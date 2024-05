Los signos de Alzheimer estaban por todas partes, pero su cerebro mejoró

Simon Nicholls ha cambiado su vida para luchar contra los primeros síntomas del Alzheimer y poder estar al lado de sus hijos, entre ellos Sylver, de 3 años. (Simon Nicholls)

(CNN) -- El neurólogo preventivo Dr. Richard Isaacson miraba atónito las cifras del fax. Los biomarcadores sanguíneos que revelaban los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro de su paciente, el empresario Simon Nicholls de 55 años, , prácticamente habían desaparecido en tan sólo 14 meses.

"Tuve que recuperar el aliento. Fue un shock total: los análisis de sangre de su cerebro se habían normalizado", dijo Isaacson, director de investigación del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de Boca Ratón, Florida.

¿Era este sorprendente resultado obra de algún nuevo medicamento milagroso diseñado para combatir la demencia? En absoluto. Esta es una historia de determinación y agallas a la antigua usanza.

"Simon tenía una misión, como si la Parca mirara por encima de su hombro. Iba identificar sus miedos y patearles el trasero", dijo Isaacson.

Nicholls redujo su riesgo de desarrollar Alzheimer mediante cambios en su estilo de vida recomendados por Isaacson, como dieta, ejercicio, reducción del estrés y optimización del sueño, junto con algunos suplementos y medicamentos estratégicamente elegidos y recetados por su cardiólogo.

"Estaba muy preocupado", dijo Nicholls al corresponsal médico jefe de la CNN, el doctor Sanjay Gupta, en su nuevo documental "El último paciente con Alzheimer", que se emite en "The Whole Story with Anderson Cooper".

"Tengo un hijo de 3 y otro de 8 años. Es muy importante para mí, a medida que envejezco, intentar estar ahí para ellos en el futuro", dijo. "Hay muchos cambios en el estilo de vida que puedes hacer para, con suerte, lograr que la enfermedad retroceda y darte más tiempo, que es todo lo que necesitamos hasta que encontremos una cura".

Genes desafortunados

En lo que respecta a genética y demencia, Nicholls había sacado un número bajo. Era portador de dos copias del gen APOE4, una de cada progenitor, lo que puede multiplicar por diez el riesgo de desarrollar Alzheimer.

"Por desgracia, mi madre falleció a los 70 años de lo que creemos que era Alzheimer", explica Nicholls. "Durante los últimos 10 años de su vida, se quedó sentada en una silla, meciéndose, mientras tomaba unos 14 medicamentos. Preferiría tener un periodo de salud más largo y luego irme rápidamente", afirmó.

Sin embargo, no todas las personas con una o incluso dos copias de APOE4 desarrollan Alzheimer, lo que genera una oportunidad tentadora. ¿Puede una persona reducir su riesgo genético de padecer Alzheimer mediante su estilo de vida y diversas intervenciones médicas, sobre todo si se inician a tiempo, antes de que se produzcan demasiados daños?

Isaacson, quien también tiene antecedentes familiares de Alzheimer, cree que la respuesta es sí. En 2013 puso en marcha en Nueva York la primera clínica estadounidense dedicada a la prevención del Alzheimer, antes de trasladar su programa a Florida en 2021. Sus investigaciones han demostrado que seguir una docena o más de intervenciones sobre el estilo de vida, cuando se practican el 60% o más del tiempo, puede mejorar la función cognitiva, especialmente en las mujeres.

En la actualidad, científicos de todo el mundo investigan también el impacto en la cognición de cambios en el estilo de vida como una dieta sana basada en plantas, la reducción del estrés, el entrenamiento de fuerza, el ejercicio aeróbico y unos hábitos de sueño de calidad, conductas que Isaacson y su equipo describen en una reciente revisión publicada en Nature.

"No utilizo el término 'revertir'. No sé qué significa 'revertir' en el campo del Alzheimer", afirma Isaacson. "Pero los resultados que hemos visto con Simon y algunos otros pacientes en nuestra investigación son extremadamente emocionantes", agrega.

