pruebas de detección del cáncer de mama deben comenzar antes de la edad de 50 años”, dijo en parte en un comunicado la Dra. Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

"La mamografía es la piedra angular de nuestra estrategia para detectar esta enfermedad potencialmente mortal en sus etapas iniciales, cuando es más fácil tratarla con éxito", añadió Knudsen. “Sin embargo, nos decepciona que las recomendaciones actualizadas de detección del USPSTF no incluyan a las mujeres mayores de 74 años. Millones de mujeres mayores de 75 años gozan de muy buena salud y se espera que vivan muchos más años durante los cuales su riesgo de cáncer de mama siga siendo alto”.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda que las mujeres con riesgo promedio de cáncer de mama se realicen pruebas de detección cada uno o dos años a partir de los 40 años, a más tardar a los 50 años. Esas recomendaciones dicen que las pruebas de detección deben continuar hasta al menos los 75 años.

Beneficios y daños de la detección de cáncer de mama

Para ayudar a informar las recomendaciones de detección actualizadas, los miembros del grupo de trabajo analizaron datos de siete ensayos clínicos aleatorios y 13 estudios no aleatorios, así como un nuevo estudio de modelado.

"Pudimos analizar el equilibrio entre los beneficios y los daños con respecto a la detección a intervalos y la edad para comenzar a realizar la detección", dijo Nicholson.

Los miembros del USPSTF descubrieron que la detección bienal del cáncer de mama en mujeres de 40 a 74 años tenía el beneficio de reducir el riesgo de morir por cáncer de mama. Pero la evidencia fue insuficiente para determinar el equilibrio entre los beneficios y los daños de la detección en mujeres de 75 años o más. El grupo de trabajo también encontró que la evidencia era insuficiente para evaluar los beneficios y daños de la detección complementaria en mujeres con senos densos.

La recomendación actualizada incluye tanto la mamografía digital tradicional como la tomosíntesis mamaria digital o “mamografía 3D” como enfoques de detección eficaces.

El USPSTF revisa sus recomendaciones cada cinco años para actualizarlas o reafirmarlas, dijo Nicholson, y el grupo de trabajo también busca “consistentemente” nueva evidencia para informar cualquier actualización.

Para las nuevas recomendaciones, el USPSTF encontró "evidencia clara" que mostraba que "la incidencia de cánceres de mama invasivos en mujeres de 40 a 49 años había aumentado aproximadamente un 2% cada año", dijo Nicholson.

"Cada vez a más mujeres de 40 años se les diagnosticaba cáncer de mama invasivo", dijo. “Y por primera vez también tuvimos datos sobre las mujeres negras, y sabemos que las mujeres negras tienen casi un 40% más de probabilidades de morir de cáncer de mama en comparación con las mujeres blancas. Así que estos eran datos de observación importantes y actualizados que teníamos y que proporcionaron datos de entrada para nuestros estudios de modelado colaborativo”.

Las recomendaciones actualizadas del USPSTF señalan que existen “inequidades pronunciadas” en el cáncer de mama, y que las mujeres negras, en comparación con las mujeres blancas, tienen más probabilidades de ser diagnosticadas en etapas avanzadas y más probabilidades de morir, a pesar de tener menos probabilidades de ser diagnosticadas con la enfermedad en general.

El grupo de trabajo pidió una “investigación rigurosa” para comprender mejor estas desigualdades e identificar formas de abordarlas.

“Realmente necesitamos investigaciones que nos ayuden a comprender mejor la causa subyacente de por qué las mujeres negras pueden tener cánceres más agresivos en comparación con otras mujeres. Puede ser una combinación de exposición ambiental y determinantes sociales de la salud”, dijo Nicholson.

“En segundo lugar, necesitamos saber más sobre cómo abordar estas disparidades. En otras palabras, lo que está sucediendo dentro de nuestro sistema de atención médica”, dijo. “En tercer lugar, necesitamos más estudios sobre cuál es el mejor intervalo de detección para las mujeres negras. La ciencia actual muestra que las mujeres negras también deberían comenzar a los 40 años y continuar cada dos años hasta los 74 años. Pero creo que necesitamos estudios adicionales para determinar si existen diferentes estrategias de detección que serían más útiles para las mujeres negras”.

Las recomendaciones revisadas del USPSTF arrojan luz sobre dos cuestiones principales: abordar las desigualdades sanitarias en el cáncer de mama y garantizar que todas las mujeres puedan beneficiarse de los avances realizados en las tecnologías de detección, afirmó la Dra. Joann Elmore, de la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California, en Los Ángeles, y el Dr. Christoph Lee de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, escribieron en un editorial conjunto publicado el martes en la revista JAMA.

“Fomentar la detección precoz a partir de los 40 años representa solo una faceta del proceso continuo de atención mamaria. Estos supuestos incluyen que las mujeres accedan a centros de detección con tecnología actualizada, reciban evaluaciones diagnósticas rápidas y accedan a tratamientos definitivos de alta calidad, una realidad que no siempre se cumple, en particular para las personas que pertenecen a grupos y comunidades que tradicionalmente carecen de servicios y recursos”, escribieron Elmore y Lee.

"En general, las recomendaciones actualizadas del USPSTF resaltan una intersección de tecnología y equidad en rápida evolución dentro de un ecosistema de atención médica ya complejo en el que las disparidades siguen siendo un problema persistente", escribieron. "Es importante que los médicos continúen practicando el arte de la medicina para garantizar que las mujeres tomen decisiones informadas y alineadas con sus preferencias".