5 Cosas: más de 100 millones de personas bajo alertas por calor en EE.UU.

El calor extremo en Estados Unidos y en otros países no da tregua. Se espera que las temperaturas peligrosamente altas se mantengan durante al menos una semana más. En Italia, bomberos luchan contra 10 incendios en el sur y las tormentas con granizo han dejado cinco muertos en el norte. El poderoso tifón Doksuri dejó graves consecuencias. El fenómeno provocó inundaciones en cinco regiones. Los ministros de Defensa de Rusia y Corea del Norte se reunieron en Pyongyang para fortalecer los lazos bilaterales entre las naciones. El premio de Mega Millions trepó a la impresionante cifra de US$ 910 millones luego de que el último sorteo no arrojara ganadores.