¿Cuánto cobra el presidente de México y cuánto cobran los ministros?

(CNN Español) -- Este domingo México decidirá quién dirigirá al país por los siguientes seis años. La persona que llegue a la presidencia no gobernará sola, estará acompañada de los secretarios que conformarán su gabinete, quienes pondrán en marcha el rumbo que les marque para la nación en materia económica, social, de seguridad y más.

¿Alguna vez te has preguntado cuánto ganan por gobernar el presidente y sus ministros?

El salario aprobado para el presidente en 2024

Para 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó al presidente ―actualmente Andrés Manuel López Obrador― un ingreso mensual bruto (antes de la retención de impuestos y deducciones personales) de unos US$ 11.150 (186.093 pesos mexicanos).

De ese monto, el sueldo base es de unos US$ 3.050, mientras que poco más de US$ 8.000 son bajo el concepto de compensación garantizada, que es un pago complementario al salario base, pero que no se toma en cuenta para calcular prestaciones o aportaciones de seguridad social.

El mandatario también tiene autorizados casi US$ 100 mensuales de prestaciones, incluidas la prima quinquenal por antigüedad, la ayuda de despensa y el seguro colectivo para el retiro.

Ya descontando el impuesto sobre la renta (ISR) y las deducciones personales de seguridad social y seguros, el presidente puede recibir mensualmente unos US$ 7.750. Este es el tope autorizado por el Presupuesto ―aprobado por la Cámara de Diputados.

En cuanto al ingreso anual neto (tras la retención del ISR), el titular del Ejecutivo tiene aprobada una remuneración de aproximadamente US$ 119.300. Este cálculo incluye el salario, la compensación y otras prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, gratificación, ahorro solidario y seguro de vida institucional.

El sueldo reportado por AMLO

El presidente López Obrador tiene un salario mensual neto de unos US$ 7.680 (128.205 pesos), según la página web Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, con datos de la pasada quincena del 16 al 30 de abril.

El sueldo aprobado para los secretarios en 2024

El presupuesto aprobado establece que el sueldo mensual bruto de los secretarios de Estado es de máximo US$ 10.950 (182.726 pesos).

Los ministros tienen aprobadas prestaciones, tanto en efectivo como en especie, por un máximo de unos US$ 2.595.

Y cada secretario tiene autorizado un ingreso mensual neto que incluye salario y prestaciones ordinarias, sin importar si son periódicas o en fechas definidas, de unos US$ 9.715 como máximo.

El sueldo reportado por el gabinete de AMLO

Los secretarios que conforman el Gobierno de López Obrador, con excepción de dos cuyos datos no están disponibles, ganan mensualmente por su cargo ―luego de descontados los impuestos― un estimado de US$ 7.600 (entre 126.597 y 126.994 pesos mexicanos), según la página Nómina Transparente y la Plataforma Nacional de Transparencia, con datos de 2024.

Aunque los salarios vigentes del secretario de Marina y del secretario de la Defensa Nacional no están disponibles en la página de Nómina Transparente de la SFP, hay información sobre sus ingresos de 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, reportó un sueldo mensual de unos US$ 7.640 durante el primer trimestre de 2023, único período disponible para consultar su salario.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, tuvo un salario mensual durante el primer semestre de aproximadamente US$ 7.180 y de unos US$ 7.720 en el segundo semestre de 2023.

CNN contactó a la Semar y la Sedena para conocer el salario actualizado de los ministros, sin obtener respuesta inmediata.