Cómo se entrelazan el corazón y el cerebro

El Alzheimer no es el único camino hacia una vida de memoria menguante e incapacidad para pensar, planificar e interactuar con los seres queridos.

La demencia vascular, el segundo tipo más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, puede estar causada por la aterosclerosis, una acumulación de placa en las arterias que puede provocar infartos de miocardio, derrames cerebrales, coágulos sanguíneos, etc., todo lo cual puede dañar aún más el cuerpo y el cerebro.

Los problemas cardíacos y sus consecuencias pueden propagarse en una familia a lo largo de generaciones, algo que Nicholls conocía muy bien.

"Toda mi familia sufrió un sinfín de infartos, y mi abuelo materno murió alrededor de los 50 años", explica. "Mi madre tuvo tres infartos, el primero a los 50 años, y luego un triple bypass antes de desarrollar demencia".

Según los expertos, ser portador del gen APOE4 aumenta aún más el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y demencia.

"Mi hermana tuvo tres infartos y, cuando yo tenía 40 años, me dijeron que tenía aterosclerosis, con una puntuación de calcio en las arterias coronarias ridículamente masiva, como de 1.500, y oclusiones en cerca del 96% de mis arterias". Un índice de calcio coronario normal es cero.

Para un hombre en la plenitud de la vida, la noticia fue demoledora. Los médicos trataron de revertir la acumulación de placa con cambios en el estilo de vida y estatinas, pero finalmente recurrieron a la cirugía, abriendo tres de las arterias de Nicholls con stents. También empezó a tomar un fármaco inyectable llamado evolocumab, diseñado para aumentar la capacidad del hígado de eliminar las lipoproteínas de baja densidad (LDL) "malas".

Era el momento de atender mi cerebro

Poco a poco, el corazón de Nicholls empezó a mejorar, pero las malas noticias no acabaron ahí. Un escáner cerebral detectó signos reveladores de daño vascular en el cerebro de Nicholls, que se produce cuando los vasos sanguíneos más pequeños carecen de oxígeno.

"Los médicos me dijeron que tenía demasiadas lesiones en la materia blanca. Me dije a mí mismo que, puesto que ya tenía el corazón más o menos bajo control, había llegado el momento de centrarme en el cerebro", explica Nicholls.

En enero de 2023, Nicholls se convirtió en el participante número 34 de un novedoso ensayo clínico en el centro de Isaacson en Florida. El ensayo está diseñado para descubrir factores de riesgo cognitivo y contrarrestarlos con un plan de ataque personalizado. (Divulgación completa: soy el participante nº 20 en el mismo ensayo; puede leer sobre mi experiencia aquí).

Como parte del ensayo, Nicholls se sometió a una batería de pruebas, entre ellas un análisis de sangre único que puede rastrear los niveles de amiloide, tau y otros biomarcadores distintivos de la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones degenerativas. Los depósitos de amiloide pueden empezar a acumularse en el cerebro décadas antes de que aparezcan los síntomas, incluso entre los 30 y los 40 años.

"La primera prueba de Simon arrojó un resultado de 70 puntos. Cualquier resultado superior a 58 era positivo para amiloide en el cerebro", explica Isaacson. "Los resultados respaldaban el escáner PET de amiloide que Simon se había hecho en 2019, donde podía ver la placa en su cerebro".

10.000 pasos al día: "Soy muy constante”

La primera intervención consistió en administrar a Nicholls tirzepatida (el principio activo de los medicamentos Mounjaro y Zepbound), uno de los nuevos fármacos inyectables que suprimen el apetito estimulando las hormonas que controlan los niveles de azúcar en sangre.

Al mismo tiempo, se animó a Nicholls a intensificar su actividad física incorporando entrenamiento de fuerza tres veces por semana y añadiendo entre 45 y 60 minutos diarios de ejercicio de zona 2, en el que se camina a paso ligero, se corre, se trota o se monta en bicicleta a una frecuencia cardiaca del 60% al 70%.

