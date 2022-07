Ara Malikian: "Me identifico con muchas culturas. Y los músicos con quien trabajo, tienen el mismo perfil"

El violinista Ara Malikian ha tenido la suerte de vivir en muchos lugares a lo largo de su vida. "No me siento de ningún lado. No me considero de ningún lugar. Me identifico con muchas culturas", le dice a Wendy Guerra en esta segunda y última parte de la entrevista. Y la orquesta con la que trabaja Malikian, "sin quererlo", dice, también tienen el mismo perfil multicultural. Mira en estos "3 minutos con Wendy Guerra" qué sigue para Ara Malikian en 2022.