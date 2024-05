Reportan gripe aviar en trabajador agrícola de Michigan expuesto regularmente a ganado infectado

El riesgo epidemiológico del contagio del ganado por la gripe aviar H5N1 1:20

(CNN) -- Un caso de influenza H5, también conocida como influenza aviar o gripe aviar, en un trabajador agrícola en Michigan que estuvo expuesto regularmente a ganado infectado, fue confirmado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Es el segundo caso reportado como parte de un brote actual del virus en aves y ganado en todo el país y el tercer caso de gripe aviar reportado en una persona en EE.UU. Sin embargo, los funcionarios de salud enfatizaron el miércoles que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

La persona estaba siendo monitoreada para detectar el virus debido a su exposición a ganado infectado, dijeron los CDC en un comunicado de prensa el miércoles. Un hisopo nasal dio negativo para influenza en el Departamento de Salud estatal y, luego, en los CDC, pero un hisopo ocular dio positivo. La persona informó solo síntomas oculares y se ha recuperado.

Los síntomas oculares como enrojecimiento, hinchazón y lagrimeo también fueron los únicos reportados en el caso humano anterior de este brote, en un trabajador de una granja lechera en Texas. Ese hombre tomó medicamentos antivirales y se recuperó sin problemas duraderos.

"No es inesperado que las pruebas exhaustivas identificaran una infección humana", dijo el miércoles el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan en un comunicado de prensa. "La información hasta la fecha sugiere que se trata de una infección esporádica, sin ninguna propagación asociada de persona a persona".

El trabajador agrícola de Michigan fue una de las aproximadamente 170 personas inscritas en un programa de monitoreo activo en el que recibían un mensaje de texto del Departamento de Salud estatal todos los días preguntándoles sobre posibles síntomas. Cuando la persona indicó la presencia de síntomas, los trabajadores de salud pública tomaron muestras, les ofrecieron medicamentos antivirales y a sus contactos cercanos y los instaron a aislarse.

Los CDC recibieron las muestras el martes e informaron los resultados de las pruebas a los funcionarios de salud de Michigan esa noche, dijo el Dr. Nirav Shah, subdirector principal de los CDC.

"Este caso no fue inesperado", dijo Shah el miércoles, enfatizando los esfuerzos continuos de la agencia para ayudar a las granjas a prepararse para la propagación del virus. “No cambia nuestra evaluación del riesgo en general. Sin embargo, lo que sí hace es reforzar el mensaje que los CDC han estado emitiendo desde finales de marzo, que es que las entidades involucradas en esto (ya sean Departamentos de Salud locales, granjas, trabajadores agrícolas y organizaciones de trabajadores agrícolas) deben estar alerta, pero no nos alarmamos por estos acontecimientos.

"No hemos visto evidencia de otros casos en esta área ni en ningún otro lugar en ninguno de nuestros sistemas de monitoreo, y mucho menos evidencia de transmisión de persona a persona", dijo. “Y esto es tranquilizador, pero el trabajo de la salud pública no está hecho. En los próximos días, tendremos información adicional sobre la secuencia genómica o la huella digital del ADN de este virus en particular. Y podremos compararlo con el virus de las vacas infectadas en Michigan, así como con el virus del caso humano anterior en Texas”.

El hecho de que la muestra nasal dio negativo mientras que el hisopo ocular fue positivo también es, “en cierto sentido, tranquilizador”, dijo Shah, ya que indica una probabilidad reducida de que el virus se propague a través de la respiración.

Aunque se han encontrado restos del virus en muestras de productos lácteos comprados en tiendas de comestibles, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. "continúa afirmando nuestra evaluación de la seguridad del suministro comercial de leche", dijo el Dr. Don Prater, director interino del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la agencia, este miércoles.

“Hasta la fecha, la totalidad de la evidencia, incluidos estudios sobre la efectividad de la pasteurización contra múltiples patógenos, estudios recientes sobre la efectividad de la pasteurización de [la influenza aviar altamente patógena] y de los huevos a temperaturas más bajas que las generalmente utilizadas en los productos lácteos, y los resultados negativos en la venta al por menor de las muestras, hasta la fecha: continúan indicando que el suministro comercial de leche es seguro. También seguimos desaconsejando encarecidamente el consumo de leche cruda” o leche que no haya sido pasteurizada.

Las pruebas con un virus sustituto en carne molida encontraron algo de virus vivo en hamburguesas cocinadas a 120 grados o poco hechas, pero estaba presente en “niveles muy, muy reducidos”, según Eric Deeble, asesor principal en funciones para la Influenza Aviar Altamente Patógena del Departamento de Agricultura de EE.UU., y no está claro si sería suficiente para enfermar a alguien.