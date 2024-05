Rusia presume tanques occidentales sustraídos a Ucrania como trofeo de guerra 1:49

(CNN) -- El cambio en el lenguaje utilizado por el ejército de Ucrania en 72 horas de actualizaciones diarias cuenta la historia: "Combates defensivos en curso." "Empeorado significativamente." "Éxito táctico ruso."

Rara vez se escucha al alto mando de Kyiv sonar pesimista, pero su pronunciada trayectoria hacia el sur refleja el lugar grave en el que se encuentra Ucrania. Rusia no solo está avanzando lentamente en un lugar; parece estar avanzando en cuatro, a lo largo de la línea del frente.

Moscú sabe que el tiempo corre en su contra: en aproximadamente un mes, los US$ 61.000 millones de ayuda militar de Estados Unidos comenzarán a traducirse en que Ucrania tenga las armas por las que ha estado rogando. Entonces, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece estar arrojando todo lo que puede, sabiendo que la lucha probablemente solo se intensificará para sus fuerzas en el verano boreal que se avecina.

Primero, y lo más preocupante, es la frontera norte cerca de Járkiv, la segunda ciudad de Ucrania. Las fuerzas rusas han cruzado la frontera en múltiples ubicaciones y afirman haber tomado nueve aldeas. Su movimiento de 5 a 7 kilómetros dentro de Ucrania, en el área fronteriza sobre esa ciudad, Járkiv, es probablemente su avance más rápido desde los primeros días de la guerra. Rusia ha enviado cinco batallones a la ciudad fronteriza de Vovchansk, dijeron funcionarios ucranianos, que ha sido fuertemente golpeada por ataques aéreos durante el fin de semana.

La ciudad de Lyptsi está en riesgo, dicen algunos blogueros militares, y desde allí las fuerzas rusas podrían atacar Járkiv con artillería. Esto es una pesadilla para Kyiv por dos razones: en primer lugar, liberaron esta tierra de las fuerzas rusas hace 18 meses, sin embargo, fracasaron claramente en fortificar suficientemente el área para evitar que Moscú regresara con la facilidad con la que fueron expulsados.

Y en segundo lugar, Rusia puede volver a atar al ejército ucraniano sobrecargado con una presión constante y agotadora sobre Járkiv, infligiendo un costo con bombardeos crudos en un vasto centro urbano.

publicidad

Luego está el resto del frente, donde el progreso en la región de Járkiv ha sido reflejado por viejas y agotadoras luchas que de repente ven nuevos éxitos rusos. Esto debería ser la mayor preocupación para Kyiv, ya que sugiere un intento coordinado de avanzar en todas direcciones y dejar al presidente de ucrania, Volodymyr Zelensky, con opciones desagradables sobre dónde enviar recursos limitados y dónde, en última instancia, sacrificar.

Avanzando lentamente hacia el sur desde Járkiv, más cerca de Bakhmut, la ciudad de Chasiv Yar ha estado bajo una intensa presión, una altura valiosa sobre dos ciudades militares clave de Ucrania, Kramatorsk y Sloviansk, que podrían convertirse en un punto de presión exhaustivo durante el verano en las líneas de suministro de Kyiv. Netailove y Krasnohorivka, un poco más al sur, muestran que las fuerzas rusas están logrando más avances al oeste de Avdiivka, y amenazando otro centro clave: Pokrovsk. Si Ucrania comienza a retroceder más aquí, su control sobre los restos de la región de Donetsk podría estar en riesgo.

Y luego, durante la noche, Deep State Map, un grupo de análisis militar ucraniano, dijo que el pueblo sureño de Verbove estaba bajo una amenaza mayor, uno de los mínimos avances de la contraofensiva de verano de Kyiv del año pasado. En todos los aspectos, las noticias son malas: es una creciente calamidad.

La respuesta retórica de Ucrania ha sido reveladora. Sus líderes, por una vez, han dicho abiertamente lo mal que está la situación. Parecen estar reorganizando a los comandantes, lo cual no es algo que se haga en pleno calor de la batalla sin una razón desesperada. Hay críticas vocales por el fracaso en preparar y fortificar las regiones fronterizas del norte durante el último año. De hecho, a lo largo de gran parte de la línea del frente donde no hay combates activos, y en la retaguardia cercana a las líneas del frente activas, las fortificaciones parecen insuficientes, si no completamente ausentes. Puede ser que Kyiv haya creído tanto en su contraofensiva del verano pasado, que no haya considerado la posibilidad de malas noticias este verano.

El problema más grande de Kyiv es la atención global. Las declaraciones contundentes de ministros europeos, e incluso visitas de altos funcionarios de la administración Joe Biden en EE.UU., no pueden superar la fatiga o la idea de que ayudar a Ucrania a ganar es algo que los gobiernos ven estratégicamente necesario, en lugar de algo que sus ciudadanos exigen activamente. Se está convirtiendo en una guerra que el mundo desea que desaparezca, marginada por los horrores de Medio Oriente, exactamente cuando su resultado es más peligroso y vital para la seguridad europea.

Putin aprovechó el fin de semana para reorganizar parte de su gabinete, trasladando al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a un papel más procedimental como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y quizás alejándolo más del presupuesto de guerra. Un contador, Andrey Belousov, ocupará su lugar. Pero esto no necesariamente es un signo de represalia por fracaso, ni un reinicio: los mismos de siempre aún obtienen buenos puestos. Más bien parece un intento de economizar en Moscú, integrando la guerra más plenamente en la economía y preparándose para una batalla más prolongada.

Lo contrario está sucediendo en Occidente, donde la disfunción congresional que pausó los US$ 61.000 millones en ayuda de Estados Unidos ya ha causado estragos en el esfuerzo militar de Ucrania. Sus fuerzas están perdiendo ahora debido a ese retraso de seis meses en la llegada de municiones. Europa habla mucho sobre compensar la brecha, pero no puede hacerlo. Y Washington ahora estará en medio de la agitación de la campaña electoral antes de las elecciones estadounidenses en noviembre, justo cuando Kyiv necesita la certeza estadounidense más que nunca.

Las noticias no solo son malas, sino que empeoran a diario. El terreno en las líneas del frente se está secando, lo que nos lleva a la temporada de ataques. Rusia tiene un impulso como no se ha visto desde marzo de 2022. Ucrania se ve obligada a admitir qué tan mal está la situación. Gran parte del mundo puede estar cansándose de esta guerra, pero Putin no.