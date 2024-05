Empiezan los alegatos finales en el juicio contra Trump 3:42

(CNN) -- Los alegatos finales en el histórico juicio penal contra Donald Trump por pago por silencio ocurren este martes. La jornada comenzó con la intervención del abogado del expresidente, Todd Blanche, que se dirigió al jurado durante menos de tres horas e insistió en la inocencia de Trump.

Posteriormente hablará Joshua Steinglass, el representante de la fiscalía, quien dijo que esperaba dirigirse al jurado durante 4 horas.

Donald Trump se encuentra en el tribunal durante los alegatos finales. El exmandatario se ha declarado inocente de los 34 delitos de falsificación de registros comerciales.

Estos son algunos puntos destacados de la jornada hasta el momento.

"El presidente Trump es inocente": Blanche reiteró el argumento que esgrimió al inicio del juicio. “Él no cometió ningún delito y el fiscal de distrito no cumplió con su carga de la prueba, punto. La evidencia está toda ahí".

Quiénes no testificaron: durante el testimonio del exabogado de Trump Michael Cohen, varias personas clave que fueron mencionadas no testificaron. Estos son los nombres que Blanche mencionó:

Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump.

Keith Schiller, exguardaespaldas de Trump.

Dylan Howard, editor del National Enquirer.

Sobre Michael Cohen: Blanche criticó el testimonio de Cohen. "Eran mentiras. Pura y simplemente". Estas son algunas cosas que Blanche dijo sobre Cohen:

Para declarar culpable a Trump, Blanche dijo que el jurado tendría que determinar que hubo registros falsificados en la documentación y que Trump tuvo intención de defraudar. "Los registros no eran falsos y no hubo intención de defraudar", dijo.

Señaló que todas las facturas fueron presentadas por Cohen. "No se puede condenar al presidente Trump por ningún delito más allá de una duda razonable con base en las palabras de Michael Cohen", dijo Blanche.

Argumentó que Cohen hizo trabajo legal en 2017 porque había un acuerdo de anticipo, señalando el otro acuerdo de anticipo que Cohen tenía como consultor ese mismo año. Blanche también dijo que Cohen mintió acerca de que no hubo un anticipo, ya que hubo un acuerdo verbal.

“Cohen les mintió”, dijo Blanche, refiriéndose a que Cohen afirmó en un interrogatorio directo que hizo un trabajo mínimo para Trump en 2017, pero también reconoció múltiples tareas en las que trabajó.

Trump no tuvo nada que ver con los cheques: Blanche alegó que Trump, que en ese momento estaba en la Casa Blanca, estaba muy ocupado y no conocía los detalles de cada cheque. Dijo que los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., firmaron conjuntamente algunos de los cheques, y la exasistente de la Casa Blanca, Madeleine Westerhout, testificó que a veces Trump revisaba los cheques, pero otras no.

Los pagos de Cohen fueron revelados: Blanche recordó al jurado que la Organización Trump informó los pagos a Cohen desde el fideicomiso y la cuenta personal de Trump en una presentación 1099 al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). "Esto no tiene nada de criminal, es la forma en que se supone que debe hacerse", afirmó. Blanche agregó que Jeffrey McConney, excontralor de la Organización Trump, conservó los documentos escritos a mano sobre los reembolsos a Cohen del director financiero de la organización, Allen Weisselberg.

Acuerdo con Karen McDougal: Blanche argumentó que el acuerdo de la exmodelo Karen McDougal no era una historia de "atrapar y matar" porque no quería que se publicara, por lo que no podría influir en las elecciones de 2016.

Recuerde: McDougal dijo que tuvo una aventura de un mes con Trump en 2006 y que el National Enquirer le pagó US$ 150.000 para que guardara silencio al respecto. Trump negó el asunto.

Acuerdo con Stormy Daniels: Blanche dijo que Cohen "tomó la decisión de pagar esos US$ $130.000 a la Sra. Daniels y no se lo contó al presidente Trump porque sabía que podría obtener crédito por hacer algo para ayudar al presidente Trump en algún momento posterior". Añadió que “no había manera” de que Trump supiera sobre el pago en ese momento.

Además, a través de mensajes de texto entre el exeditor del National Enquirer, Dylan Howard, y la entonces manager de Daniels, Gina Rodríguez, Blanche intentó demostrar que Howard no era parte de la conspiración.

