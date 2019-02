El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker le dijo a la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, que la Unión Europea no reabrirá las charlas sobre el acuerdo del brexit, pero podrían agregar un texto a la declaración política sobre la relación futura entre las dos partes. El viernes, May se reúne en Dublín con el primer ministro Leo Vardkar. En Dublín, los ciudadanos comparten sus opiniones con Nic Robertson para CNN.