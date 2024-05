Canciller de México afirma que llegan más de 7.000 migrantes por día a la frontera sur

¿Cómo atender la crisis migratoria en el Darién? 3:28

(CNN Español) -- La canciller de México, Alicia Bárcena, dijo que a la frontera sur del país llegan 7.271 "migrantes irregulares" cada día. Además, informó este miércoles que hay un compromiso con Estados Unidos para que en la frontera norte no sobrepasen los 4.000 migrantes.

Actualmente más de 3.920 migrantes llegan a la frontera con Estados Unidos, según explicó Bárcena durante la presentación del Modelo Mexicano de Movilidad Humana.

En 2023 los cruces migratorios irregulares rompieron récords con 2.5 millones y 140.900 solicitudes de protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de acuerdo con un informe de la cancillería mexicana de este miércoles.

Durante la presentación, la canciller de México enfatizó que las "causas estructurales de la migración irregular incluyen la pobreza, la desigualdad, el desempleo y los efectos económicos del cambio climático".

Un día antes del informe en el que Bárcena presentó las nuevas cifras migratorias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay un "cauce legal" que está funcionando para que las personas puedan tramitar visas de trabajo para llegar a Estados Unidos.

"No fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente 1.500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces con estas medidas nos están ayudando para que no desborde el flujo migratorio".

López Obrador destacó que luego de "una crisis en la frontera norte en diciembre de 12.000 migrantes diarios" se logró reducir la cantidad de personas a un promedio de 6.000 en cuatro meses.

En diciembre, autoridades estadounidenses reportaron un promedio de siete días de más de 9.600 encuentros con migrantes cada día a lo largo de la frontera sur de EE.UU.