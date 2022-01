El premio al Jugador del Año de la FIFA se entregó por primera vez en 1991. De 2010 a 2015, el premio cambió a FIFA Ballon d'Or. Sin embargo, en la edición 2016 (que se celebró en enero de 2017), el premio tiene el nombre de The Best FIFA Football Awards. Te presentamos a los ganadores al mejor jugador y a la mejor jugadora del año desde que se llama The Best.