"Me encanta salir a caminar todas las mañanas al amanecer durante una hora y media con un podcast. Doy 10.000 pasos o más cada día. Soy muy constante", dice Nicholls. "También hago un entrenamiento muy lento de cuerpo entero con pesas tres veces a la semana durante una hora".

Evitar el azúcar, los edulcorantes artificiales, el alcohol y los alimentos ultraprocesados es imprescindible, al igual que seguir un plan de alimentación basado en plantas, como la dieta mediterránea.

"Cuando vi a Simon por primera vez, tenía un poco de barriga, como la mayoría de los hombres de 50 años", dice Isaacson. "Cuando lo vi a las nueve semanas, me quedé boquiabierto. Estaba totalmente en forma, incluso musculoso".

"En esas nueve semanas, había perdido más de 9 kilos, aproximadamente el 80% de esa grasa, y había ganado músculo, lo cual era excelente", añadió Isaacson. "Casi no le reconocí".

La pérdida de peso y el aumento de masa muscular redujeron los niveles de azúcar en sangre en ayunas de Nicholls, poniendo fin a su marcha hacia la diabetes, mientras que algunos ajustes en su medicación para el colesterol optimizaron aún más sus cifras de colesterol bueno y malo.

En agosto de 2023, llegó el momento de repetir el análisis de sangre para detectar amiloide. Para entonces, la empresa que administra las pruebas había añadido una medición de tau, otro signo distintivo clave del Alzheimer, la demencia del lóbulo frontal y la enfermedad de cuerpos de Lewy.

"La puntuación de la probabilidad de amiloide de Simon en la nueva prueba APS2 había bajado a 53, lo cual era fenomenal", afirma Isaacson. "Pero seguía siendo positivo, ya que se considera que cualquier cosa entre 48 y 100 refleja una alta probabilidad de placas cerebrales amiloides en un escáner cerebral".

Apretar los tornillos

Ahora que se habían abordado las grandes preocupaciones del colesterol, la insulina, la dieta, el ejercicio y la masa grasa, era el momento de "apretar los tornillos", dijo Isaacson, con recomendaciones personalizadas basadas en la biología de Nicholls.

"Optimizamos los niveles de ácidos grasos omega-3 de Simon, lo que es especialmente importante para las personas con APOE ε4, ya que necesitan más omega-3. También añadimos vitaminas del complejo B para controlar el colesterol, la insulina y el ejercicio. También añadimos vitaminas del complejo B para controlar la elevada homocisteína en su sangre", dijo Isaacson. "Sin embargo, no daríamos vitaminas del complejo B a nadie que no tuviera niveles elevados de homocisteína".

La homocisteína elevada, que es un aminoácido utilizado por el organismo para fabricar proteínas, es un factor de riesgo de atrofia cerebral, deterioro cognitivo y demencia. Un ensayo controlado aleatorizado de septiembre de 2010 descubrió que la suplementación ralentizaba la atrofia cerebral en personas con deterioro cognitivo leve.

Mientras tanto Nicholls, un ávido investigador al que le encanta leer revistas médicas, añadía algunas intervenciones propias.

"Tengo salas de vapor y sauna en casa, hago mucho de eso, me encanta", afirma. "He probado las zambullidas en agua fría, y tengo listas de cosas que hacer que saco de los podcasts, desde caminar hasta dormir, pasando por la gratitud, el yoga o las rutinas de sueño".

"Pero hay una cosa que hago con la que el doctor Isaacson no está de acuerdo: Me pongo inyecciones de células madre dos veces al año", añadió Nicholls. "Lamentablemente, tengo artritis en las manos, y eso definitivamente se siente mejor cuando uso células madre, y me gusta pensar que también pueden estar ayudando a mi cerebro".

Quedaba otro gran problema por resolver: El sueño de Nicholls, o la falta de sueño, que según los estudios puede acelerar el deterioro cognitivo y el Alzheimer.

