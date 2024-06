Cyndi Lauper anuncia su gira de despedida

Cyndi Lauper es conocida por éxitos como "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time" y "True Colors". Crédito: Frazer Harrison/Getty Images

(CNN) -- La cantante de "Girls Just Want to Have Fun" y "Time After Time", Cyndi Lauper, anunció su gira de despedida.

En la que será su primera gran gira en más de una década, y la última, la cantautora nacida en Brooklyn encabezará conciertos en 23 ciudades de Norteamérica del 18 de octubre al 5 de diciembre, según la promotora de eventos Live Nation.

Conocida también por canciones como "True Colors" y "All Through the Night", la ganadora de dos premios Grammy iniciará su gira en el Bell Centre de Montreal, en la provincia canadiense de Quebec. Más tarde se dirigirá al Madison Square Garden de su ciudad natal, Nueva York, el 30 de octubre, y finalmente hará su última parada en el United Center de Chicago, Illinois.

A lo largo de la gira, Lauper contará con invitados especiales que se anunciarán más adelante, según informó Live Nation en un comunicado de prensa el lunes.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes a través de una preventa de la artista. También habrá más preventas antes de la venta general del viernes en el sitio web de Live Nation.

publicidad

Paramount+ también transmitirá el martes en EE.UU. y Canadá un documental sobre la vida y la carrera de Lauper. Dirigido por Alison Ellwood, "Let the Canary Sing" narra el ascenso al estrellato de Lauper, su influyente estilo punk en constante evolución y su labor de defensa de los derechos, según el comunicado.

También está previsto que hable de su gira de despedida "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour" y del documental el miércoles como invitada en el programa "Jimmy Kimmel Live!".