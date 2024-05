SURA anuncia su salida del sistema de salud de Colombia 1:8

(CNN Español) -- Más de 5,3 millones de afiliados de la aseguradora Sura, que forma parte de las entidades promotoras de salud (EPS) de Colombia, se sorprendieron este martes con el anuncio de la compañía de solicitar autorización al Gobierno de Gustavo Petro para dejar de prestar servicios argumentando desfinanciación y agotamiento de su patrimonio.

“A todos los colombianos queremos comunicar la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía”, señaló Juana Francisca Llano, presidenta de Sura, en una rueda de prensa.

Según explicó Llano, Sura, que atiende al mercado colombiano desde hace más de 30 años, evaluó la decisión anunciada durante varios meses y se lo advirtió al Gobierno desde febrero desde 2023.

Luego de la rueda de prensa de Sura, el Gobierno colombiano reconoció en un comunicado que desde 2023 mantiene reuniones con las EPS “para explorar soluciones que permitan atender la crisis del sistema de salud”.

“El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad. En Sura hemos perdido entre el año 2022-2023, 360 mil millones de pesos (US$ 93.378.168) lo que agotó nuestro patrimonio”, indicó Llano.

Asimismo, agregó que la crisis financiera que hoy enfrenta Sura es reflejo de una situación crítica que enfrenta todo el sistema de salud en Colombia.

En la rueda de prensa, la aseguradora informó que hasta que el gobierno colombiano, a través de la Superintendencia de Salud, no apruebe esta solicitud de plan de retiro, la atención a sus clientes no se verá afectada.

Cómo sería el desmonte progresivo

La solicitud de desmonte voluntario y progresivo es un mecanismo jurídico previsto en las leyes colombianas y que tiene unos términos. Una vez radicada la solicitud de autorización de retiro ante la Superintendencia de Salud, la entidad tiene 65 días hábiles para responder. De aprobarse, se iniciaría el desmonte de manera ordenada y escalonada, según el plan que presentó la compañía este martes junto a su solicitud.

Sobre el tema, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, dijo que la entidad que dirige está verificando que los documentos presentados por Sura estén en orden para iniciar el trámite de estudio.

Qué más ha dicho el Gobierno

Tras conocerse la decisión de Sura, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado en el que, además de garantizar la prestación de los servicios de la aseguradora durante el tiempo que dure el trámite del retiro, negó su responsabilidad en la crisis y deterioro actual del sistema de salud colombiano denunciada por Sura.

El Gobierno colombiano asegura que la decisión de Sura y de otras entidades promotoras de salud de cesar operaciones solo demuestra la urgencia de establecer un nuevo modelo de salud.

La administración de Petro propuso una reforma de salud que no ha podido salir adelante en el Congreso, que lo archivó en abril pasado.

Esta propuesta de Petro plantea un sistema de salud con mayor control estatal, menor participación del sector privado y un esquema con énfasis en la salud preventiva apoyado en centros de atención primaria en las regiones más apartadas del país.

“No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años y no se debe a situaciones coyunturales recientes. El sistema de salud requiere una transformación inmediata que asegure una atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción alguna. No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS. El Gobierno Nacional ha asegurado cada obligación financiera a las EPS”, señala el comunicado de la Presidencia emitido este martes.

Qué pasará con los afiliados

Según explicó Pablo Otero, gerente general de Sura, de llegar a ser aprobada la solicitud de desmonte voluntaria, el Ministerio de Salud cuenta con unos mecanismos definidos y le corresponderá a la Superintendencia de Salud la evaluación de las capacidades de las EPS existentes, su presencia en el territorio y las necesidades de los pacientes para así determinar a qué EPS deberá trasladarse cada usuario.

“Ofrecemos que esa asignación y ese acompañamiento sea de manera ordenada y podamos acompañar a nuestros afiliados en las continuidades de la atención en la EPS que se receptora”, aseguró Otero.

