Así han evolucionado la economía y los salarios de México con AMLO

¿Por qué la fortaleza del peso mexicano genera debate? 1:00

(CNN Español) -- El desempeño de la economía en México durante los cinco años que lleva el gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha sido de claroscuros: el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 8,5% en 2020, en medio de la pandemia de covid-19, pero de allí ha comenzado a recuperarse, al tiempo que los salarios han registrado un crecimiento por arriba de la inflación.

En 2019, primer año del gobierno de López Obrador, el PIB cayó 0,3%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La directora de la organización Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Valeria Moy, y el director de Estudios Económicos de Citibanamex, Iván Arias, coinciden en señalar que esto se debió a decisiones del actual gobierno en su comienzo.

“Arrancamos el sexenio con una ligera recesión, esta caída de 0,3% del PIB asociada en gran medida a la caída en la inversión que hubo en ese año en respuesta a factores de incertidumbre que generaron decisiones de esta administración, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, dice Arias.

El proyecto del aeropuerto de Texcoco, que se dio a conocer como Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), había nacido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). López Obrador se había manifestado en contra de esa iniciativa desde su campaña presidencial y luego llamó a una consulta para cancelar la obra y emprender otra en su lugar.

La fuerte caída pandémica

Arias explica que si bien la pandemia golpeó a todos los países, en México esto fue mayor, ya que el PIB cayó más del doble del promedio mundial. El especialista señala que esto se debió en gran medida a la decisión del gobierno de no implementar estímulos fiscales para las empresas. “Con esa decisión no se deterioraron mucho las finanzas públicas, pero el choque lo sufrieron mucho las empresas, los sufrieron muchos los hogares”, indica.

La caída mundial del PIB en 2020 fue de 3,1%, según el Banco Mundial. En la región de Norteamérica específicamente, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cifra ascendió a 3,5%.

La recuperación a partir de 2021 y el auge de inversión

En 2021, el PIB de México creció 5,7%; en 2022, el incremento fue de 3,9%, y en 2023, 3,2%, de acuerdo con el Inegi.

“La recuperación fue lenta, tuvimos un gran jalón que nos dio Estados Unidos en términos de exportaciones, de turismo, de remesas, pero sí reconocería que el crecimiento en 2023, que es mayor al esperado, sí se asoció más a factores internos: un gasto público que había estado muy contenido en años anteriores y que ya empezó a moverse desde el año pasado, la generación de empleos, sumado a las revisiones salariales y que han generado un crecimiento más fuerte del consumo”, explica Arias.

Moy subraya que, si se toma la expectativa de crecimiento para este año del Banco de México, de 2,8%, la tasa de crecimiento anual en este sexenio sería de 1,1%, que es inferior a la de sexenios anteriores. La directora del Imco precisa que durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000) la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3,6%, y con Peña Nieto, de 1,9%.

La previsión de crecimiento de 2,8% para 2024 está en línea con el pronóstico de octubre pasado del FMI, que proyecta una expansión mundial de 2,9% este año, levemente menor respecto de 2023 y 2022, cuando el indicador se cifró en 3% y 3,5%, respectivamente.

En cuanto a inversión, Moy señala que después de la caída en 2019, la recuperación en este rubro continuó hasta 2023. “El año pasado vimos ya un boom de inversión muy impresionante, hay quien dice que es por el nearshoring, pero más bien es por la economía local preparándose para el nearshoring, el mejor ejemplo son los parques industriales que ya se están preparando”, abunda.

Moy resalta que la inversión se ha recuperado a tal punto que ya tiene un desempeño mucho mejor que el que tuvo el sexenio pasado. Con Peña Nieto esta cayó 2% y en el actual gobierno ha crecido 20%.

El crecimiento real de los salarios

En cuanto a los salarios, en 2019 estos se ubicaron en la zona de la frontera norte en el equivalente a US$ 10,5 por día, mientras que en el resto del país fue de US$ 6,1, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Para 2024, llegaron a US$ 22,28 en la frontera norte y a US$ 14,7 en el resto del país.

Arias destaca el crecimiento de los salarios por arriba de la inflación. “Por ejemplo, si consideramos los salarios en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), en el sexenio anterior crecieron en promedio 0,4%, en términos reales cada año, y desde 2000 habían tenido un crecimiento de 1,1 o 1,2%, y en este sexenio el crecimiento promedio ha sido de 3,3%”, detalla.

El analista de Citibanamex reitera que este crecimiento ha representado una mejoría en los ingresos de los hogares, pero apunta que hacia adelante podría haber menos espacio para seguir con incrementos de ese nivel sin que se genere mayor inflación o menor generación de empleo.

Este artículo fue originalmente publicado en marzo de 2024