Con negocios en todo el mundo, Nicholls es un viajero frecuente con un "sueño terrible" debido al jet lag y al insomnio. "También soy de los que se preocupan", confiesa.

La adición de un medicamento aprobado para el insomnio ayudó, "pero Simon realmente necesita abordar su sueño mejorando su higiene del sueño con un horario más regular", dijo Isaacson.

Un resultado increíble

En Halloween de 2023, llegó el siguiente resultado del APS2. Sorprendentemente, Nicholls había reducido la cantidad de amiloide y tau en su sangre a 40: daba negativo en las pruebas de sangre para detectar signos de Alzheimer.

Impactado y asombrado, Isaacson se mantuvo escéptico. "Fui muy cauto, no prometía demasiado, necesitaba volver a hacer la prueba".

Unos días antes de Navidad llegaron los resultados de la repetición de la prueba. Cuando también dio un resultado negativo de 40, Isaacson decidió decírselo a Nicholls en persona.

"El Dr. Isaacson condujo todo el camino desde Boca Ratón a Miami emocionado, muy feliz", dijo Nicholls. "Caminamos juntos por una playa y estábamos extasiados de haber podido pasar de positivo a negativo para amiloide".

Aunque Nicholls está extasiado por las mejoras, también es muy humilde sobre sus esfuerzos por mejorar su salud.

"Realmente no soy muy cumplidor. Cumplir es terriblemente difícil, ¿verdad? Claro que quiero tomarme una cerveza o una hamburguesa o alguna tontería. Me encantan los ositos de gominola y comer porquerías", dice.

"Me ha ayudado tener unos médicos estupendos que me ayudan, pero para ser sincero, mi mayor motivación son mis hijos", añadió Nicholls. "Me encantaría ver a mis hijos casarse y tener sus propios hijos, y para ello tengo que esforzarme para mantenerme como estoy ahora".

Niveles de amiloide aún más bajos y un hipocampo más grande

Parece que Nicholls va por buen camino hacia ese objetivo. En marzo, su puntuación APS2 había descendido a 25, una cifra increíblemente baja.

No sólo la sangre de Nicholls era negativa para amiloide y tau, sino que la prueba sugería que su amiloide cerebral podría ser normal, sin signos distinguibles de la enfermedad. Sin embargo, la única forma de demostrarlo definitivamente sería repetir la PET de amiloide, según Isaacson.

"Lo que realmente hizo bajar su puntuación fue el valor de amiloide", dijo Isaacson. "Se normalizó en .101, que es como extremadamente bueno. Eso no es materia de discusión; para el amiloide, .101 o más es normal".

Aún más sorprendente: los escaneos de volumen cerebral mostraron que el hipocampo, el diminuto órgano con forma de caballito de mar responsable de la memoria, había aumentado de volumen en el cerebro de Nicholls desde que empezó la intervención.

En las primeras fases del Alzheimer, el hipocampo pierde tejido rápidamente y luego se atrofia a medida que avanza la enfermedad.

A pesar de estos sorprendentes resultados, Isaacson sigue siendo prudente. Al fin y al cabo, se trata de una sola persona, y no se han reproducido resultados similares en una muestra más amplia y controlada, ni se han publicado en una revista revisada por expertos.

"No creo en el término 'revertir' porque no sé qué ocurrirá si la persona deja de hacer la intervención", afirma Isaacson. "Tampoco sé si el cerebro podría normalizarse durante un breve periodo de tiempo y luego, cinco años después, ponerse al día. Hasta que no tenga más datos, no creo que 'revertir' sea la palabra adecuada".

Eso no impide su asombro ante los resultados y su gratitud a Nicholls por su dedicación continua al estudio y a las intervenciones personalizadas.

"Todavía no me lo creo. Ya lo había visto antes, pero sólo en personas que toman medicamentos anti amiloides", dijo Isaacson. "Cuando trabajas toda tu carrera y todo el mundo te dice: 'No es posible hacer esto', y luego lo ves, bueno, sigo sintiéndome humilde y asombrado".