Sin embargo, entre algunos afiliados ya reina una sensación de incertidumbre frente a lo que pueda pasar de llegarse a concretar el retiro de Sura del sistema de salud.

Así lo expresó a CNN Rafael Cabrera, de 82 años, cliente de Sura en Bogotá desde hace más de 15 años. “Esto es fuerte para mí, en todos estos años no he tenido queja de la atención de Sura y me preocupa mucho qué pueda pasar ahora. Ojalá el mismo Gobierno transe algo con Sura, porque uno piensa, ¿cómo va a echarse más de 5 millones de pacientes encima sin tener claro dónde va a recibirlos?, es grave”.

Una preocupación que comparte Jackeline Ruiz, también usuaria de esta EPS: “Una tristeza la verdad esta situación, y no solo para nosotros los pacientes. Por casualidad estaba en Sura cuando se supo la noticia y la médico internista me pidió disculpas porque me atendió 20 minutos más tarde. Se puso a llorar en mi presencia, me dijo que llevaba 17 años en Sura, que había mucho personal bueno laborando y sin saber bien qué va a pasar”.

Otras reacciones

La salida de Sura se suma a las recientes intervenciones forzosas por el Gobierno a Sanitas, a comienzos de abril, la segunda más grande del país, así como a la de la Nueva EPS, la entidad más grande del sector y de carácter mixto.

Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de pacientes en todo el país, señaló en un comunicado que es inminente “el desplome del sistema de salud como consecuencia de la improvisación y negligencia del Gobierno nacional”, al tiempo que hicieron un llamado para que el Ejecutivo convoque a una mesa de trabajo con todos los actores del sector.

“Exigimos que se proteja y garantice el derecho fundamental a la salud que desde ya está siendo vulnerado”, afirmó la organización.

El exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, dijo a CNN que la decisión de Sura es grave y tiene profundas consecuencias.

“Significa que el sistema de salud de Colombia, como lo conocemos, está llegando a su fin. La EPS Sura fue por mucho tiempo no solo la mejor del país, sino también un ejemplo, un símbolo podríamos decir, de las bondades de la alianza público-privada sobre la que se sustentaba el sistema de salud. Tristemente significa también que los problemas de atención en salud van a seguir creciendo. Estamos ante la peor crisis del sistema en 30 años”.

“No hay un plan B, una alternativa razonable para reemplazar las EPS”, puntualizó.

Según argumentó Gaviria, todos los sistemas de salud enfrentan problemas de sostenibilidad y financieros, para lo cual deben implementarse medidas que permitan su funcionamiento, algo que, en su opinión, el actual gobierno no ha hecho.

“Este gobierno se desentendió del problema. Apostó todo a una reforma fracasada. Subestimó la gravedad de la crisis y parece seguir en negación. Las crisis de salud, que son crisis de oferta (servicios que se cierran, medicamentos que no se entregan, citas que se cancelan, cirugías que se aplazan, etc.) no ocurren súbitamente. Se van profundizando día a día. Pero eso es lo que tendremos, un empeoramiento gradual y progresivo de la atención en salud en Colombia”, agregó Gaviria.

Por su parte, el también exministro de Hacienda de Gustavo Petro y profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo, afirmó en su cuenta de X que la decisión de EPS Sura demuestra que se hace urgente un diálogo con las EPS y demás actores para buscar soluciones a los problemas del sistema de salud colombiano.

Según indicó la presidenta de EPS Sura, en su rueda de prensa de este martes, aunque la solicitud de retiro voluntario del sistema de salud es una decisión ya tomada, mantienen la disposición de seguir dialogando con el Gobierno.

“Esta es una compañía que siempre está dispuesta a conversar con todos los actores, siempre vamos a estar dispuestos a conversar, lo importante es que realmente nos concentremos en crear, en mantener, en crear y mantener un sistema de salud público sostenible”, declaró Juana Francisca Llano.