El abogado de Trump concluyó su argumento final enfocándose en la historia de la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels y tratando de desacreditar el testimonio del exabogado de Trump, Michael Cohen.:

La situación de Daniels comenzó como “una extorsión”, dijo Blanche. "Al final del día, lo que realmente sucedió es que alguien le ofreció más dinero a la señora Daniels. Alguien se ofreció a pagar sus honorarios legales si salía del acuerdo de confidencialidad que firmó con el señor Cohen".

Dijo que Daniels y su representante en aquella época, Gina Rodríguez, “aprovecharon una oportunidad” después de que salió la cinta de "Access Hollywood" en octubre de 2016. Agregó que el editor del National Enquirer, Dylan Howard, le dijo a Rodríguez en mensajes de texto que creía que David Pecker pagaría por la historia de Daniels.

Trump nunca pensó que la historia de Daniels le costaría la campaña presidencial de 2016, argumentó Blanche.

Blanche alegó que los fiscales llamaron a Daniels al estrado de los testigos "para tratar de inflamar sus emociones, lo hicieron para tratar de avergonzar al presidente Trump".

La defensa del expresidente describió por qué pensaba que tenía sentido que Cohen hiciera el pago de US$ 130.000 para mantener su silencio, mientras buscaba un trabajo con Trump, ya fuera dentro o fuera de la Casa Blanca.

Dijo que Trump nunca firmó el acuerdo de Stormy Daniels y le dijo al jurado que lo que Trump sabía al respecto procedía de una fuente: Cohen.

Desacreditar a Cohen: Blanche se centró en el momento del contrainterrogatorio que involucraba el testimonio de Cohen sobre la llamada telefónica del 24 de octubre de 2016 al teléfono del exguardaespaldas de Trump, Keith Schiller. Dijo que la llamada no se trataba de la situación de Daniels, sino de un adolescente que había estado acosando a Cohen durante días. También dijo que los fiscales omitieron el contexto clave entre Cohen y Schiller cuando mostraron los registros telefónicos al jurado.

"Los presentamos como prueba y ahora ya sabes lo que pasó", comentó Blanche.

"¿Existe la misma prueba absoluta de mentiras para cada cosa que ese hombre les dijo? No, no, no la hay. Para eso, tenemos lo que se llama un juramento", dijo Blanche.

Cohen mintió: Blanche recalcó que Cohen “mintió repetidamente bajo juramento” y mintió a las personas en su vida, incluidas su esposa y su banquero.

"Es literalmente como el MVP de los mentirosos", dijo Blanche.

Duda razonable: Blanche presentó al jurado 10 razones por las que deberían tener una duda razonable:

Michael Cohen creó las facturas. No hay evidencia de que Trump supiera que se enviaron las facturas. No había "absolutamente" ninguna prueba de intención de defraudar. No hubo intento de cometer u ocultar otro delito. No hubo "absolutamente" ningún acuerdo para influir en las elecciones de 2016. La American Media Inc. (AMI) habría publicado la historia del portero [de la Trump World Tower] sin importar si fuera cierta. Karen McDougal no quería que se publicara su historia. La historia de Stormy Daniels ya era pública en 2011. Hubo manipulación de pruebas. Michael Cohen. "Él es la encarnación humana de la duda razonable".

¿Qué sigue en el juicio?

Argumentos finales: Los abogados de la defensa y de la acusación darán cada uno un alegato final apelando al jurado que pronto considerará el caso.

Instrucción al jurado o cargo al jurado: el juez instruye al jurado sobre los cargos que debe considerar contra el acusado y las leyes que rigen sus deliberaciones.

Deliberación del jurado: un panel de 12 jurados considera las pruebas presentadas en el juicio y los cargos contra el acusado. El jurado deberá ser unánime en su decisión. El jurado puede comunicarse con el tribunal y hacer preguntas sobre el caso al tribunal a través de notas escritas a mano.

Veredicto: el jurado notificará al tribunal que ha llegado a un veredicto. Luego, el veredicto se leerá en el tribunal y se encuestará a los miembros del jurado para confirmar que el veredicto leído en el tribunal refleja su propio voto.

Sentencia: si el jurado llega a un veredicto de culpabilidad, el juez sentencia al acusado, generalmente después en una audiencia de sentencia en una fecha posterior.