Paul McCartney en Argentina: fechas, precios y cómo comprar las entradas

Anuncian la secuela de "This is Spinal Tap" 0:45

(CNN Español) -- Paul McCartney confirmó su regreso a la Argentina de la mano de su nuevo espectáculo “Got Back Tour”. El ex Beatle dará dos conciertos luego de cinco años de su última visita.

El músico se presentará el 5 de octubre en el estadio de River, en Buenos Aires. El segundo recital será el 23 de octubre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, ocho años después de su última presentación en esa ciudad.

Durante los conciertos, está previsto que el músico repase grandes éxitos como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' y 'Let It Be', entre otras canciones icónicas de sus 60 años de carrera con The Beatles y Wings.

El cantante británico visitará el país por quinta vez. En 1993, realizó tres presentaciones en el estadio River, en 2010, hizo otros dos conciertos en el mismo estadio; en 2016, se presentó dos veces en el Estadio Único de La Plata y una en el Estadio Kempes, en Córdoba. En 2019, realizó su último show en el país, fue en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires.

Paul McCartney en Argentina: cuándo salen a las ventas las entradas

Las entradas para ver el “Got Back Tour” en Argentina estarán disponibles a partir del miércoles 12 de junio a las 9 a.m. ET y se podrán conseguir únicamente por la el sitio oficial de All Acess, con preventa exclusiva para los clientes de la tarjeta Santander American Express por 48 horas hasta agostar stock.

publicidad

Una vez finalizada la preventa, el viernes 14 de junio se habilitará la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán pagarlo hasta 6 cuotas sin interés.

Cuál será el valor de las entradas

Los precios de las entradas ya publicados para el concierto que dará el músico son los siguientes:

$250.000 (USD 272)

$195.000 (USD 212)

$125.000 (USD 136)

$100.000 (USD 108)

$90.000 (USD 98)

El cantante también se presentará en Uruguay, Chile y Perú. El 1 de octubre estará en el Estadio Centenario, en Montevideo; el 11 de octubre en el Estadio Monumental, en Santiago de Chile y el 27 de octubre en el Estadio Nacional, en Lima.

McCartney lanzó en 2022 el “Got Back Tour”, que incluyó una gira de 16 shows por Estados Unidos. Luego, sumó 18 conciertos con presentaciones en Australia, México y Brasil.