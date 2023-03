Un rapero hizo un videoclip para pedir a los agentes de Ohio que "reparen" la propiedad tras registrar su casa

Varios agentes de policía de Ohio demandaron al rapero Afroman después de que el músico publicara un video musical en el que utilizaba imágenes de ellos realizando un registro con orden judicial en su casa en 2022. La abogada del músico, Anna Castellini, dijo que tras ese procedimiento no fue arrestado, que no se encontraron pruebas de drogas o secuestro y que no se presentaron cargos.