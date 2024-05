Chris Pine se sincera sobre su lucha contra el acné: "Sé lo deprimente que puede ser"

Chris Pine en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca 2024 en Washington, DC. Crédito: Drew Angerer/AFP/Getty Images.

(CNN) -- Chris Pine tuvo que ser fuerte en Hollywood en medio de una lucha contra el acné al principio de su carrera.

En un episodio reciente del podcast "Happy Sad Confused", Pine dijo que tenía una "piel horrible" tanto cuando era adolescente como después de la universidad, y discrepó con el hecho de que el acné a veces puede considerarse como algo que solo sufren los adolescentes. En su caso, dijo, fue “tremendamente debilitante y realmente incapacitante emocionalmente”.

“Fue uno de los puntos más traumáticos de mi vida pero es mi historia”, afirmó.

La discusión fue provocada por el presentador del podcast, Josh Horowitz, que le preguntó a Pine cómo se sentía acerca de los comentarios que el director de casting de “The OC”, Patrick Rush, hizo el año pasado en el libro de 2023 de Alan Sepinwall, “Welcome to The OC: The Oral History”.

Allí, Rush reveló que Pine leyó el papel de Ryan Atwood para la serie, pero que su "piel realmente mala" en ese momento era "insuperable" para Rush. El papel de Atwood finalmente fue para el actor Ben McKenzie, quien protagonizó la serie durante su ejecución de 2003 a 2007.

Pine dijo con franqueza que sentía que Rush "no tenía que hablar de eso" en el libro.

"Puedo entender que querían tener gente bonita haciendo cosas bonitas y el acné grave no es lo ideal", dijo. "No quiero decir que estoy agradecido por no haberlo conseguido (...) pero estoy bien con eso".

Pine, por supuesto, está más que bien. Luego tuvo una exitosa carrera en Hollywood en la que interpretó al Capitán Kirk en la franquicia reiniciada de "Star Trek" y apareció en películas aclamadas por la crítica como "Don't Worry Darling" y "Hell or High Water".

Dijo que nunca olvidará la lucha que atravesó para llegar a este punto.

“Sé lo deprimente que puede ser y el tipo de tristeza a la que te puede arrastrar”, comentó. "Pero un día se pone mejor".