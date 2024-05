Japón cae en recesión 1:08

(CNN) -- El número de casas vacías en Japón aumentó a un récord de nueve millones, más que suficiente para cada persona en la ciudad de Nueva York, mientras el país del este de Asia continúa luchando con su población en constante declive.

Las casas abandonadas se conocen en Japón como "akiya", un término que generalmente se refiere a casas residenciales abandonadas escondidas en áreas rurales.

Pero se están viendo más akiya en las principales ciudades, como Tokio y Kioto, y eso es un problema para un gobierno que ya está lidiando con una población envejecida y una caída alarmante en el número de niños que nacen cada año.

"Este es un síntoma de la disminución de la población de Japón", dijo Jeffrey Hall, profesor de la Universidad Kanda de Estudios Internacionales en Chiba. "En realidad no es un problema de construir demasiadas casas", sino "un problema de no tener suficiente gente", dijo.

Según las cifras recopiladas por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el 14% de todas las propiedades residenciales en Japón están vacías.

Las cifras incluyen las segundas residencias y las que quedaron vacías por otras razones, incluidas las propiedades desocupadas temporalmente mientras sus propietarios trabajan en el extranjero.

No todos están abandonados a la ruina, como el akiya tradicional, cuyo creciente número presenta una serie de otros problemas para el gobierno y las comunidades, dijeron los expertos a CNN.

Incluyen sofocar los intentos de rejuvenecer las ciudades en decadencia, convirtiéndose en peligros potenciales debido a la falta de mantenimiento y aumentando los riesgos para los rescatistas en tiempos de desastre en un país propenso a terremotos y tsunamis.

El problema del exceso de viviendas

Las akiya a menudo se transmiten de generación en generación. Pero con la caída en picada de la tasa de fertilidad de Japón, muchos se quedan sin heredero al que pasar, o son heredados por generaciones más jóvenes que se han mudado a las ciudades y ven poco valor en regresar a las áreas rurales, dijeron los expertos a CNN.

Algunas casas también quedan en un limbo administrativo porque las autoridades locales no saben quiénes son los propietarios debido a la falta de registros, dijeron.

Eso dificulta que el gobierno rejuvenezca las comunidades rurales que envejecen rápidamente, lo que obstaculiza los esfuerzos para atraer a los jóvenes interesados en un estilo de vida alternativo o a los inversores que buscan una ganga.

Según las políticas fiscales de Japón, a algunos propietarios a menudo les resulta más barato conservar la casa que demolerla para reurbanizarla.

E incluso si los propietarios quieren vender, pueden tener problemas para encontrar compradores, dijo Hall, de la Universidad de Kanda.

"Muchas de estas casas están aisladas del acceso al transporte público, a la atención médica e incluso a las tiendas de conveniencia", dijo.

Los videos que muestran a personas, principalmente extranjeros, recogiendo casas japonesas baratas y convirtiéndolas en elegantes casas de huéspedes y cafés han ganado muchos seguidores en las redes sociales en los últimos años, pero Hall advirtió que no es tan fácil como parece.

"La verdad es que la mayoría de estas casas no van a ser vendidas a extranjeros, o que la cantidad de trabajo administrativo y las reglas detrás de él no son algo fácil para alguien que no habla japonés y lee japonés muy bien", dijo.

"No van a poder conseguir estas casas a bajo precio".

Muy poca gente

La población de Japón ha estado en declive durante varios años: en el último recuento de 2022, la población se había reducido en más de 800.000 personas desde el año anterior, hasta los 125,4 millones.

En 2023, el número de nuevos nacimientos cayó por octavo año consecutivo, alcanzando un mínimo histórico, según datos oficiales.

La tasa de natalidad de Japón ha rondado el 1,3 durante años, lejos del 2,1 necesario para mantener una población estable, y la semana pasada el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón dijo que el número de niños menores de 15 años había caído por 43º año consecutivo a un mínimo histórico de alrededor de 14 millones, a partir del 1 de abril.

Todo esto significa que el problema de demasiadas casas y poca gente parece que continuará durante algún tiempo.

Yuki Akiyama, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de la Ciudad de Tokio, afirma que las casas vacías ya han causado problemas en el pasado, por ejemplo, tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió en enero la península de Noto, en la prefectura central de Ishikawa.

La zona donde se produjo el seísmo estaba plagada de akiya, dijo, y supusieron tanto un peligro para los residentes durante la catástrofe como un reto para la reconstrucción posterior al terremoto.

"Cuando ocurre un terremoto o un tsunami, existe la posibilidad de que las casas vacías bloqueen las rutas de evacuación al derrumbarse y quedar destruidas", explicó.

Tras el seísmo, las autoridades tuvieron problemas para decidir qué propiedades dañadas podían limpiar debido a la falta de claridad sobre su propiedad, lo que supuso "un obstáculo para la reconstrucción", afirmó Akiyama.

En otras zonas rurales con una alta concentración de casas vacías, los akiya han paralizado el desarrollo, afirmó el profesor.

Con estas propiedades intactas, dijo, «el valor de la zona se reducirá porque es un lugar donde no se puede comprar y vender adecuadamente y no se puede hacer un desarrollo a gran escala».

"La gente pensará que este lugar no tiene valor, y el valor inmobiliario de toda la zona disminuirá gradualmente".

Akiyama ha ideado un programa de inteligencia artificial para predecir las zonas más vulnerables a la akiya, pero recalcó que el problema no es exclusivo de Japón: se ha visto en Estados Unidos y en algunos países de Europa.

Sin embargo, la historia arquitectónica y la cultura de Japón hacen que la situación sea especialmente grave.

Las casas japonesas no se valoran por su longevidad y, a diferencia de Occidente, la gente no suele ver ventajas en vivir en edificios históricos.

"En Japón, cuanto más nueva es la casa, más cara se vende", afirma.